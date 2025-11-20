Supermicro breidt haar portfolio prestatie- en efficiëntiegedreven luchtgekoelde AI-oplossingen uit met AMD Instinct™ MI355X GPU's

Supermicro introduceert de nieuwste toevoeging aan AI-versnelde oplossingen met een nieuwe 10U luchtgekoelde server, die de AMD Instinct MI355X GPU's bevat die baanbrekende prestaties leveren voor AI- en Inference-workloads

Als onderdeel van Supermicro's Data Center Building Block ® (DCBBS) architectuur levert de nieuwe 10U server betrouwbare en geoptimaliseerde prestaties ten behoeve van kortere ontwikkelingscycli en een snellere marktintroductie

SAN JOSE, Calif. en ST. LOUIS, 20 november 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigt de nieuwste toevoeging aan de AMD-gebaseerde Instinct™ MI350-serie GPU-geoptimaliseerde oplossingen aan, die ongeëvenaarde prestaties, maximale schaalbaarheid en energiezuinigheid leveren. Supermicro heeft dit nieuwe systeem ontworpen voor organisaties die de hoogwaardige prestaties van AMD Instinct MI355X GPU's nodig hebben, maar een luchtgekoelde omgeving vereisen.

"Supermicro is koploper in de sector met de meeste ervaring in het leveren van sterk presterende oplossingen in AI en HPC voor onze klanten," verklaart Vik Malyala, SVP Technology & AI van Supermicro. "Supermicro's DCBBS stelt ons in staat om snel AMD-oplossingen te integreren door geavanceerde technologie met bewezen datacenteroplossingen op de markt te brengen. De toevoeging van de nieuwe luchtgekoelde AMD Instinct MI355X GPU-systemen is een uitbreiding en versterking van onze portfolio AI-oplossingen en geeft klanten meer keuzemogelijkheden bij het bouwen van datacenters van de nieuwe generatie."

Supermicro breidt haar vloeistofgekoelde en luchtgekoelde sterk presterende productlijn opnieuw uit met de nieuwe 10U luchtgekoelde servers. Deze systemen maken gebruik van de bestaande OAM (OCP Accelerator Module), een standaard in de sector. Deze versnelde GPU-servers bieden 288GB HBM3e per GPU, 8TB/s bandbreedte en met een boost van 1000W TDP naar 1400W TDP, die dubbelcijferige prestatieverbeteringen opleveren in vergelijking met het luchtgekoelde 8U MI350X-systeem, waardoor klanten gegevens sneller kunnen verwerken. Met de nieuwe 10U-optie die aan de reeks MI355X GPU-servers is toegevoegd, kunnen klanten hogere prestaties per rack ontsluiten op zowel luchtgekoelde als vloeistofgekoelde infrastructuur op schaal.

"AMD is trots om met Supermicro samen te werken om de luchtgekoelde AMD Instinct MI355X GPU op de markt te brengen. Zo wordt het voor klanten eenvoudiger om geavanceerde AI-prestaties binnen bestaande infrastructuren in te zetten," verklaart Travis Karr, corporate vice president of business development, Data Center GPU Business, AMD. "Samen zijn AMD en Supermicro toonaangevend op gebied van prestaties en efficiëntie, en leveren ze AI- en HPC-oplossingen van de volgende generatie die innovatie in datacenters wereldwijd versnellen."

Deze GPU-oplossingen zijn ontworpen om maximale prestaties te bieden voor AI en inferentie op schaal bij cloudserviceproviders en bedrijven. De uitgebreide portfolio versnelde AI-servers van Supermicro met AMD Instinct MI350-serie GPU's benadrukt de volgende generatie datacenteroplossingen die zijn gebouwd op Supermicro's DCBBS-architectuur samen met AMD's nieuwste CDNA-architectuur van de 4e generatie om opnieuw geavanceerde AI-oplossingen als eerste op de markt te brengen. Deze nieuwe Supermicro-servers met AMD Instinct GPU's worden gedemonstreerd tijdens SC25 in St. Louis, MO.

De Supermicro 10U server met AMD Instinct MI355X GPU's is momenteel in levering.

Meer informatie over Supermicro's 10U luchtgekoelde server met AMD Instinct MI355X

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om als eerste op de markt innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd o basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

