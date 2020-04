Supermicro onthult oplossingenportefeuille vppr Workload Optimized Hyperconverged Infrastructure for Virtualization- gevalideerd door Red Hat

Supermicro's open HCI-oplossing, gebaseerd op Red Hat Hyperconverged Infrastructure, omvat de BigTwin-, SuperServers-, en Ultra-platforms die overtuigende configuraties bieden voor rekenkracht, opslag en netwerken. BigTwin™, SuperServers bieden vier hot-pluggable systemen in een 2U-vormfactor bestaande uit vier dual-proces-servernodes met maximaal 24 DIMM's, en een hoogwaardige NVMe. BigTwin, SuperServer beschiken over 12 nodes, 672 computingkernen per cluster, een totaal geheugen van 4.608 GB, en NVMe die de totale opslag naar 138 TB verhoogt en een hoog presterende werklast mogelijk maakt. Ultra SuperServers beschikken over drie opties verspreid over drie, zes en twaalf nodes; computingkernen van 96, 240, en 672; en een totaal geheugen van 384 GB, 1152 GB, en 4608 GB per cluster. De totale opslag bestaat uit 72 TB tot 230 TB per cluster, afhankelijk van de systeemarchitectuur.

"We hebben een duurzame relatie met Red Hat waardoor we technologische innovaties kunnen leveren aan onze wederzijdse klanten," aldus Raju Penumatcha, Senior Vice President en Chief Product Officer van Supermicro. "We hebben ons portefeuille verder versterkt door validatie met Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization – en krachtige open-source HCI-oplossing – die meer waarde levert aan onze klanten door middel van verbeterde automatisering van infrastructuurbeheer,hogere efficiëntie, en een lagere TCO."

"Klanten hebben behoefte aan open, flexibele hypergeconvergeerde oplossingen. Red Hat en Supermicro zijn toegewijd aan het leveren van geïntegreerde open source-oplossingen. Samen leveren we flexibele infrastructuuroplossingen voor organisaties om gemakkelijker en met meer vertrouwen computing-, opslag- en netwerkbronnen te bepalen," aldus Terri Hall, Vice President van Global Partners & Alliances, Red Hat.

Supermicro's HCI-aanbod is gebaseerd op de krachtige 2nd Gen Intel Xeon Scalable-processors, waaronder de door hardware versnelde prestatie-opties zoals Intel's Optane DC persistent geheugen, en tot 25 GB-netwerken voor veeleisende werklasten.

De open source HCI-oplossing van Supermicro is geoptimaliseerd om uw IT-voetafdruk te verkleinen en het gebruiksgemak van de beheersinstrumenten voor Red Hat Ansible Automation te vergemakkelijken. Red Hat Hyperconverged Infrastructure biedt een enkel softwarepakket, gekoppeld aan een vereenvoudigd implementatiemodel dat helpt met het verminderen van de kapitaaluitgaven (CapEx) en operationele kosten (OpEx).

Ga voor meer informatie naar Supermicro Red Hat hypergeconvergeerde oplossingen.

Volg Supermicro op LinkedIn, Twitter, en Facebook om hun laatste nieuws en aankondigingen te ontvangen.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.

Supermicro, Server Building Block Solutions, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1161440/PRBanner_Supermicro_New_HCI_Server_Portfolio.jpg

Gerelateerde links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.