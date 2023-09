Supermicro comemora o 30º aniversário de crescimento, inovação, IA e Computação verde

Com sede e fundada em São José, a Supermicro é uma empresa de tecnologia estabelecida no Vale do Silício focada na excelência em engenharia, construindo infraestrutura de IA em larga escala e Data Center em Nuvem com a eficiência da computação verde.

SÃO JOSÉ, Califórnia, 28 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma fabricante de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e IoT/Edge, está comemorando seu 30º ano de pesquisa, desenvolvimento e fabricação no coração do Vale do Silício. À medida que a IA se tornou um componente crítico de organizações de todos os tamanhos, a Supermicro continua a liderar o setor no fornecimento de uma gama de soluções que abordam todas as iniciativas e implementações de IA. A Supermicro concentra-se em time-to-market (TTM), Building Block Solutions® e TI Verde, o que resultou na redução do custo total de propriedade (TCO) para data centers. Isso permite que as empresas tornem-se mais produtivas em menos tempo. A Supermicro tem como objetivo tornar-se líder mundial do setor no fornecimento de servidores de IA generativa para os clientes.

Supermicro comemora seu 30º aniversário (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"Estou muito feliz sobre até onde a Supermicro chegou em 30 anos, já que agora estamos oferecendo as soluções de IA mais avançadas e poderosas do mercado atualmente", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Temos soluções completas de TI. Os provedores de serviços em nuvem e as empresas podem procurar a Supermicro para todos os seus requisitos de TI, incluindo grandes cargas de trabalho de IA generativa e computação de inferência para qualquer aplicação vertical. A ampla gama de dispositivos de IA, servidores, armazenamento e edge da Supermicro foi desenvolvida em colaboração com nossos principais parceiros de tecnologia, NVIDIA, Intel e AMD. Com inúmeras famílias de produtos disponíveis hoje e fábricas nos EUA e em todo o mundo, podemos entregar rapidamente milhares de racks de servidores de alto desempenho aos clientes, alavancando nosso programa de soluções Plug and Play em rack scale. Estendendo meu compromisso com a computação verde, recentemente comprei terras no Vale do Silício para a Fundação Terra Verde, com o objetivo de ajudar a reflorestar grandes áreas em todo o mundo para reduzir os efeitos das mudanças climáticas".

Saiba mais sobre os Produtos da Supermicro, os clientes e a missão

A última década

Na última década, a Supermicro projetou e construiu sistemas que são energeticamente eficientes, o que reduz os custos de operar um data center moderno. Atualmente, a Supermicro colabora com empresas líderes em diversos setores, como redes sociais, negócios de direção autônoma, fabricação de semicondutores e organizações de pesquisa, para reduzir a eficácia do uso de energia (PUE) de seu grande data center para cerca de 1,06, resultando em custos mais baixos de eletricidade e um TCO mais baixo. Reduções significativas no lixo eletrônico também foram realizadas com a abordagem de design desagregado da Supermicro e as soluções Balança de Rack PnP.

Leia a carta aberta da Charles Liang sobre o 30º aniversário da Supermicro

Além de suas instalações de fabricação bem estabelecidas no Vale do Silício, Taiwan e nos Países Baixos, a Supermicro está expandindo seu alcance com uma nova instalação na Malásia. Com a capacidade de oferecer mais de 4000 racks/mês, a Supermicro pode oferecer rapidamente soluções completas de TI avançadas em todo o mundo. Além disso, o programa "Made In the USA" oferece aos clientes confiança na integridade da cadeia de suprimentos da Supermicro.

A missão da Supermicro nos próximos anos é desenvolver Building Block Solutions® para data centers de baixa PUE, colaborando com parceiros e clientes para impulsionar a adoção da refrigeração líquida em 20% das implantações de data centers em todo o mundo. Com refrigeração líquida e de ar livre, os data centers podem facilmente atingir uma PUE próxima de 1,06 ou até menor, reduzindo a necessidade de plantar mais 20 bilhões de árvores para compensação de carbono.

Líderes da indústria manifestam-se

A Supermicro trabalha com muitos líderes do setor, com alguns destes a Supermicro trabalha há 30 anos:

"Nas últimas três décadas, a Supermicro fez avanços importantes na computação. Estou entusiasmado com a parceria com Charles e a equipe da Supermicro para revolucionar a arquitetura do data center com computação acelerada e IA generativa." – Jensen Huang, CEO, NVIDIA.

"Parabéns pelo seu 30º aniversário! A Supermicro vem sendo uma parceira valiosa da Intel há décadas e estamos ansiosos por muitas coisas boas no futuro." – Pat Gelsinger, CEO, Intel.

"A AMD e a Supermicro têm um longo histórico de fornecimento de soluções de computação líderes. Estou extremamente orgulhoso do extenso portfólio de soluções de data center, edge e IA que construímos juntos, da nossa liderança em soluções de computação de alto desempenho e do nosso compromisso compartilhado com a sustentabilidade. Parabéns ao Charles e a toda a equipe pelos incríveis primeiros 30 anos! Espero um sucesso e impacto ainda maiores nos próximos 30 anos.", Dra. Lisa Su, CEO da AMD.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em Soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e em exercício em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em fornecer inovação pioneira no mercado para IA, Empresarial, Nuvem e Infraestrutura de TI de Telco/Edge 5G. Estamos nos transformando em um provedor de Soluções Totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que fornecemos produtos avançados de placa-mãe, energia e chassis de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), alavancando operações globais para escala e eficiência, e otimizados para melhorar o Custo Total de Propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (Computação Verde). O premiado portfólio de Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem essas soluções de acordo com suas aplicações e cargas de trabalho específicas, selecionando elementos de uma ampla família de sistemas desenvolvidos com base em blocos de construção flexíveis e reutilizáveis. Esses blocos são compatíveis com uma vasta gama de fatores de forma, processadores, dispositivos de memória, GPUs, sistemas de armazenamento, sistemas de redes e soluções de energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento de ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

