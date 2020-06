Supermicro en Goethe-Universiteit Frankfurt leveren hoogwaardige computingoplossing voor COVID- en fysisch onderzoek

De Supermicro AS-4124GS-TNR is een geavanceerde, ultramoderne server die AMD EPYC™-processors integreert die zijn ontworpen om knelpunten in de dataoverdracht tussen het hoofdgastgeheugen en de GPUʹs te elimineren. Als deze server is uitgerust met Radeon Instinct™ MI50 GPU-accelerators, kunnen wetenschappers hun onderzoeken uitzonderlijk snel uitvoeren.

"Supermicro is erg enthousiast om wederom samen te gaan werken met het toonaangevende HPC-centrum aan de Goethe-Universiteit Frankfurt voor het afleveren van onze krachtige nieuwe A+-server met buitengewone CPU-, GPU- en netwerkprestaties," aldus Vik Malyala, senior vicepresident van Supermicro. "We blijven onze producten innoveren zodat onze klanten een reeks aan mogelijkheden hebben die voldoen aan hun behoeften met de beste componenten. De op deze 2de generatie, door AMD EPYC CPU en Radeon Instinct MI50 GPU aangedreven servers, gebaseerde clusters leveren eenvoudig piekprestaties en leveren efficiëntie aan een breed scala van toepassingen. Met deze geavanceerde functies kunnen onderzoekers profiteren van innovatieve nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-oplossingen. Supermicro kijkt uit naar een productief en wederzijds voordelig partnerschap met de Goethe-Universiteit."

De Goethe-Universiteit Frankfurt biedt onderdak aan een vooraanstaand computercentrum dat uiteenlopende internationale wetenschappers en onderzoekers bedient. Er was behoefte aan een nieuwe, krachtige supercomputer ter ondersteuning van onderzoekers uit verschillende disciplines die aanzienlijk meer rekenkracht nodig hadden. Het team dat was aangewezen de nieuwe supercomputer te ontwerpen en te selecteren onderzocht meerdere serveroplossingen met zowel CPUʹs en GPUʹs. Van belang was een systeem dat de PCI Express 4.0-specificatie ondersteunt. Daarmee is tot 64 GB per seconde dataoverdracht tussen gastgeheugen en CPU mogelijk. Deze prestatie-eis is kritiek voor applicaties die data moeten uitwisselen met de GPU. Eerdere PCI Express-interfaces waren te langzaam voor hoogwaardige toepassingen die steunden op de snelste beschikbare GPUʹs. Daarom was een busklaar systeem met PCI Express 4.0 vereist.

"In hoe we onze supercomputer hebben ontworpen en nu implementeren, is ons partnerschap met Supermicro en AMD cruciaal geweest," verklaarde Prof. Dr. Volker Lindenstruth, Voorzitter HPC Architectuur aan de Goethe Universiteit. "We waren in staat samen te werken met technische ingenieurs aan wie we onze rekenkrachtige problemen en mogelijke knelpunten konden beschrijven, gebaseerd op eerdere generaties servers. Zowel Supermicro als AMD reageerden met een gebalanceerd systeem dat eenvoudig kan worden gebruikt door uiteenlopende wetenschappers die een schaalbaar en geoptimaliseerd cluster van snelle servers nodig hebben voor hun onderzoek. Met name het ontwerp dat de integratie van acht GPUʹs en tot twee 200GB/s verbinding-netwerkkaarten zonder enige PCI Express switch biedt duidelijke voordelen voor applicatieprestatie."

Het Goethe-Universiteit Frankfurt supercomputingcentrum bedient een divers gezelschap aan onderzoekers en wetenschappers. Door gebruik te maken van servers met ultramoderne CPUʹs, GPUʹs en netwerken, kunnen toepassingen, uiteenlopend van deeltjesfysica tot klimaatveranderingssimulaties, worden uitgevoerd en versneld op de AS -4124GS-TNR-servers. Bovendien zijn er verzoeken gedaan voor systeemtijd voor rekenkundige scheikundetoepassingen, simulaties van neutronensterren en lattice QCD-onderzoeken. Al deze (en meer) toepassingen steunen op de krachtige prestatie van de AMD Radeon Instinct MI50-accelerators. Recent (medio 2020) heeft de Goethe-Universiteit Frankfurt HPC-technologieën gebruikt om de verspreiding van het COVID-19-virus te simuleren om te begrijpen hoe de verspreiding van toekomstige pandemieën kan worden voorkomen.

"Supercomputers hebben vandaag de dag ongekend veel rekenkracht nodig voor het uitvoeren van de grootschalige simulaties en complexe medische analyses voor het voortdrijven van het onderzoek van de toekomst. De nieuwste CPU- en GPU-technologie vormt het hart van deze systemen," zei Forrest Norrod, senior vicepresident en algemeen manager, data center and embedded systems group bij AMD. "De AMD EPYC™-processors en de Radeon Instinct™ MI50 GPUʹs die de laatste Supermicro-server aandrijven, leveren leidende I/O-bandbreedte en uitmuntende prestatie voor het behalen van betere resultaten, en sneller voor onze meest veeleisende wetenschappelijke uitdagingen."

Voordat zij een server selecteerde, heeft de Goethe-Universiteit Frankfurt verschillende benchmarks uitgevoerd om de prestaties van de AS -4124GS-TNR te begrijpen. De AS -4124GS-TNR-server bevatte zowel 2de generatie AMD EPYC CPUʹs als AMD Radeon Instinct MI50-accelerators.

Een nog relevantere benchmark is hoe het systeem presteert wanneer het meerdere onafhankelijke taken uitvoert die gebruikmaken van alle beschikbare kernen. Het doel van dit type benchmark is begrip van het werkelijke gebruik van een server en het meten van de prestaties van de gelijktijdig lopende toepassingen. Het geoptimaliseerde systeem dat CPUʹs, GPUʹs, Hoogwaardige I/O en netwerken ondersteunt, liet zien dat HPC-applicaties niet ernstig worden beïnvloed door andere actieve applicaties, wat de superieure architectuur van het gebalanceerde systeemontwerp bewijst.

Kijk hier voor meer gedetailleerde informatie over deze Supermicro A+ Server.

Volg Supermicro op LinkedIn, Twitter en Facebook voor het laatste nieuws en bekendmakingen.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van hoogwaardige, zeer efficiënte servertechnologie, is een vooraanstaande leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloudcomputing, Zakelijke IT, Hadoop/Big Data, HPC en Ingebedde Systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.

Supermicro, Server Building Block Solutions, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

AMD, het AMD Arrow-logo, EPYC, Radeon Instinct en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195750/Goethe_University.jpg

Gerelateerde links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.