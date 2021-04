Supermicro propose le plus vaste portefeuille de systèmes optimisés pour les applications basés sur les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération

« Supermicro fournit les systèmes écoénergétiques les plus performants. Les nouveaux systèmes repoussent les limites en intégrant les derniers processeurs d'Intel, a déclaré Charles Liang, président et PDG, Supermicro. Notre nouvelle gamme de produits Hyper est conçue pour produire des performances maximales. Capable de prendre en charge 32 DIMM de mémoire à haute vitesse et quatre GPU (processeurs graphiques) à haute performance, elle possède une fonction LAN pouvant atteindre 400 Gbit et répond donc aux besoins les plus exigeants de nos clients. Nous collaborons étroitement avec des partenaires technologiques de l'industrie entière afin de fournir un large éventail de serveurs et de systèmes de stockage optimisés pour de nombreuses charges de travail. Notre gamme de solutions de premier rang comprend des systèmes à la pointe de la performance, y compris Hyper et la plateforme optimisée d'apprentissage approfondi Delta GPU, ainsi que des plateformes rentables et optimisées sur le plan du TCO, telles que notre nouvelle plateforme de streaming vidéo 2U 2-Node. Nous sommes fiers de concevoir et de fabriquer ces systèmes dans notre siège social à Silicon Valley et dans nos installations taïwanaises qui sont en pleine expansion. »

La gamme de systèmes la plus complète, alimentée par une technologie innovante

Comptant plus de 100 systèmes optimisés pour les applications, y compris Hyper, SuperBlade®, la famille de produits Twin (BigTwin®, TwinPro® et FatTwin®), Ultra, CloudDC, des systèmes GPU et les serveurs Telco/5Gand Edge, la gamme entière intègre les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération. Les plateformes Ultra et Hyper tirent parti d'un processeur de premier rang, l'Intel Xeon Platinum 8380 à 40 cœurs fonctionnant à 2,3 GHz, pour produire une performance inégalée. Les processeurs optimisés pour les réseaux appuient un portefeuille complet de systèmes 5G et de systèmes en périphérie intégrés. Le système à nœuds multiples Big Twin et le système SuperBlade disposent de processeurs Intel Speed Select et combinent flexibilité et efficacité pour répondre aux besoins des fournisseurs de services cloud. Les systèmes WIO et les systèmes de stockage à processeur unique comblent les besoins généraux d'usage et de stockage et permettent de réaliser des économies considérables. Le portefeuille comprend des configurations refroidies à l'eau qui sont destinées aux processeurs puissants présents dans les systèmes à haute densité, dans les installations de calcul intensif (HPC). En vue de réduire les coûts d'exploitation globaux des centres de données, une solution de refroidissement liquide direct est disponible en option pour éliminer les limites en matière de dissipation de la chaleur que présentent les systèmes traditionnels de refroidissement à l'air.

« Nos processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération ont été conçus pour offrir une véritable flexibilité. Ils sont les seuls processeurs de centre de données qui disposent d'une accélération par IA intégrée et qui sont adaptés aux charges de travail de tous types, de la périphérie au cloud. Dans l'ensemble des industries, notre partenariat avec Supermicro permet non seulement aux fournisseurs informatiques innovants de fournir des services de qualité pour chacune de ces charges de travail, mais aussi de s'adapter rapidement et d'offrir des performances uniformes, a déclaré Lisa Spelman, vice-présidente et directrice générale du groupe Xeon and Memory. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Supermicro pour offrir plus de valeur aux clients en créant et en rendant accessibles des solutions qui répondent à leurs plus grands défis. »

Grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, Supermicro a introduit un portefeuille de nouveaux systèmes de GPU basés sur les processeurs évolutifs Intel Xeon Scalable de 3e génération. Ces systèmes tirent parti des performances d'entrées/sorties (E/S) deux fois plus grandes de la technologie PCI-E 4.0 pour améliorer les performances liées aux charges de travail. Outre des systèmes GPU 4U 8 hautement intégrés adaptés aux grandes charges de travail de formation, le portefeuille comprend des systèmes 2U à deux nœuds avec GPU à processeur unique, qui présentent une efficience énergétique supérieure pour les tâches liées aux jeux et au streaming dans le cloud. La plateforme CloudDC est dotée d'une architecture équilibrée avec des E/S dédiées et un stockage entièrement flash pour chaque processeur. Elle aide les systèmes à atteindre une latence plus faible et une meilleure performance, et permet l'accès direct à la mémoire à distance (RDMA) dans les environnements cloud à grande échelle.

