UltiMaker lanceert de S7 - het nieuwe vlaggenschip van de S-serie 3D-printers

De UltiMaker S7 bouwt voort op de bekroonde S-serie printers, met nieuwe functies zoals een geïntegreerde Air Manager en een flexibele bouwplaat die gebruiksgemak en betrouwbaarheid naar een nieuw niveau tilt.

BROOKLYN, N.Y. & UTRECHT, Nederland, 24 januari 2023 /PRNewswire/ -- UltiMaker , een wereldleider in desktop 3D-printen, kondigde vandaag de lancering aan van de UltiMaker® S7 - de nieuwste telg in de best verkopende S-serie 3D-printers van het bedrijf.

"Meer dan 25.000 klanten innoveren dagelijks met de UltiMaker S5, waardoor de bekroonde machine een van de meest gebruikte professionele 3D-printers op de markt is," zegt UltiMaker CEO Nadav Goshen. "Bij de S7 hebben we alles wat onze klanten goed vonden aan de S5 genomen en dit nog verder verbeterd." De UltiMaker S7 introduceert een reeks nieuwe functies die zijn ontworpen met het oog op gebruiksgemak en printbetrouwbaarheid. Een nieuwe flexibele bouwplaat maakt het verwijderen van prints heel eenvoudig en de geïntegreerde Air Manager filtert tot 95% van deUltrafine deeltjes weg en verbetert de temperatuurregeling. De S7 heeft ook een verbeterde automatische bedkalibratie voor een betrouwbare hechting van de eerste laag.

De materiaalpartner igus , die streeft naar het leveren van kunststof materialen voor een langere levensduur, kreeg de kans om de S7 te bekijken en het systeem te testen. Hun AM Development Engineer, Niklas Eutebach, verklaart: "We zagen dat het nieuwe bednivelleringssysteem van de S7 ons echt helpt bij het printen van zeer nauwkeurige onderdelen met onze materialen die de juiste mechanische eigenschappen bezitten."

Dankzij de verbeterde temperatuurregeling op de S7 kunnen gebruikers profiteren van het grote bouwvolume van 330 x 240 x 300 mm - met betrouwbare nauwkeurigheid van de eerste tot de laatste geprinte laag. Dankzij de flexibele bouwplaat kunnen de onderdelen na het printen gemakkelijk worden verwijderd zodat gebruikers zich met andere taken kunnen bezighouden.

Luke Taylor, Marketing Manager bij Polymaker , een producent van hoogwaardige 3D-printmaterialen, kreeg ook de kans om de S7 te testen met een echte klanttoepassing, namelijk het printen van een mal van Carbon fiber voor de spoiler van een raceauto. "Dit onderdeel is zo groot als je op de S7 kunt printen", legt hij uit. "Het heeft enkele scherpe hoeken, dus ik dacht dat we de hechting op de nieuwe flexibele bouwplaat konden testen, en zien hoe ons CoPA-materiaal werkt met zo'n groot onderdeel. En de resultaten waren geweldig!"

De S7 zal compatibel zijn met het UltiMaker ecosysteem van meer dan 200 materialen en biedt een naadloze integratie met de toonaangevende software, UltiMaker Cura, het kan eenvoudig printen met het breedste scala aan materialen op de markt, en biedt ondersteuning gericht op het succes van de klant. "Van alle beschikbare ecosystemen is het UltiMaker ecosysteem het meest uitgebreide," stelt Taylor.

Met de S7 ProBundle kunnen gebruikers de S7 ook koppelen aan het UltiMaker Material Station om te printen met maximaal zes spoelen met automatische materiaalomschakeling en vochtigheidsregeling.

"De UltiMaker S7 is een fantastische aanvulling op onze S-Serie van printers," zegt Goshen en besluit: "Nu steeds meer klanten 3D-printen gebruiken om hun bedrijf te laten groeien en te innoveren, is het ons doel om hen een complete oplossing te bieden om succesvol te zijn. Met de nieuwe S7 kunnen klanten binnen enkele minuten aan de slag: printers, gebruikers en ontwerpen beheren met onze Digital Factory software, hun 3D-printkennis verbeteren met e-learning cursussen op de UltiMaker Academy en kiezen uit honderden materialen en plugins met behulp van de UltiMaker Cura Marketplace."

Ga voor meer informatie over de S7 naar https://ultimaker.com/s7

Over UltiMaker

UltiMaker is een wereldwijde leider in de 3D-industrie met de missie om de toepassing van additive manufacturing te versnellen door het aanbieden van een uitgebreid desktop 3D-printing ecosysteem van hardware, software en materialen. UltiMaker combineert twee van de toonaangevende desktop 3D-printing merken - Ultimaker en MakerBot - om de beschikbaarheid van toegankelijke en eenvoudig te gebruiken 3D-printing oplossingen voor elke toepassing te bevorderen, terwijl het de industrie inspireert tot een verantwoordelijke en duurzame productie in de toekomst.

Ultimaker is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Ultimaker B.V. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

