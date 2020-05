­­Supermicro introduceert Intelligent Retail Edge - een geavanceerde oplossing voor IoT-applicaties met intensieve werkbelasting

"Supermicro's Intelligent Retail Edge-oplossing is voor retailers de motor die ze nodig hebben om innovatieve technologieën en diensten efficiënt aan hun klanten te leveren", zegt Raju Penumatcha, Senior Vice President en Chief Product Officer, Supermicro. "Deze oplossing is gebaseerd op de flexibele Building Block Solutions®-architectuur van Supermicro en wordt aangedreven door geavanceerde software van onze partners, en is geoptimaliseerd om een aantal van de uitdagingen voor de detailhandel van vandaag aan te gaan."

Supermicro's Intelligent Retail Edge wordt aangeboden in drie verschillende gecertificeerde clusterconfiguraties die gebruik maken van het in de branche bewezen SuperServer-platform dat is geoptimaliseerd voor winkels met specifieke afmetingen en werkvereisten voor applicaties.

Clusterplatform op instapniveau gebaseerd op de E100, een kleine, krachtige IoT/Edge-gatewayserver zonder ventilator voor kleine winkels met beperkte ruimte en stroomvoorziening, zoals kleine supermarkten of restaurants, met basale werklasten zoals Point-of-Sale (POS), videobewaking en voorraadbeheer.

Een mainstream cluster dat een veelzijdige, krachtige IoT/Edge-server vereist op basis van de E300, met een kleine fysieke voetafdruk en superieure akoestiek voor kleine tot middelgrote winkels met meerdere randapplicaties.

Hoogwaardige clusterconfiguratie met de 1019/5019, een short-depth rack-mount edge workhorse server met uitgebreide opslag- en netwerkopties en ondersteuning voor accelerator- en GPU-technologieën die nodig zijn voor AI/ML-toepassingen voor middelgrote tot grote winkels, zoals supermarkten en middelgrote retailers.

Supermicro's Integrated Retail Edge-platform is ontwikkeld in een samenwerkingsverband met NodeWeaver en NetFoundry, en ondersteunt kleine tot grote clusters voor retailtoepassingen.

"Retailtechnologie staat aan het begin van een nieuw tijdperk dat belooft een revolutie teweeg te brengen in de klantervaring, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen", zegt Carlo Daffara, CEO en medeoprichter van NodeWeaver, een leverancier van universele software voor edge fabric. "Aangezien gedistribueerde rekenkracht steeds belangrijker wordt voor retailactiviteiten, moeten deze platforms op grote schaal worden ingezet, beheerd, onderhouden en beveiligd. Supermicro's Retail Edge biedt het fundamentele operationele platform voor deze gedistribueerde rekenlaag en NodeWeaver is er trots op deel uit te maken van deze oplossing. "

Het bieden van betrouwbare en veilige netwerken kan een uitdaging zijn in gedistribueerde edge-omgevingen, en het beveiligen van klant- en verkooppuntgegevens is van cruciaal belang in retailomgevingen. Supermicro's Retail Edge-platform biedt eenvoudige, gemakkelijk te implementeren Network-as-a-Service (NaaS)-connectiviteit, aangedreven door NetFoundry voor uitzonderlijke prestaties, zero-trust beveiliging, wendbaarheid en eenvoud.

"Retailers innoveren om de klantervaringen te verbeteren", zegt Galeal Zino, oprichter en CEO van NetFoundry. "De SuperMicro Retail Edge-oplossing biedt retailtoepassingen van de volgende generatie met het softwaregedefinieerde besturingsplatform en de krachtige rekenkracht die nodig zijn om te innoveren. Om die retailedges veilig te verbinden met core, cloud en partners zonder extra netwerkservers te hoeven beheren maakt de retailer of aanbieder van de oplossing gebruik van Zero Trust NaaS, mogelijk gemaakt door NetFoundry en geïntegreerd in de oplossing met dit partnerschap tussen Supermicro en NetFoundry. "

De adaptieve hypervisor van NodeWeaver zorgt voor een veilige en gepartitioneerde uitvoering van elke applicatie zonder de traditionele overhead van virtualisatie. Uit de eerste prestatiebenchmarks blijkt dat het platform applicaties kan uitvoeren met prestaties die dicht bij die van een bare metal-uitvoering liggen, terwijl het de mogelijkheid behoudt voor hoge beschikbaarheid en cloud-achtige flexibiliteit.

