La plus grande marque de rhum du monde, Tanduay, fait son entrée au Benelux

Kyle Tan, vice-président exécutif de Tanduay et responsable de son expansion internationale, a déclaré que c'était le moment propice pour lancer la marque en Europe, le Benelux étant le marché initial idéal et Alcobrands son premier partenaire européen.

M. Tan déclare que « La nouvelle génération d'amateurs de boissons spiritueuses est ouverte à la découverte de nouveaux spiritueux en provenance de différents pays, et nous aimons leur donner le goût des Philippines grâce à Tanduay ».

Selon le directeur de la marque Alcobrands, Nicolas Steelant, le rhum Tanduay se distingue des autres rhums grâce à son processus de production particulier. Ce sont les ingrédients de qualité qui permettent d'obtenir le rhum le plus savoureux possible. Nous utilisons par exemple la canne à sucre tropicale philippine « Heirloom », une variété traditionnelle réputée provenir de la canne à sucre que Christophe Colomb a introduite dans les Caraïbes. Tanduay s'approvisionne en canne à sucre provenant des régions de Bacolod et de Panay aux Philippines, réputées pour la culture de canne à sucre de la plus haute qualité.

La société a commencé la production de rhum en 1854 ; elle est également réputée pour son processus distinct de distillation et de mélange, sous la supervision d'un maître de chai, le gardien des formules de rhum de Tanduay, qui contrôle la qualité des rhums avant leur mise en bouteille et leur distribution.

L'étape finale du processus de production est leur processus de vieillissement de pointe. Ce processus unique est réalisé dans des fûts utilisés pour le vieillissement du bourbon, ce qui lui donne un goût élégant et soyeux. L'affinage du rhum Tanduay Asian Rum Silver dure cinq ans et celui du rhum Tanduay Asian Rum Gold, même sept ans. La gamme Tanduay Asian Rum Gold représentera notre produit vedette dans la catégorie des rhums supérieurs et la gamme Tanduay Double Rum dans le segment très haut de gamme », a déclaré M. Steelant. Ce dernier est un mélange d'un rhum âgé de 16 ans et d'un rhum âgé de 5 ans, vieillis ensemble pendant deux années supplémentaires dans un ancien fût de bourbon.

Il ajoute aussi que Tanduay séduira le marché en tant que rhum arrangé de qualité parfait pour la réalisation de cocktails comme le Manila libre et le Mojito. « La catégorie des rhums continue de croître au Benelux, en particulier les variantes brunes, qui sont en hausse. Les ventes ont été essentiellement mues par les cocktails tels que le Dark 'n Stormy, populaire auprès de la nouvelle génération. Également attrayant pour les consommateurs du Benelux, le conditionnement de haute qualité et de qualité supérieure du rhum Tanduay ».

L'objectif d'Alcobrands est d'être le distributeur le plus personnel de boissons spiritueuses, de vins et de mixers de première qualité locaux et internationaux au Benelux et de continuer à innover en tant qu'acteur sur le marché des spiritueux. L'importateur belge a réussi une véritable première en devenant le premier distributeur européen du rhum le plus vendu au monde.

« Nos succès de ces dernières années sont dus à notre partenariat international crucial. Nous souhaitons, grâce à notre partenariat avec Alcobrands, continuer à développer notre marque en Europe », a déclaré Lucio Tan III, président et directeur général de Tanduay.

Tanduay a été choisi comme le rhum numéro un au monde par le magazine Drinks International quatre années de suite et est connu par beaucoup comme le « secret le mieux gardé » d'Asie. Le rhum est maintenant disponible non seulement à Anvers, Bruxelles, Gand et Liège, mais aussi à Rotterdam, Amsterdam, Utrecht et La Haye.

CONTACT:

Nicolas Steeant

Directeur de la marque chez Alcobrands

+3233363021

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1590581/Tanduay_Benelux_Photo.jpg

SOURCE Tanduay