Supermicro's SuperBlade-, Twin- en Ultra Server-families aangedreven door 3e generatie AMD EPYC™-processoren met 3D V-Cache™-technologie versnellen essentieel productontwerp en belangrijke technische computertaken

De AMD 3D V-Cache technologie is gebouwd op de baanbrekende AMD 3D Chiplet-architectuur en is ontworpen om 's werelds best presterende x86 serverprocessor voor technical computing te zijn. De L3-cache is vergroot tot 768 MB, waardoor technische computertoepassingen meer gegevens dicht bij de CPU's kunnen houden, wat snellere resultaten oplevert. Omdat elke core meer data kan verwerken dan vorige generaties, zullen de totale Cost of Ownership (TCO) lager zijn en kunnen de licentiekosten worden verlaagd. Met servers die gebruikmaken van de AMD EPYC 7003-processore met AMD 3D V-Cache-technologie, zijn voor specifieke workloads mogelijk minder servers nodig, waardoor het stroomverbruik van het datacenter en het beheer worden verminderd. Bovendien worden alle AMD EPYC 7003-processors met AMD 3D V-Cache geleverd met AMD's Infinity Guard, een ultramoderne set moderne beveiligingsfuncties die potentiële aanvalsoppervlakken helpen verminderen wanneer software met kritische gegevens wordt opgestart, uitgevoerd en verwerkt.

"We hebben de 3e generatie AMD EPYC-processoren met AMD 3D V-Cache-technologie ontworpen om onze klanten precies te geven wat ze zeiden dat ze nodig hadden, betere prestaties, betere energie-efficiëntie en lagere totale eigendomskosten voor kritieke technische computerworkloads", aldus Ram Peddibhotla, corporate vice-president, EPYC product management, AMD. "Met toonaangevende architectuur, prestaties en moderne beveiligingsfuncties zijn 3e generatie AMD EPYC-processoren met AMD 3D V-Cache-technologie een uitstekende keuze voor complexe simulaties en snelle productontwikkeling."

De SuperBlade heeft back-to-back wereldrecords behaald voor de SPECjbb 2015-Distributed critical-jOPS en max-jOPS benchmark, met een verbetering tot 17% bij gebruik van AMD EPYC 7003-processors met AMD 3D V-Cache-technologie ten opzichte van AMD EPYC 7003-processors zonder AMD 3D V-Cache-technologie, wat een aanzienlijke boost is om te voldoen aan prestatieverslindende enterprise-workloads. Op basis van AMD-tests kunnen technische werkbelastingen op de AMD EPYC 7003-processors met AMD 3D V-Cache-technologie een verbetering tot 66%* laten zien op een reeks gerichte toepassingen in vergelijking met vergelijkbare 3e generatie EPYC-processoren zonder gestapelde cache.

De Supermicro SuperBlade met AMD EPYC 7003-processors met AMD 3D V-Cache, bevat tot 20 CPU's in een 8U-chassis, inclusief een in het chassis ingebouwde netwerkschakelaar. Gedeelde koel- en voedingssystemen verminderen het stroomverbruik bij gebruik van de best presterende AMD EPYC processorfamilie. Indien volledig gevuld is het maximale geheugen 40 TB in het 8U-chassis.

De Twin-systemen van Supermicro zijn een toonaangevend multi-node platform met maximaal vier servers in een compacte 2U rack-monteerbare behuizing. Het Supermicro TwinPro-systeem heeft flexibele opslag- en netwerkopties en gedeelde koel- en voedingssystemen, waardoor het elektriciteitsverbruik met een hoge dichtheid wordt verminderd. De Supermicro FatTwin®-serie zijn servers met meerdere knooppunten die zijn ontworpen voor omgevingen met een hoge dichtheid waar een groot aantal afzonderlijke servers en opslag en verbindingen met hoge capaciteit vereist zijn in een enkel chassis.

De Supermicro Ultra-servers voor rackmontage zijn traditionele 1U- of 2U-servers met hoge prestaties en twee processoren die geschikt zijn voor een breed scala aan CPU's, I/O-opties en grote hoeveelheden geheugen en die nu beschikbaar zijn met de nieuwe AMD EPYC 7003-processoren met AMD 3D V -Cache-technologie.

* MLNX-021B: AMD interne tests per 14/02/22 op 2x 64C EPYC 7773X vergeleken met 2x 64C EPYC 7763 met cumulatief gemiddelde van elk van de volgende maximale testresultaatscores van de benchmark: ANSYS® Fluent® 2022.1 (max. vloeiende pomp2 82%), ANSYS® CFX® 2022.1 (max. cfx_10 61%) en Altair® Radioss® 2021.2 (max. rad-neon 56%) plus 1x 16C EPYC 7373X vergeleken met 1x 16C EPYC 75F3 op Synopsys VCS 2020 (max. AMD grafische kern 66%). Resultaten kunnen verschillen.