La gamme de produits Supermicro X12 comprend également des systèmes 5G optimisés pour l'informatique en périphérie, notamment l'Ultra-E, l'Hyper-E et le serveur 2U UP 210P Edge. L'Hyper-E est une solution à haute performance qui combine puissance de traitement et capacité d'expansion inégalées. Elle répond aux besoins exigeants des entreprises de télécommunications, qui demandent notamment la certification NEBS de niveau 3, des systèmes à courte profondeur et des E/S accessibles à l'avant. L'Hyper-E est le choix idéal pour les réseaux 5G et les applications en périphérie qui nécessitent une capacité de traitement locale et qui doivent intégrer des algorithmes d'IA dans des appareils compacts, au sein d'environnements à faible puissance et restrictifs sur le plan thermique. En ce qui a trait à l'informatique en périphérie, la vaste gamme de systèmes X12 de Supermicro peut facilement prendre en charge une variété de besoins liés à la collecte de données, aux calculs et à l'IA.

« En construisant le premier réseau 5G basé dans le cloud du pays, Intel et Supermicro aideront les utilisateurs à maximiser la puissance de la connectivité de nouvelle génération, du cœur à la périphérie, a déclaré Sidd Chenumolu, vice-président du développement technologique chez DISH. DISH travaille depuis longtemps avec les deux entreprises et se réjouit de poursuivre ce partenariat exceptionnel. »

Supermicro a déployé des systèmes à la pointe de la performance dans des établissements de recherche informatique, y compris le Cybermedia Center de l'Université d'Osaka. Ce dernier intègre des systèmes basés sur les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération dans son supercalculateur, dénommé SQUID (Supercomputer for Quest to Unsolved Interdisciplinary Data science).

« À l'Université d'Osaka, des chercheurs et des scientifiques mènent actuellement des projets de recherche personnels dans l'espoir d'apporter des innovations ouvertes à notre société. Nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de la dernière génération de solutions Intel et Supermicro pour appuyer les projets de recherche scientifique de pointe qui nécessitent du calcul intensif et de l'analyse de données haute performance », a déclaré le Dr Susumu Date, du Cybermedia Center de l'Université d'Osaka.

En outre, la gamme de produits X12 permet aux clients d'extraire plus de valeur des plus grands ensembles de données en profitant de la dernière série de mémoires persistantes, Intel Optane 200. Les nouveaux systèmes X12 peuvent accéder aux données plus rapidement et utilisent la technologie PCI-E 4.0 pour doubler la performance d'E/S. Prenant en charge jusqu'à huit canaux de mémoire par socket fonctionnant à une fréquence de 3200 MHz, les systèmes peuvent accéder directement à plus de mémoire plus rapidement. Selon les bancs d'essai couramment utilisés, cela se traduit par une augmentation jusqu'à 46 % de la performance des applications.

Les nouveaux systèmes X12 disposent également de meilleures capacités de sécurité et de gestion. Grâce au chiffrement complet de la mémoire, le portefeuille X12 est plus sécurisé que toute autre génération de systèmes Supermicro, ce qui donne aux entreprises la confiance nécessaire pour protéger les données précieuses des clients et produire des résultats en toute sécurité. Les SuperServers de Supermicro prennent en charge la solution Software Guard Extensions d'Intel, qui permet aux entreprises d'exécuter leurs applications et de traiter leurs données dans des enclaves de mémoire protégée.

Les serveurs Supermicro X12 disposent également d'un nouveau système de gestion intelligent, dont la sécurité est renforcée par des caractéristiques comme une racine de confiance matérielle, une compatibilité avec Redfish 1.8 et l'interface Web améliorée Supermicro Intelligent Management. Le logiciel de gestion de l'infrastructure cloud de Supermicro, SuperCloud Composer, prend désormais en charge les plateformes X12 et apporte rapidité, agilité et simplicité à l'administration informatique en regroupant les tâches des centres de données dans une seule solution de gestion intelligente. En outre, à l'aide de sa fonction de gestion du cycle de vie des centres de données, SuperCloud Composer surveille et gère les multiples générations de serveurs issues du large portefeuille de Supermicro, ainsi que des systèmes de tierce partie.

Prochainement, Supermicro lancera plusieurs solutions utilisant les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération, y compris des solutions certifiées pour Oracle Linux et SAP. Ces nouveaux processeurs profiteront à un large éventail de charges de travail, notamment dans les domaines du calcul intensif, de l'IA, de l'entreprise et du cloud.

Pour en savoir plus sur ces produits de pointe, veuillez visiter le stand virtuel et la page Web consacrée à la gamme X12 de Supermicro.

*Basé sur une plateforme à deux sockets, utilisant la mémoire persistante Intel Optane 200 pour prendre en charge 12 To par plateforme

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs à haute performance et à haut rendement, est un fournisseur de premier plan du serveur avancé Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces en termes d'énergie et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

