Supermicro levert breedste aanbod van toepassingsgeoptimaliseerde systemen op basis van de 3rd generation Intel Xeon Scalable-processors

"Supermicro levert de meest performante energiebesparende systemen en verlegt de grenzen met nieuwe systemen waarin de nieuwste Intel-processoren zijn geïntegreerd," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze nieuwe Hyper-productlijn is ontworpen voor maximale prestaties en biedt plaats aan 32 DIMM's met hogesnelheidsgeheugen, vier high-performance GPU's en tot 400 Gbit LAN, zodat ook onze meest veeleisende klanten hun gading vinden. Wij werken nauw samen met technologiepartners in de hele sector om een breed scala aan servers en opslagsystemen te leveren die voor uiteenlopende werkbelastingen zijn geoptimaliseerd en de beste oplossingen bieden: van systemen met de hoogste prestaties, zoals Hyper of ons voor Delta GPU deep learning geoptimaliseerde platform, tot kostenefficiënte TCO-geoptimaliseerde platforms, zoals ons nieuwe 2U 2-Node videostreamingplatform. Met trots ontwerpen en produceren wij deze systemen in ons hoofdkwartier in Silicon Valley en in onze snel groeiende faciliteiten in Taiwan."

Meest uitgebreide gamma systemen met innovatieve technologie

De volledige lijn van meer dan 100 toepassingsgeoptimaliseerde systemen, waaronder Hyper, SuperBlade®, de Twin-productfamilie (BigTwin®, TwinPro® en FatTwin®), Ultra, CloudDC, GPU, Telco/5Gand Edge-servers, zijn voorzien van de 3rd generation Intel Xeon Scalable-processors. De top-of-the-line Intel Xeon Platinum 8380-processor met 40 cores van 2,3 GHz in de Ultra- en Hyper-platforms levert toonaangevende prestaties. De netwerkgeoptimaliseerde CPU's worden aangewend in een uitgebreid gamma van 5G en embedded edge-systemen. De Big Twin multi-node en SuperBlade systemen met Intel Speed Select CPU's leveren flexibiliteit en efficiëntie voor Cloud Service Providers. Bovendien bieden de WIO- en opslagsystemen met één processor overtuigende kostenbesparingen voor algemene doeleinden en opslagtoepassingen. Het gamma omvat watergekoelde configuraties voor krachtige CPU's in systemen met hoge dichtheid in HPC-installaties met een optie voor directe vloeistofkoeling om de beperkingen van traditionele luchtkoeling voor warmteafvoer op te heffen en zo de totale exploitatiekosten van datacenters te verlagen.

"Onze 3rd Gen Intel Xeon Scalable-processors zijn ontworpen met het oog op echte flexibiliteit. Het zijn de enige datacenterprocessoren met ingebouwde AI-versnelling en ze zijn gebouwd om elke werkbelasting van edge tot cloud te bedienen. Ons partnerschap met Supermicro stelt innovatieve IT-providers uit elke sector in staat om kwaliteitsdiensten te leveren voor al deze werkbelastingen en zich snel aan te passen terwijl ze consistente prestaties leveren," verklaarde Lisa Spelman, Corporate Vice President en General Manager van de Xeon and Memory Group. "We blijven nauw samenwerken met Supermicro om klanten meer waarde te leveren door oplossingen te creëren en mogelijk te maken die hun grootste uitdagingen oplossen."

Met de groei van Artificial Intelligence en Machine Learning heeft Supermicro een portfolio van nieuwe GPU-systemen geïntroduceerd, gebaseerd op 3rd Gen Intel Xeon Scalable-processors. Deze systemen maken gebruik van de verdubbeling van PCI-E 4.0 I/O om verbeterde werkbelastingprestaties te leveren. Het gamma omvat sterk geïntegreerde 4U 8 GPU-systemen voor grote trainingsbelasting, en 2U 2-Node single processor GPU-systemen met verbeterde energie-efficiëntie voor cloud gaming en streaming. Het CloudDC-platform, met een gebalanceerde architectuur met dedicated I/O en all-flash opslag voor elke CPU, stelt het systeem in staat om een lagere latency en hogere prestaties te leveren, en maakt remote direct memory access (RDMA) mogelijk in grootschalige cloudomgevingen.

