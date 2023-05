Swave Photonics versterkt de gelederen met de benoeming van Andrew Repton als Vice President IC Design

Deze veteraan uit de sector sluit zich aan bij innovator van holografische eXtended reality-technologie

LEUVEN, België, 25 mei 2023 /PRNewswire/ -- Swave Photonics , een vernieuwer in de technologie voor Holographic eXtended Reality (HXR) om de metaverse tot leven te brengen, maakte vandaag de benoeming bekend van Andrew Repton als Vice President Integrated Circuit Design. Repton brengt aanzienlijke ervaring en prestaties mee in het leiden van internationale ontwerpteams, in het in grote hoeveelheden ontwikkelen van producten voor veeleisende toepassingen en in het opbouwen van sterke relaties met belangrijke gieterijen en IP-leveranciers.

Vóór zijn benoeming bij Swave was Repton Vice President of ASIC Engineering bij Morse Micro. Nog verder terug in de tijd werkte hij bijna 28 jaar bij Dialog Semiconductor waar hij programma's leidde die resulteerden in vermogens- en mixed-signal IC-successen bij fabrikanten van grote aantallen, mobiele apparaten.

"Andrew is een welkome aanvulling op het managementteam van Swave", aldus Mike Noonen, CEO van Swave. "Andrew is de ideale leidinggevende om ons IC-ontwerpteam te leiden om de fotonica-doorbraken van Swave op basis van standaard CMOS-processen en economische aspecten te versnellen en te maximaliseren."

De technologie voor Holographic eXtended Reality (HXR) van Swave is de heilige graal van de metaverse en levert levensechte 3D-beelden met een hoge resolutie die niet van de werkelijkheid te onderscheiden zijn. De HXR-technologie van Swave projecteert levensechte, holografische beelden die de huidige AR/VR/XR-uitdagingen van brandpuntdiepte en eyetracking elimineren, zodat kijkers gemakkelijk kunnen focussen op voorwerpen op zowel de voor- als de achtergrond. Het belangrijkste is dat de HXR-chips worden vervaardigd met behulp van standaard CMOS-technologie, waardoor kosteneffectieve schaalvergroting mogelijk is.

"Het is een voorrecht om toe te treden tot het dynamische en ervaren managementteam van Swave, en ik ben enthousiast dat we bezig zijn met de ontwikkeling van de volgende technologie die de wereld zal veranderen", aldus Repton. "De metaverse opent deuren naar een groot aantal innovatieve toepassingen die bij uitstek geschikt zijn voor de HXR-microchiptechnologie van Swave."

De technologie van Swave kan ook worden ingezet voor holografische headsets die meeslepende 3D AR/VR/XR-ervaringen leveren met verbluffende hoge resolutie, perfecte scherptediepte en kijkhoeken van 180 tot 360 graden, en dat alles zonder de hoofdpijn die gebruikers van conventionele headsets krijgen. Toepassingen met HXR gigapixeltechnologie zullen in staat zijn de visuele Turingtest te doorstaan, waarbij virtuele realiteit praktisch niet te onderscheiden is van echte beelden die mensen met eigen ogen zien.

Swave breidt zijn management- en engineeringteams uit en neemt mensen aan op cruciale bedrijfsonderdelen. Kijk op swave.io voor meer informatie over carrièremogelijkheden.

Over Swave

Swave Photonics is een halfgeleiderbedrijf zonder fabriek dat holografische chips ontwerpt en verkoopt op basis van eigen, diffractieve, fotonische technologie. De technologie van Swave werd gedurende 10 jaar ontwikkeld in imec, het wereldleidende centrum voor nano-elektronisch onderzoek en innovatie. De missie van Swave is om de metaverse tot leven te brengen en displayfabrikanten en contentmakers in staat te stellen de visualisatiemarkt radicaal te veranderen met immersieve, ultrahoge resolutie, levensechte, waarheidsgetrouwe, holografische weergaven. Swave stelt zich een wereld voor waarin holografische displays iedereen de kracht geven om het onmogelijke te visualiseren, samen te werken en meer te bereiken. www.swave.io

