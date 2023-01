Supermicro lanceert nieuw, beter, sneller en groener X13-serverportfolio met schaalbare Intel® Xeon®-processors van de 4e generatie

Er zijn meer dan vijftig modellen beschikbaar die qua prestatie zijn geoptimaliseerd voor de nieuwste generatie edge-to-datacenterinfrastructuur om AI-, cloud- en 5G-/Edge-oplossingen op rackschaal aan te drijven

SAN JOSE, Californië, 10 januari 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, lanceert het meest uitgebreide Tier 1-server- en opslagportfolio in de branche met meer dan vijftien families van prestatiegeoptimaliseerde systemen gericht op AI-, HPC-, cloudcomputing-, media-, bedrijfs- en 5G-/Telco-/Edge-werkladingen. De betere, snellere en groenere systemen die zijn gebaseerd op de gloednieuwe schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie (voorheen met codenaam Sapphire Rapids) leveren tot 60% betere voor de werklading geoptimaliseerde prestaties en verbeterde beveiliging (hardware root of trust en attestatie) en beheerbaarheid, zijn sneller met geïntegreerde AI, opslag en cloudversnelling, en groener met opties voor hoge omgevingstemperaturen en vloeistofkoeling die de impact op het milieu en de bedrijfskosten verminderen.

"Supermicro's uitgebreid portfolio van meer dan vijftien X13-serverfamilies bestaat uit prestatie, functionaliteit en kostengeoptimaliseerde ontwerpen voor specifieke datacenter- en intelligente edge-werkladingen", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze systemen met de nieuwe schaalbare Xeon-processors van de 4e generatie kunnen nieuwe hoogtepunten leveren op het vlak van zowel de algehele prestatie als de prestatie per watt. Boven op de processor is elk belangrijk subsysteem drastisch geüpgraded met tot 2x betere geheugenprestaties met DDR5, 2x betere I/O-bandbreedte met 80 rijen PCIe Gen 5 I/O die hogere prestatieversnellerkaarten, 400 Gbps-netwerken en een verbeterde beheerbaarheid en beveiliging ondersteunen. Ook de stroom- en koelmogelijkheden zijn uitgebreid om CPU's van 350 W en GPU's van maximaal 700 W te ondersteunen, en we hebben zowel ondersteuning bij hoge omgevingstemperatuur als vloeistofkoeling toegevoegd, zodat het nieuwe portfolio de impact op het milieu kan verminderen en de totale eigendomskomsten kan verbeteren."

De motors van de versnellers zijn ingebouwd in schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie, verhogen de efficiëntie en verminderen de CPU-belasting voor vele kritieke werkladingen in hedendaagse datacenters. Deze omvatten Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) om deep-learning-inferentie en trainingsprestaties te versnellen, Intel® Data Streaming Accelerator (Intel DSA) om de CPU-overhead te verminderen bij opslag-, netwerk- en gegevensverwerkingsintensieve taken, Intel® QuickAssist Technology (QAT) voor hardware-offload van populaire cryptografie en datacompressie/-decompressiealgoritmen, en Intel® AVX voor vRAN om de capaciteit te verbeteren en het stroomverbruik voor vRAN-werkladingen te verminderen.

Bovendien zullen Supermicro-servers de nieuwe Intel® Data Center GPU Max-serie (voorheen Ponte Vecchio genaamd) ondersteunen op een breed scala aan servers. De Intel Data Center GPU Max-serie bevat tot 128 Xe-HPC-cores en versnelt een reeks van AI-, HPC- en visualisatiewerkladingen.

"De nieuwe schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie zijn ontworpen om een krachtige data-infrastructuur te leveren van de cloud naar het netwerk, naar de intelligente edge, en om een nieuwe standaard in datacenterarchitectuur te helpen vestigen", zei Lisa Spelman, Corporate Vice President en General Manager bij Intel Xeon Products. "We werken al bijna dertig jaar samen met Supermicro om Intel-processors in hun systemen te integreren en we zijn verheugd om te zien hoe hun innovatieve architectuur en systeemontwerp zullen helpen om het volledige potentieel van schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie voor hun klanten te ontketenen."

