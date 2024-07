TYSON 2.0 breidt wereldwijde aanwezigheid in Europa uit

Opening van nieuwe merkwinkel in Amsterdam toont TYSON 2.0's handelswaar, kleding, rookaccessoires en meer

ORANGE COUNTY, Californië, 4 juli 2024 /PRNewswire/ -- Carma HoldCo Inc., een toonaangevend wereldwijd merkenhuis dat de kracht van culturele iconen inzet om industrieën te transformeren, kondigt aan dat TYSON 2.0, het premium cannabismerk van de legendarische bokser, ondernemer en voorvechter Mike Tyson, op donderdag 4 juli 2024 om 10.00 uur in Amsterdam zijn eerste merkwinkel, Tyson 2.0 Brandstore, opent.

De Tyson 2.0 Brandstore is gevestigd in de Oude Spiegelstraat 9, hartje Grachtengordel - de Amsterdamse iconische grachtengordel bekend om zijn pittoreske kanalen, historische gebouwen en levendige sfeer. De winkel biedt een scala aan TYSON 2.0 merkproducten. Naast merchandise en kleding, prijkt er een zorgvuldig samengestelde selectie van rookaccessoires, waaronder trays, aanstekers, grinders, rookapparaten, vloei en meer.

Mike Tyson, medeoprichten en Chief Brand Officer van TYSON 2.0 was vorige week aanwezig bij de feestelijke opening en zei: "Het openen van Coffeeshop TYSON 2.0 in Amsterdam vorig jaar was een droom die uitkwam. Met de opening van de Tyson 2.0 Brandstore kan ik nog meer van mijn favoriete producten delen met consumenten die hier wonen of deze stad die altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft gehad, bezoeken."

"Onze uitbreiding in Amsterdam is een volgende belangrijke stap in onze wereldwijde groeistrategie," aldus Adam Wilks, CEO van Carma HoldCo. "De opening van onze Tyson 2.0 Brandstore markeert de eerste retaillocatie voor TYSON 2.0 in Europa en biedt een speciale ruimte voor consumenten om een volledig assortiment merchandise, kleding en rookaccessoires te ontdekken en te kopen. Het is een prachtige aanvulling op Coffeeshop TYSON 2.0. Deze onderneming getuigt ook van onze toewijding aan de Europese markt en onze missie om premium lifestyleproducten naar een breder publiek te brengen en zo de ervaringen van consumenten wereldwijd te verbeteren."

"De opening van de TYSON 2.0 winkel in Amsterdam is een belangrijke mijlpaal voor ons merk, dat naadloos aansluit bij de lokale cultuur en de levendige sfeer van deze historische stad," zegt Eduard Kempen, operationeel directeur van TYSON 2.0 Nederland. "Amsterdam heeft een rijk erfgoed aan diverse en innovatieve ervaringen, en we zijn heel blij om aan dit erfgoed bij te dragen met ons unieke aanbod."

Ga voor meer informatie over TYSON 2.0 naar TYSON20.com en https://shoptyson20.eu.

Over Carma HoldCo

Carma HoldCo Inc. is een toonaangevend wereldwijd merkenhuis dat de kracht van culturele iconen inzet om industrieën te transformeren. Het bedrijf richt zich op het creëren van unieke ervaringen en productaanbiedingen die het leven van consumenten willen verbinden, inspireren en verbeteren. Het talentenscala van Carma HoldCo bestaat uit wereldwijd erkende supersterren, waaronder Mike Tyson, Ric Flair en Future, die hun legendarische charisma en invloed in elke onderneming naar voren brengen.

Over TYSON 2.0

TYSON 2.0 is een merk dat is opgericht door de legendarische bokser Mike Tyson. Het bedrijf betrad de cannabismarkt in 2021, met de belofte om producten van de hoogste kwaliteit te leveren in elke markt die het betrad. Terwijl TYSON 2.0 de wereldwijde cannabismarkt blijft veroveren, heeft het bedrijf zich ook uitgebreid naar diverse andere categorieën consumentenproducten in de VS en 16 andere landen. Elke nieuwe activiteit van het merk weerspiegelt de legendarische denkwijze van Mike Tyson om de beste aller tijden te zijn. Of het nu gaat om cannabis of meer, TYSON 2.0 is toegewijd aan het leveren van producten om ongeëvenaarde ervaringen te cultiveren.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1941662/TYSON20_Logo.jpg