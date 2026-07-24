Supermicro introduceert een nieuw serverassortiment met CPU's uit de 6e generatie AMD EPYC™ 9006-serie, met 1,7 keer verbeterde prestaties ten opzichte van de vorige generatie

33% meer cores, 2x zoveel PCIe-bandbreedte en 2,6x meer geheugenbandbreedte zorgen voor een enorme prestatieboost bij veeleisende taken

De uitgebreide rack-scale-systemen, die zijn uitgerust met AMD EPYC-processoren van de 6 e generatie en AMD Instinct™ GPU's, gebaseerd op de DCBBS-architectuur, zijn geoptimaliseerd voor cloud-, enterprise-, opslag-, HPC- en AI-workloads

Het breedste portfolio in de sector omvat ook het AMD Helios-platform met 72 GPU's, dat is ontworpen voor grootschalige AI-training en inferentie met hoge doorvoercapaciteit

SAN JOSE, Californië, 24 juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totaaloplossingen op het gebied van AI, enterprise, opslag en 5G/edge, met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), heeft vandaag zijn H15-serverportfolio van de volgende generatie aangekondigd, aangedreven door 6e generatie AMD EPYC™ 9006-serie CPU's. Deze zijn geoptimaliseerd voor GPU's van de volgende generatie, waaronder AMD Instinct™, en verbonden via AMD Pensando™-netwerken. Met maximaal 256 cores en 512 threads voldoen H15-systemen aan de groeiende rekenbehoeften van cloud-, bedrijfs-, opslag-, high-performance computing (HPC) en agentgebaseerde AI-workloads. De CPU is in prestaties 1,7x verbeterd ten opzichte van de vorige generatie1. Dankzij het uitgebreide geheugen- en dei I/O-bandbreedte samen met de toonaangevende dichte rekenkracht kunnen klanten nu meer AI-agents samen laten draaien, bedrijfsapplicaties versnellen en de prestaties van host-nodes maximaliseren binnen de bestaande stroomlimieten.

All-New Supermicro Servers with AMD EPYC 9006 Series CPUs

"De nieuwste toevoegingen aan onze met AMD-processoren uitgerust DCBBS-serie, bieden de met hoge prestaties geoptimaliseerde AI-infrastructuur van de volgende generatie, snelle schaalbaarheid en maximale efficiëntie," aldus Vik Malyala, Chief Business Officer bij Supermicro. "We blijven klanten helpen om AI met vertrouwen in te zetten en op te schalen. Hierbij worden we gesteund door ons wereldwijde serviceteam, onze veerkrachtige Amerikaanse toeleveringsketen en onze voortdurende investeringen in Amerikaanse AI-innovatie."

Lees hier meer over het assortiment AMD-servers van Supermicro en bekijk deze videosamenvatting.

"Bedrijven gaan agentic AI steeds meer op grotere schaal inzetten. Dit vereist een infrastructuur met uitzonderlijke prestaties, efficiëntie en flexibiliteit," aldus Dan McNamara, senior vicepresident en algemeen directeur van Compute and Enterprise AI bij AMD. "Dankzij de combinatie van de nieuwste AMD EPYC-processoren, Instinct-GPU's en AMD Pensando-netwerktechnologie met de modulaire server- en rack-scale-ontwerpen van Supermicro, kunnen klanten hun AI-infrastructuur sneller implementeren en tegelijkertijd de bezettingsgraad verbeteren. Ook wordt het energieverbruik verminderd, en zijn de totale eigendomskosten verlaagd."

H15 Portfolio biedt een geoptimaliseerde infrastructuur voor elke workload

De nieuwe H15-portfolio omvat speciaal ontwikkelde systemen die zijn geoptimaliseerd voor een breed scala aan implementaties van bedrijfs- en AI-infrastructuur:

Hyper – Het toonaangevende dual-socket-platform, speciaal ontworpen voor bedrijfsapplicaties, AI-inferentie, virtualisatie en cloud-workloads, met een geavanceerd thermisch ontwerp dat de krachtigste AMD EPYC-processors ondersteunt.

CloudDC – Een server met één of twee aansluitingen, ontworpen voor omgevingen op cloudschaal en gebaseerd op de DC-MHS-specificatie (Data Center Modular Hardware System) van het Open Compute Project (OCP), om compatibiliteit met open datacenternormen te waarborgen.

GrandTwin® – Een 2U-architectuur met vier nodes en hoge dichtheid, ontworpen voor scale-out-omgevingen, waaronder objectopslag, virtualisatie, clouddiensten en high-performance computing.

FlexTwin™ – Een 1OU-rekenplatform met twee nodes, hoge prestaties en hoge dichtheid, dat dankzij vloeistofkoeling de rekendichtheid en energie-efficiëntie voor cloud-native en hyperscale-implementaties maximaliseert.

Petascale Storage – 1U- en 2U-all-flash-opslagplatforms met hoge capaciteit, geoptimaliseerd voor op softwaregedefinieerde opslag gebaseerde AI-datameren, grootschalige analyses en HPC-omgevingen, met een capaciteit tot 4,8 PB per systeem.