Beter

De nieuwe Supermicro X13-systemen vertegenwoordigen de volgende generatie van datacenterinfrastructuur en zijn vanaf het begin ontworpen volgens Supermicro's Building Block Solutions®-benadering die maximale prestatie en efficiëntie levert, terwijl ze ook een hoge mate van flexibiliteit bieden om te voldoen aan de specifieke werkladingen en schaal van klanten. Supermicro X13-systemen kunnen worden aangedreven door één, twee, vier of zelfs acht schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie, elk met maximaal 60 kernen en ondersteuning voor de volgende generatie ingebouwde versnellers en GPU's van maximum 700 W van Intel, NVIDIA en anderen. Bovendien vermindert de ondersteuning van een reeks open industriestandaarden, waaronder OCP 3.0-compatibele Advanced IO Modules (AIOM), EDSFF-opslag en OCP Open Accelerator Module (OAM) en SXM GPU-interconnect, de afhankelijkheid van bedrijfseigen technologieën. Hierdoor kunnen klanten componenten in het hele datacenter standaardiseren en Supermicro-systemen met minimale aanpassingen integreren in hun bestaande infrastructuur. Door gebruik te maken van op open standaarden gebaseerd serverbeheer kunnen Supermicro-servers naadloos worden geïntegreerd in bestaande IT-omgevingen.

Sneller

Supermicro X13-systemen zijn gebaseerd op krachtige schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie en de Intel Xeon CPU Max-serie van maximum 350 W, met ondersteuning voor High Bandwidth Memory (HBM) op geselecteerde systemen die een vier keer grotere geheugenbandbreedte bieden. X13-systemen ondersteunen ook industrietechnologieën van de volgende generatie, waaronder CXL 1.1 om een verenigde en coherente geheugenruimte tussen CPU's en versnellers te creëren, DDR5-4800 MT/s-geheugen met tot 1,5x de prestatie en het vermogen van DDR4, PCIe 5.0 voor twee keer meer de I/O-bandbreedte van de vorige generatie en 80 rijen per CPU en nieuwe opslagvormfactoren, waaronder EDSFF E1.S en E3.S, die zijn ingesteld om ongekende snelheid, vermogen en dichtheid te bieden voor hot- en warm-tier opslagtoepassingen. Voor netwerken maakt ondersteuning voor meerdere 400 Gbps InfiniBand (NDR) en Data Processing Units (DPU) gedistribueerde training, gedesaggregeerde opslag en real-time samenwerking met extreem lage latenties mogelijk.

Groener

Ondanks dergelijke drastische verhogingen in het vermogen en de prestaties stellen de geavanceerde thermische architectuur en geoptimaliseerde luchtstroom van Supermicro X13-systemen ze in staat om te werken in omgevingen met hoge omgevingstemperaturen van maximum 40°C (104°F) met vrije luchtkoeling, waardoor de koelingsgerelateerde infrastructuurkosten en OPEX verminderd worden. Er zijn ook opties voor vloeistofkoeling beschikbaar voor vele X13-systemen en deze kunnen de OPEX tot 40% verlagen in vergelijking met standaard airconditioning. Supermicro's hulpbronnenbesparende architectuur voor systemen met meerdere nodes maakt gebruik van gedeelde koeling en stroom om het stroomverbruik en het gebruik van grondstoffen te verminderen, waardoor zowel de TCO als TCE worden verlaagd. Bovendien zorgt het eigen ontwerp van Titanium Level-voedingen voor een verbeterde operationele efficiëntie. Bijgevolg kan de PUE van een datacenter realistisch worden verlaagd van een industriegemiddelde van 1,60 naar een bereik van 1,05.

