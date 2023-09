Supermicro viert 30e verjaardag van groei, innovatie, AI en groen computergebruik

Supermicro, met zijn hoofdkantoor en opgericht in San Jose, is een in Silicon Valley gevestigd technologiebedrijf dat zich richt op uitmuntende engineering en het bouwen van grootschalige AI- en clouddatacenterinfrastructuur met groene computerefficiëntie

SAN JOSE, Californië, 29 sep 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een fabrikant van totale IT-oplossingen voor AI, Cloud, Storage en IoT/edge, viert 30 jaar onderzoek, ontwikkeling en productie in het hart van Silicon Valley. Naarmate AI voor organisaties van welke omvang dan ook een steeds crucialer onderdeel is geworden, blijft Supermicro toonaangevend in de sector bij het leveren van een reeks oplossingen voor alle soorten initiatieven en implementaties op het gebied van AI. De focus van Supermicro op marktintroductietijd, Building Block Solutions® en groene IT heeft geresulteerd in een verlaging van de totale eigendomskosten (TCO) voor datacenters. Het stelt organisaties sneller in staat productiever te worden. Supermicro streeft ernaar om wereldwijd marktleider te worden in het leveren van generatieve AI-servers voor klanten.

"Ik ben erg blij met hoe ver Supermicro in 30 jaar is gekomen, aangezien we nu de meest geavanceerde en krachtigste AI-oplossingen leveren", aldus Charles Liang, president en CeO van Supermicro. "Wij hebben complete IT-oplossingen. Cloudserviceproviders en bedrijven kunnen bij Supermicro terecht voor al hun IT-vereisten, inclusief grote generatieve AI-workloads en inferencing computing voor elke verticale applicatie. Het brede assortiment servers, AI-, opslag- en edge-apparaten van Supermicro is ontworpen in samenwerking met onze toonaangevende technologiepartners, NVIDIA, Intel en AMD. Met talloze productseries die vandaag de dag beschikbaar zijn en productiefaciliteiten in de VS en over de hele wereld, kunnen we snel duizenden racks met krachtige servers leveren aan klanten die gebruikmaken van ons plug-and-play-oplossingenprogramma op rackschaal. Om mijn toewijding aan groen computergebruik uit te breiden, heb ik onlangs land in Silicon Valley gekocht voor de Green earth Foundation, met als doel grote gebieden over de hele wereld te helpen herbebossen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan."

Het afgelopen decennium

De afgelopen tien jaar heeft Supermicro systemen ontworpen en gebouwd die energiezuinig zijn, met als doel de exploitatiekosten van moderne datacenters te reduceren. Supermicro werkt momenteel samen met toonaangevende bedrijven in diverse sectoren zoals in sociale netwerken, autonoom rijden, de productie van halfgeleiders en onderzoeksorganisaties, om de effectiviteit van het energieverbruik van hun grote datacenter terug te brengen tot ongeveer 1,06, wat resulteert in zowel lagere energiekosten als in lagere eigendomskosten. er is tevens een aanzienlijke reductie van elektronisch afval gerealiseerd met de opgesplitste ontwerpbenadering van Supermicro en Rack Scale PnP-oplossingen.

Naast de bestaande fabrieken in Silicon Valley, in Taiwan en in Nederland breidt Supermicro zijn territorium uit met een nieuwe fabriek in Maleisië. Met de productiecapaciteit van meer dan 4000 racks per maand kan Supermicro snel wereldwijd complete geavanceerde IT-oplossingen leveren. Bovendien geeft het Made in the USA-programma klanten vertrouwen in de integriteit van de toeleveringsketen van Supermicro.

De toekomstgerichte missie van Supermicro is het ontwikkelen van Building Block Solutions® voor datacenters met een laag energieverbruik, in samenwerking met partners en klanten om te streven naar de acceptatie van vloeistofkoeling in 20% van de datacenters wereldwijd. Met vloeistof- en vrije luchtkoeling kunnen datacenters gemakkelijk een effectief energieverbruik van bijna 1,06 of zelfs lager bereiken, om niet ook nog eens 20 miljard bomen te moeten planten om de CO 2 -uitstoot te compenseren.

Leiders uit de sector spreken zich uit

Supermicro werkt samen met veel marktleiders, waarvan Supermicro met sommige daarvan al 30 jaar lang samenwerkt:

"De afgelopen dertig jaar heeft Supermicro belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van computers. Ik ben blij om met Charles en het team van Supermicro te gaan samenwerken om in de datacenterarchitectuur een revolutie teweeg te brengen met versneld computergebruik en generatieve AI." – Jensen Huang, CeO, NVIDIA.

"Gefeliciteerd met jullie 30-jarig jubileum! Supermicro is al tientallen jaren een waardevolle partner voor Intel en we kijken uit naar veel geweldige dingen in de toekomst." – Pat Gelsinger, CeO, Intel.

"AMD en Supermicro hebben een lange geschiedenis in het leveren van toonaangevende computeroplossingen. Ik ben enorm trots op het uitgebreide portfolio van datacenter-, edge- en AI-oplossingen die we samen hebben opgebouwd, ons leiderschap op het gebied van krachtige computeroplossingen en onze gedeelde toewijding aan duurzaamheid. Felicitaties aan Charles en het hele team voor een geweldige eerste 30 jaar! Ik kijk uit naar nog meer succes en impact in de komende 30 jaar", – Dr. Lisa Su, CeO van AMD.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, in Taiwan en in Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskosten te verlagen en de gevolgen voor het milieu te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (luchtbehandeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