De Supermicro X12 productlijn omvat ook 5G edge-geoptimaliseerde systemen, waaronder de Ultra-E, Hyper-E en de 2U UP 210P Edge server. De krachtige Hyper-E levert ongeëvenaarde verwerkingskracht en uitbreidingsmogelijkheden. Tegelijk voldoet hij aan veeleisende telco-eisen, zoals NEBS Level 3-certificering, korte systeemdiepte en aan de voorzijde toegankelijke I/O. De Hyper-E is ideaal voor 5G-netwerken en edge-toepassingen die lokale verwerking vereisen en AI-algoritmen moeten bevatten in een kleine vormfactor binnen omgevingen met een laag energieverbruik en thermische beperkingen. Daarnaast kan Supermicro, met zijn brede line-up van X12-systemen, gemakkelijk een reeks vereisten voor gegevensverzameling, computing en AI ondersteunen.

"Wij bouwen het eerste cloud-gebaseerde 5G-netwerk van het land en Intel en Supermicro zullen helpen om de kracht van next-generation connectiviteit te maximaliseren van core tot edge", zegt Sidd Chenumolu, DISH Vice President van Technology Development. "DISH werkt al lange tijd samen met beide bedrijven en we zijn blij dat we deze geweldige samenwerking kunnen voortzetten."

Supermicro heeft al systemen geïmplementeerd bij toonaangevende onderzoeksinstellingen op het gebied van high-performance computing, waaronder Cybermedia Center Osaka University dat de 3rd generation Intel Xeon Scalable processorgebaseerde systemen implementeert voor het supercomputersysteem met de naam SQUID (Supercomputer for Quest to Unsolved Interdisciplinary Data science).

"Onderzoekers en wetenschappers van de universiteit van Osaka werken nu aan hun eigen onderzoeksprojecten in de hoop open innovatie naar onze samenleving te brengen. We zijn verheugd dat we de nieuwste generatie oplossingen van Intel en Supermicro kunnen inzetten voor geavanceerde wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarvoor HPC (High-Performance Computing) en HPDA (High-Performance Data Analysis) nodig zijn." - Dr. Susumu Date Cybermedia Centrum, Universiteit van Osaka.

Bovendien stelt de X12-productlijn klanten in staat meer waarde te halen uit grotere datasets om hun voordeel te doen bij de nieuwste Intel Optane persistent memory 200-serie. De nieuwe X12-systemen hebben sneller toegang tot gegevens, met twee keer zoveel I/O-prestaties door gebruik te maken van PCI-E 4.0. Met ondersteuning voor maximaal acht geheugenkanalen per socket die op 3200 Mhz draaien, kan meer geheugen direct worden aangesproken op hogere snelheden, waardoor de prestaties van toepassingen tot 46% toenemen in populaire benchmarks.

De nieuwe X12-systemen hebben verbeterde beveiligings- en beheersmogelijkheden. Met volledige geheugenencryptie is het X12-portfolio veiliger dan elke vorige generatie Supermicro-systemen, waardoor ondernemingen het vertrouwen krijgen om waardevolle klantgegevens te beschermen en veilig resultaten te leveren. De SuperServers van Supermicro ondersteunen de Software Guard Extensions van Intel, die enclaves van beschermd geheugen bieden om er toepassingen en hun gegevens op te draaien.

De Supermicro X12-servers hebben ook een nieuw intelligent beheersysteem met verbeterde beveiliging met hardware Root of Trust (ROT), Redfish 1.8-ondersteuning en een verbeterde Supermicro Intelligent Management-webinterface. De cloudinfrastructuurbeheersoftware van Supermicro, SuperCloud Composer, biedt nu ondersteuning voor X12-platforms. Dit zorgt voor snelheid, flexibiliteit en eenvoud in IT-beheer door datacentertaken te integreren in één intelligente beheeroplossing. De SuperCloud Composer bewaakt en beheert ook het brede gamma van Supermicro-servers van meerdere generaties en systemen van derden via de functie voor levenscyclusbeheer van het datacenter.

Verschillende architected oplossingen die gebruik maken van de 3rd generation Intel Xeon scalable-processors zijn binnenkort beschikbaar bij Supermicro, waaronder Oracle Linux en SAP-gecertificeerde oplossingen. Heel uiteenlopende werkbelastingen zullen baat hebben bij deze nieuwe processoren, waaronder HPC-, AI-, Enterprise- en Cloud-werkbelasting.

Meer informatie over deze state-of-the-art producten vindt u aan de virtuele kiosk en op Supermicro's X12 webpagina.

* Gebaseerd op 2-socket platform met Intel Optane persistent geheugen 200-serie om 12TB per platform te kunnen ondersteunen