Supermicro X13-portfolio:

SuperBlade® – Supermicro's krachtige, qua dichtheid geoptimaliseerde en energie-efficiënte X13 SuperBlade kan de initiële kapitaal- en operationele kosten voor vele organisaties aanzienlijk verlagen. SuperBlade maakt gebruik van gedeelde, redundante componenten, waaronder koeling, netwerken, voeding en chassisbeheer, om de rekenprestaties van een volledig serverrack te leveren in een veel kleinere fysieke voetafdruk. Deze systemen ondersteunen GPU-compatibele bladen en zijn geoptimaliseerd voor AI-, Data Analytics-, HPC-, Cloud- en bedrijfswerkladingen. Een kabelreductie van tot 95% in vergelijking met industriestandaard servers vermindert de kosten en kan het stroomverbruik verlagen.

GPU-servers met PCIe GPU's - Geoptimaliseerd voor AI, Deep Learning, HPC en high-end grafische professionals, voor maximale versnelling, flexibiliteit, hoge prestatie en gebalanceerde oplossingen. Supermicro's GPU-geoptimaliseerde systemen ondersteunen geavanceerde versnellers en leveren dramatische prestatieverbeteringen en kostenbesparingen. Deze systemen zijn ontworpen voor HPC-, AI/ML-, rendering- en VDI-werkladingen.

Universele GPU-servers – De X13 Universal GPU-systemen zijn open, modulaire, op standaarden gebaseerde servers die superieure prestaties en onderhoudsgemak bieden met dubbele schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie en een hot-swappable ontwerp zonder gereedschap. GPU-opties omvatten de nieuwste PCIe-, OAM- en NVIDIA SXM-technologie. Deze GPU-servers zijn ideaal voor werkladingen met de meest veeleisende AI-trainingsprestaties, HPC en Big Data Analytics.

Hyper – De X13 Hyper-serie brengt prestaties van de volgende generatie naar Supermicro's scala van in rekken gemonteerde servers, gebouwd om de meest veeleisende werkladingen aan te kunnen, samen met de opslag- en I/O-flexibiliteit die een op maat gemaakte pasvorm biedt voor een breed scala aan toepassingsbehoeften.

Hyper-E - De X13 Hyper-E brengt de prestaties en flexibiliteit van Supermicro's toonaangevende Hyper-serie naar de Edge met vormfactoren met een korte diepte die zijn ontworpen voor Edge-datacenter- en telco-implementaties. Voor Telco geoptimaliseerde configuraties zijn NEBS Level 3-gecertificeerd en beschikken over optionele DC-voedingen op geselecteerde modellen. Alle I/O- en uitbreidingssleuven zijn aan de voorzijde toegankelijk voor eenvoudig onderhoud in omgevingen met beperkte ruimte, terwijl onderhoudsvriendelijke ontwerpinnovaties de noodzaak van gereedschap bij het onderhoud overbodig maken, wat de uitrol en installatie vereenvoudigt.

BigTwin® – De X13 BigTwin-systemen bieden superieure dichtheid, prestaties en onderhoudsgemak met dubbele schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie per node en een hot-swappable ontwerp zonder gereedschap Deze systemen zijn ideaal voor cloud-, opslag- en mediawerkladingen.

GrandTwin™ - De X13 GrandTwin is een geheel nieuwe architectuur die speciaal is gebouwd voor prestaties met één processor. Het ontwerp maximaliseert de rekenkracht, geheugen en efficiëntie om maximale dichtheid te leveren. Aangedreven door één enkele schaalbare Intel Xeon-processor, kan het flexibele modulaire ontwerp van de GrandTwin eenvoudig worden aangepast voor een breed scala aan toepassingen, met de mogelijkheid om naar behoefte componenten toe te voegen of te verwijderen, waardoor de kosten worden verlaagd. Bovendien beschikt de Supermicro GrandTwin over hot-swappable nodes aan de voorzijde (koude gang), die kunnen worden geconfigureerd met I/O aan de voor- of achterzijde voor eenvoudiger onderhoud. Hierdoor is de X13 GrandTwin ideaal voor werkladingen zoals CDN, Multi-Access Edge Computing, Cloud Gaming en High-Availability Cache Clusters.