SuperBlade® - H15 8U 10 SuperBlade vertegenwoordigt een baanbrekende architectuur van de volgende generatie op rack-schaal voor HPC, AI-inferentie, agentic AI en rekenworkloads op enterprise-niveau met CPU en GPU. Het platform ondersteunt zowel blade-configuraties met één als met twee aansluitingen, inclusief zowel luchtgekoelde als vloeistofgekoelde versies die zijn geoptimaliseerd voor maximale dichtheid, hoge prestaties en efficiëntie, voor een breed scala aan infrastructuurtoepassingen.

Uitbreiding van de door AMD-GPU's aangedreven AI-infrastructuur

Als aanvulling op het H15-serverassortiment blijft Supermicro zijn door AMD GPU's aangedreven AI-infrastructuur uitbreiden met nieuwe PCIe GPU-servers en het rack-scale Supermicro AMD Helios-platform. Computex 2026 laat zien dat deze oplossingen organisaties flexibele implementatiemogelijkheden bieden, variërend van AI-inferentie op bedrijfsniveau tot grootschalige AI-training.

5U PCIe GPU-servers met AMD Instinct™ MI350P GPU's

De Supermicro AS-5126GS-TNRT en AS-5126GS-TNRT2 zijn ontworpen om de prestaties van AMD Instinct MI350P PCIe-GPU's optimaal te benutten. Deze systemen ondersteunen tot tien GPU's in een standaard 5U-platform met luchtkoeling. Ze bieden uitzonderlijke AI-versnelling en maken gebruik van de bestaande stroom- en koelingsinfrastructuur van het datacenter.

Door de PCIe-architectuur met hoge dichtheid van Supermicro te combineren met AMD Instinct MI350P-GPU's, die beschikken over maximaal 144 GB HBM3e-geheugen en ondersteuning bieden voor AI-formaten met lage precisie, kunnen organisaties AI-inferentie en -training versnellen. Tegelijkertijd verbeteren zij de efficiëntie van hun infrastructuur, verkleinen zij de voetafdruk van het datacenter en verlagen zij de totale eigendomskosten (TCO).

Open Ethernet-netwerken met de AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC

De AMD Pensando Pollara 400 AI NIC biedt krachtige, open Ethernet-netwerkmogelijkheden voor AI-infrastructuur. Het maakt front-end-, opslag- en scale-out-connectiviteit mogelijk voor AMD Instinct MI350P-ondersteunde systemen. Daarbij levert het de hoge bandbreedte, lage latentie en efficiëntie die nodig zijn voor AI-training en -inferentie. Dankzij de combinatie van AMD Instinct MI350P GPU's en de AMD Pensando Pollara 400 AI NIC kunnen klanten open, krachtige AI-clusters opzetten die schaalbaar zijn van één enkele server tot grote implementaties met meerdere racks, binnen een standaard Ethernet-infrastructuur.

Supermicro AMD Helios-platform

Voor organisaties die geavanceerde AI-modellen implementeren, werkt Supermicro samen met AMD aan de levering van het Supermicro AMD Helios Platform. De rack-scale-oplossing met 72 GPU's is ontworpen voor grootschalige AI-training en inferentie met hoge doorvoercapaciteit.

Het vloeistofgekoelde platform combineert AMD Instinct MI455X GPU's, 6e generatie AMD EPYC-processoren, AMD Pensando-netwerktechnologieën en de AMD ROCm™-softwarestack om een open, krachtige AI-infrastructuur te creëren. Het platform ondersteunt implementaties van elke omvang en stelt klanten in staat om efficiënt op te schalen en tegelijkertijd de prestaties, energie-efficiëntie en operationele flexibiliteit te maximaliseren.

DCBBS van Supermicro brengt deze technologieën samen in een complete, geteste AI-infrastructuur. Hiermee kunnen organisaties oplossingen implementeren variërend van afzonderlijke servers tot volledig geïntegreerde systemen op rack- en datacenterniveau. Met toonaangevende oplossingen op het gebied van ontwerp, productie, vloeistofkoeling, netwerken, software en wereldwijde ondersteuningsdiensten blijft Supermicro klanten helpen de invoering van AI te versnellen, met een kortere implementatietijd, een verbeterde energie-efficiëntie en verlaagde totale eigendomskosten.

Kom zeker even langs bij de Supermicro-stand tijdens de AMD Advancing AI Day 2026, op 22 en 23 juli 2026 in Moscone West in San Francisco,. U krijgt hier een uitgebreide productdemonstratie onder leiding van Supermicro-experts. Supermicro presenteert bovendien de meest compacte EPYC 9006-rackopstelling, met 96 EPYC 9006-CPU's in een 42U-rack op basis van het FlexTwin-systeem, dat op de AMD-stand wordt getoond.

1Prestatieverbetering van 1,7x volgens door AMD gepubliceerde SPECInt Rate 2017-resultaten.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

AMD, het AMD Arrow-logo, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm en de combinatie daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.