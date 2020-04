Supermicro introduceert het breedste portfolio in de industrie van op 2nd gen AMD EPYC™-processors gebaseerde systemen met 27 verbroken wereldrecords in prestatiebenchmarks

"De Supermicro op 2nd Gen AMD EPYC-processor gebaseerde A+ servers hebben 27 wereldrecords voor prestatiebenchmarks verbroken en daar komen er nog meer bij", aldus Vik Malyala, senior vicepresident, Field Application Engineering en Business Development bij Supermicro. "Bijvoorbeeld: onze A+ servers hebben baanbrekende prestaties bereikt voor de TPCx-IoT benchmark met de H12 TwinPro™ die de hoogst mogelijke prestaties noteerde en per prestatie als voordeligste uit de bus kwam ten opzichte van de voorgaande recordhouders met de nieuwe high-frequency AMD EPYC 7Fx2-processors."

"We zijn ontzettend blij met het nieuwe Supermicro-assortiment op 2nd Gen AMD EPYC-gebaseerde servers, en met name de allereerste AMD EPYC-gestuurde bladeserver", zegt Dan McNamara, senior vicepresident en algemeen directeur serverbedrijfseenheid, AMD. "Door gebruik te maken van de aanzienlijke prestatieboost van onze nieuwe high-frequency AMD EPYC 7Fx2-processors, kan Supermicro helpen betere resultaten in kritieke werkbelastingen te verkrijgen voor hun brede klantenbestand."

De nieuwe A+ SuperBlade biedt een prestatie- en densiteit-geoptimaliseerde resourcebesparende architectuur met tot wel 20 hot-pluggable single-socket nodes in 8U en een geïntegreerde netwerkstructuur tot 100G EDR InfiniBand met binnenkort 200G HDR. Met een gedeelde infrastructuur voor koeling, stroom en netwerkservices kan deze high-performance, densiteit-geoptimaliseerde en energie-efficiënte A+ SuperBlade het startkapitaal en bedrijfsuitgaven voor vele organisaties aanzienlijk verlagen.

Supermicro A+ WIO-systemen bieden een breed scala aan I/O-opties waarmee klanten opslag- en netwerkalternatieven kunnen optimaliseren om prestaties te versnellen, efficiëntie te vergroten en de perfecte optie voor hun applicaties te vinden. Deze single-socket 1U-servers ondersteunen drie PCI 4.0 x16-sleuven, 8- of 16-DIMM varianten en redundante, zeer efficiënte stroomvoorziening op platina niveau. Zowel WIO- als Ultra A+ systemen kunnen 10-24 NVMe-schijven per single- of dual-processorsysteem ondersteunen zonder dat er een PCI-E-switch vereist is voor uitstekende opslagprestaties.

Voor optimale acceleratie van AI, Deep Learning en HPC-werkbelastingen, biedt het nieuwe A+ GPU-systeem van Supermicro ondersteuning voor tot acht GPU's van volledige hoogte en dubbele breedte (of enkele breedte) via 'direct-attach' PCI-E 4.0 x16 CPU-to-GPU-lanes zonder een PCI-E-switch voor de minst mogelijke latentie en de hoogst mogelijke bandbreedte. Het systeem biedt tevens ondersteuning voor maximaal drie extra high-performance PCI-E 4.0 uitbreidingssleuven voor verschillende toepassingen, inclusief high-performance netwerkconnectiviteit tot 100G. Een extra AIOM-sleuf ondersteunt een Supermicro AIOM-kaart of een OCP 3.0 mezzanine-kaart.

Supermicro biedt een toonaangevend portfolio van EPYC-gebaseerde systemen en Server Building Block Solutions® waaronder ATX- en E-ATX-moederborden. Van single-socket, algemeen verkrijgbare servers en WIO-servers tot hoogwaardige ultraserversystemen en multi-nodesystemen, waaronder BigTwin™ en TwinPro™: Supermicro stelt klanten in staat oplossingen te bouwen die zijn geoptimaliseerd voor applicaties en een keur aan configuratiemogelijkheden bieden.

Ga naar https://www.supermicro.com/en/products/aplus/solutions/SP3?tab=servers voor meer informatie over de A+ producten van Supermicro.