FatTwin® – De X13 FatTwin-systemen met hoge dichtheid bieden een geavanceerde twin-architectuur met 8 of 4 nodes (één enkele processor per node) Het aan de voorzijde toegankelijke serviceontwerp maakt onderhoud in koude gangen mogelijk, met zeer configureerbare systemen die zijn geoptimaliseerd voor datacenterinfrastructuur met computer- en opslagdichtheid en opties. Bovendien ondersteunt de Fat Twin volledig hybride hot-swappable NVMe-/SAS-/SATA-schijfbaaien met maximaal 6 schijven per node (8-node) en maximaal 8 schijven per node (4-node). Hierdoor blinkt de Supermicro FatTwin-server uit waar EDA-applicaties cruciaal zijn.

SuperEdge – Supermicro's X13 SuperEdge is ontworpen om te voldoen aan de toenemende reken- en I/O-dichtheidsvereisten van moderne edge-toepassingen. Met drie aanpasbare nodes met één processor levert SuperEdge eersteklas prestaties in een 2U-vormfactor met korte diepte. Elke node is hot-swappable en biedt I/O-toegang aan de voorzijde, waardoor het systeem ideaal is voor externe IoT-, Edge- of Telco-implementaties. Met flexibele ethernet- of glasvezelconnectiviteitsopties voor de BMC maakt Super Edge het voor klanten gemakkelijk om verbindingen voor beheer op afstand te kiezen voor hun implementatieomgevingen.

Edge-servers - Supermicro X13 Edge-systemen zijn geoptimaliseerd voor telco Edge-werkladingen en bieden een verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren. Het flexibel vermogen met beschikbare AC- en DC-configuraties en verbeterde bedrijfstemperaturen tot 55°C (131°F) maken deze systemen ideaal voor Multi-Access Edge Computing, Open RAN en outdoor Edge-implementaties. Supermicro SuperEdge brengt computing met hoge dichtheid en flexibiliteit naar de intelligente Edge, met drie hot-swappable nodes met één enkele processor en I/O aan de voorkant in een 2U-vormfactor met korte diepte.

CloudDC – Ultieme flexibiliteit op het gebied van I/O en opslag met 2 of 6 PCIe 5.0-sleuven en dubbele AIOM-sleuven (PCIe 5.0; OCP 3.0-compatibel) voor maximale gegevensdoorvoer. Supermicro X13 CloudDC-systemen zijn ontworpen voor gemakkelijk onderhoud met gereedschapsloze beugels, hot-swap schijfbakken en redundante voedingen die zorgen voor een snelle implementatie en efficiënter onderhoud in datacenters.

WIO – De Supermicro WIO-systemen met één enkel stopcontact bieden een breed scala aan I/O-opties om werkelijk geoptimaliseerde systemen voor specifieke eisen te leveren. Gebruikers kunnen de opslag- en netwerkalternatieven optimaliseren om de prestaties te versnellen, de efficiëntie te verhogen en de perfecte pasvorm voor hun toepassingen te vinden. Supermicro's X13 WIO-systemen zijn voortaan geschikt voor GPU's met dubbele breedte voor versnelde AI-/ML-werkladingen via nieuw ontworpen uitbreidingsslots voor laden aan de bovenzijde.

Petascale-opslag – De X13 All-Flash NVMe-systemen bieden toonaangevende opslagdichtheid en prestaties met EDSFF-schijven, waardoor een ongekend vermogen en prestaties mogelijk zijn in één enkel 1U-chassis. Deze nieuwste E1.S-server, de eerste in een komende reeks X13-opslagsystemen, ondersteunt EDSFF-media van 9,5 mm en 15 mm en wordt nu geleverd door alle toonaangevende flash-leveranciers.

MP-servers – De X13 MP-servers bieden maximale configureerbaarheid en schaalbaarheid in een 2U- of 6U-ontwerp, met 4 of 8 CPU's. De X13-systemen met meerdere processors brengen nieuwe niveaus van rekenprestaties en flexibiliteit met ondersteuning voor schaalbare Intel Xeon-processors van de 4e generatie om te helpen bij bedrijfskritische bedrijfswerkladingen.

Ga voor meer informatie over Supermicro's X13-producten naar: www.supermicro.com/jumpstart/x13 .

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklading en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

