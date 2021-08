Tanduay, 's Werelds Grootste Rum Merk, Komt Naar de Benelux

Tanduay Executive Vice President Kyle Tan, verantwoordelijk voor de internationale uitbreiding van het bedrijf, meldde dat dit voor hen het juiste moment is om het merk in Europa te introduceren met de Benelux als de perfecte initiële afzetmarkt en Alcobrands als eerste Europese partner.

"De jongere generatie liefhebbers van sterke drank staat open voor het ontdekken van nieuwe gedistilleerde dranken uit verschillende landen, en we willen hen via Tanduay de smaak van de Filipijnen laten proeven", aldus Tan.

Nicolas Steelant, Brand Manager bij Alcobrands, voegt toe dat de Tanduay rum zich onderscheid van anderen met hun bijzondere productieproces. De kwaliteit van de gebruikte ingrediënten neemt hierbij het voortouw om een zo smakelijk mogelijke rum af te leveren. Zo wordt het tropische Filipijnse 'Heirloom' suikerriet gebruikt. Van deze traditionele variëteit wordt geloofd dat het aan de oorsprong ligt van het suikerriet dat Columbus in de Caraïben introduceerde. Tanduay haalt zijn suikerriet uit de Bacolod- en Panay-regio's in de Filipijnen die bekend staan om het verbouwen van suikerriet van de hoogste kwaliteit.

Het bedrijf, dat al sinds 1854 rum produceert, staat tevens bekend om zijn uitgesproken distillatie- en mengproces en om het feit dat een Master Blender, de bewaker van Tanduay's rumformules, toezicht houdt op de kwaliteit van de rum voordat deze worden gebottled en gedistribueerd.

Een laatste onderdeel van het productieproces is hun toonaangevend ageing-proces. Dit unieke proces gebeurt in ex-bourbon vaten en zorgt voor een elegante, zijdezachte smaak. De Tanduay Asian Rum Silver wordt 5 jaar gerijpt en de Tanduay Asian Rum Gold zelfs 7 jaar. " De Tanduay Asian Rum Gold wordt zo onze headliner in de premium rum categorie en de Tanduay Double Rum in het super premium segment", aldus Steelant. Deze laatste is een blend van een 16-jarige en 5-jarige rum, die daarna nog twee jaar samen rijpen in een ex-bourbon vat.

Hij voegde eraan toe dat Tanduay de markt zou aanspreken als een kwaliteitsvolle schenk-rum, perfect voor cocktails zoals Manila libre en Mojito. "In de Benelux groeit de rumcategorie nog steeds, vooral de donkere varianten zijn aan een opmars bezig. De verkoop werd voornamelijk aangestuurd door cocktails als de Dark 'n Stormy, populair bij jonge generaties. Ook de hoogwaardige en premium verpakking van Tanduay-rum zal aantrekkelijk zijn voor klanten in de Benelux."

Alcobrands streeft ernaar de meest persoonlijke distributeur te zijn van lokale en internationale sterke dranken, wijnen en premium mixers in de Benelux en wil als speler in de drankenmarkt blijven vernieuwen. Als eerste Europese distributeur van 's werelds best verkochte rum haalt de Belgische importeur dan ook een ware primeur binnen.

"Onze internationale partnerschappen zijn de afgelopen jaren cruciaal geweest voor ons succes. Via ons partnerschap met Alcobrands kijken we ernaar uit om ons merk in Europa verder uit te breiden", aldus Lucio Tan III, President en CEO van Tanduay.

Tanduay is door Drinks International Magazine al vier jaar op rij uitgeroepen tot 's werelds nummer 1 rum en staat voor velen bekend als Asia's best kept secret. De rum is sinds kort verkrijgbaar in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik, maar ook in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag.

