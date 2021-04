Supermicro ofrece sistemas optimizados para los procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación

Gama más completa de sistemas con tecnología innovadora

Toda la línea de más de 100 sistemas optimizados para aplicaciones, incluyendo Hyper, SuperBlade®, la familia de productos Twin (BigTwin ®, TwinPro ®, y FatTwin ®), Ultra, CloudDC, GPU, servidores Telco/5Gand Edge, cuentan con los procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación. El procesador Intel Xeon Platinum 8380 de primera línea con 40 núcleos que se ejecutan a 2,3 GHz en las plataformas Ultra e Hyper ofrece un rendimiento de liderazgo. Las CPU optimizadas para red se aprovechan en una cartera completa de sistemas 5G y perimetrales integrados. Los sistemas multinodo Big Twin y SuperBlade con CPU Intel Speed Select ofrecen flexibilidad y eficiencia para los proveedores de servicios en la nube. Además, el WIO de un solo procesador y los sistemas de almacenamiento aportan ahorros de costes atractivos para aplicaciones de uso general y almacenamiento. La cartera incluye configuraciones refrigeradas por agua para CPU de alta potencia en sistemas de alta densidad en instalaciones HPC con una opción directa de refrigeración líquida para eliminar las limitaciones de refrigeración por aire tradicional para la disipación de calor y, por lo tanto, reduce los costes operativos generales del centro de datos.

"Nuestros procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación han sido diseñados para ofrecer una verdadera flexibilidad. Son los únicos procesadores de centros de datos con aceleración de IA integrada y están diseñados para servir a todas las cargas de trabajo desde edge hasta la nube. Nuestra asociación con Supermicro permite a proveedores de TI innovadores de todas las industrias ofrecer servicios de calidad en todas estas cargas de trabajo y adaptarse rápidamente mientras proporciona un rendimiento consistente", declaró Lisa Spelman, vicepresidenta corporativa y directora general de Xeon y Memory Group. "Seguimos trabajando estrechamente con Supermicro para ofrecer más valor a los clientes mediante la creación y habilitación de soluciones que resuelvan sus mayores desafíos."

Con el crecimiento de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático, Supermicro ha introducido una cartera de nuevos sistemas GPU basados en procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación. Estos sistemas aprovechan el aumento de 2 veces en PCI-E 4.0 I/O para ofrecer un mejor rendimiento de la carga de trabajo. La cartera incluye sistemas 4U 8 GPU altamente integrados para grandes cargas de trabajo de formación y sistemas GPU de procesador único de 2U de 2 nodos con eficiencia energética mejorada para juegos en la nube y streaming. La plataforma CloudDC, con una arquitectura equilibrada con E/S dedicada y almacenamiento all-flash para cada CPU, permite al sistema ofrecer menor latencia, mayor rendimiento y permite el acceso remoto directo a la memoria (RDMA) en entornos de nube a gran escala.

La línea de productos Supermicro X12 también incluye sistemas optimizados para bordes 5G, incluidos el Ultra-E, Hyper-E y el servidor 2U UP 210P Edge. El Hyper-E de alto rendimiento ofrece una capacidad de expansión y potencia de procesamiento sin precedentes, a la vez que cumple con los exigentes requisitos de las telecomunicaciones, como la certificación NEBS Level 3, la profundidad corta del sistema y la E/S de acceso frontal. El Hyper-E es ideal para redes 5G y aplicaciones perimetrales que requieren procesamiento local y necesitan incluir algoritmos de IA en un pequeño factor de forma dentro de entornos de baja potencia y térmicamente restrictivos. En el borde, Supermicro, con su amplia gama de sistemas X12, puede soportar fácilmente una gama de requisitos de recopilación de datos, computación e IA.

"A medida que construimos la primera red 5G basada en la nube del país, Intel y Supermicro ayudarán a maximizar el poder de la conectividad de próxima generación desde el núcleo hasta el borde", dijo Sidd Chenumolu, vicepresidente de desarrollo tecnológico de DISH. "DISH ha trabajado con ambas empresas durante mucho tiempo, y estamos encantados de continuar esta gran asociación."

Supermicro ya ha implementado sistemas con las principales instituciones de investigación informática de alto rendimiento, incluyendo Cybermedia Center Osaka University que está implementando los sistemas basados en procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación para el sistema de supercomputación llamado SQUID (Supercomputer for Quest to Unsolved Interdisciplinary Data science).

"Investigadores y científicos de la Universidad de Osaka están trabajando ahora en sus propios proyectos de investigación con la esperanza de llevar la innovación abierta a nuestra sociedad. Estamos entusiasmados de aprovechar la última generación de soluciones de Intel y Supermicro para proyectos avanzados de investigación científica que requieren HPC (Computación de Alto Rendimiento) y HPDA (Análisis de Datos de Alto Rendimiento)" – Dr. Susumu Date Cybermedia Center, Universidad de Osaka.

Además, la línea de productos X12 permite a los clientes extraer más valor de conjuntos de datos más grandes para aprovechar la última serie Intel Optane de memoria persistente 200. Los nuevos sistemas X12 pueden acceder a los datos más rápido, con el doble del rendimiento de E/S utilizando PCI-E 4.0. Con soporte para hasta ocho canales de memoria por socket que se ejecutan a 3200Mhz, más memoria se puede abordar directamente a velocidades más altas, aumentando el rendimiento de la aplicación hasta en un 46% en los puntos de referencia populares.

Los nuevos sistemas X12 han mejorado las capacidades de seguridad y gestión. Con cifrado de memoria completa, la cartera X12 es más segura que cualquier generación anterior de sistemas Supermicro, lo que da a las empresas la confianza para proteger los valiosos datos de los clientes y ofrecer resultados de forma segura. Los SuperServers de Supermicro admiten Software Guard Extensions de Intel, que proporcionan enclaves de memoria protegida para ejecutar aplicaciones y sus datos.

Los servidores Supermicro X12 también cuentan con un nuevo sistema de gestión inteligente con seguridad mejorada con hardware Root of Trust (ROT), soporte Redfish 1.8 y una interfaz web Supermicro Intelligent Management mejorada. El software de administración de infraestructura en la nube de Supermicro, SuperCloud Composer, ahora cuenta con soporte para plataformas X12, lo que aporta velocidad, agilidad y simplicidad a la administración de TI mediante la integración de tareas de centros de datos en una única solución de administración inteligente. SuperCloud Composer también supervisa y administra la amplia cartera de servidores Supermicro multigeneracionales y sistemas de terceros a través de su función de gestión del ciclo de vida del centro de datos.

Próximamente llegarán varias soluciones arquitectadas con los procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación y estarán disponibles en Supermicro, incluidas las soluciones Oracle Linux y SAP." Muchas cargas de trabajo diferentes se beneficiarán de estos nuevos procesadores, incluidas las cargas de trabajo HPC, AI, Enterprise y Cloud.

