Supermicro wereldwijd nummer één voor zijn IoT & Edge-servers en systeemoplossingen - ontvangt Platinum Award

"We zijn zeer tevreden met deze prestatie, vooral omdat het komt van de klanten die via het onafhankelijk tevredenheidsonderzoek van VDC benaderd zijn," aldus Charles Liang, CEO en President van Supermicro. "Deze erkenning van onze klanten bevestigt dat Supermicro uitzonderlijke producten levert – first-to-marketproducten met superieur ontwerpen, hoge betrouwbaarheid, zuinig, en met sterke technische service en ondersteuning."

De meest-geavanceerde en nieuwste servers en opslagoplossingen van Supermicro bestrijken een breed spectrum van verticale markten alsmede partnerschappen met toonaangevende processor- en softwarefabrikanten. Innovatieve Supermicro-producten voor 5G- en Edge-computing omvatten servers die zijn gebouwd om te voldoen aan de eisen van telecommunicatieklanten en meer veeleisende besturingsomgevingen.

"De nieuwe 2U Ultra SuperServer van Supermicro beschikt over betere functies, levert snellere prestaties, en heeft een groenere energie-efficiëntie, en beschikt tevens over een NEBS-certificering en redundante DC- of AC-voedingen." De functies die beschikken over een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid (RAS -reliability, availability and serviceability) worden geleverd in een short-depth 2U rackmount-vormgeving. Elk ondersteunt maximaal twee 205-watt TDP CPU's en levert krachtige rekenkracht, opslag en netwerken voor Edge micro-datacentra.

Supermicro heeft ook onlangs een baanbrekende first-to-market-oplossing aangekondigd – Outdoor Edge Systems – IP65 behuisde servers voor 5G RAN, AI-inferencing, en andere intelligente randgerichte toepassingen. Deze nieuwe systemen zijn bedoeld voor barre buitenomgevingen en ondersteuning de richting van de sector naar open-source software en gedesaggregeerde hardware.

Supermicro's uitgebreide computingportefeuille met 5G en Edge-producten omvat de onlangs geïntroduceerde E403-9P-FN2T en de 1019P-FN2T-systemen die een aanvulling vormen op de hoogwaardige producten voor de datacentra, zoals de multi-node BigTwin™ en de high-density SuperBlade® en MicroBlade™, die de gevirtualiseerde 5G-netwerkkern kunnen ondersteunen.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199872/Platinum_Vendor.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199873/Edge_Server.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199874/mounted_server.jpg

