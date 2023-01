UltiMaker lança S7 - a nova Impressora 3D emblemática da Série S

A UltiMaker S7 se baseia nas premiadas impressoras da Série S, com novos recursos, incluindo um Air Manager integrado e uma placa de construção flexível que leva a facilidade de uso e a confiabilidade a um novo nível

BROOKLYN, N.Y. e UTRECHT, Holanda, 24 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A UltiMaker, líder global em impressão 3D para desktop, anunciou hoje o lançamento da UltiMaker® S7 – o mais recente item na série de impressoras 3D "S" mais vendidas da empresa.

"Mais de 25.000 clientes inovam com a UltiMaker S5 todos os dias, tornando a premiada máquina uma das impressoras 3D profissionais mais usadas do mercado", disse o CEO da UltiMaker, Nadav Goshen. "Com a S7, pegamos tudo o que nossos clientes adoraram na S5 e a tornamos ainda melhor." A UltiMaker S7 apresenta uma gama de novos recursos projetados para facilidade de uso e confiabilidade de impressão. Uma nova placa de impressão flexível facilita a remoção de impressões e o Air Manager integrado filtra até 95% de UFPs e melhora a regulação da temperatura. A S7 também apresenta nivelamento de leito automatizado aprimorado para adesão confiável da primeira camada.

A parceira de materiais Igus – que pretende fornecer materiais plásticos com uma vida útil mais longa – teve a oportunidade de ver uma prévia da S7 e testar o sistema. O engenheiro de desenvolvimento de AM, Niklas Eutebach, afirma: "Vimos que o novo sistema de nivelamento de leito na S7 realmente nos ajuda a imprimir peças muito precisas com as propriedades mecânicas corretas usando nossos materiais."

Os avanços na regulação de temperatura na S7 permitem que os usuários aproveitem o grande volume de construção de 330 x 240 x 300 mm - com precisão confiável da primeira à última camada impressa. A placa flexível também oferece fácil remoção de peças após a impressão, reduzindo o trabalho para que os usuários possam continuar realizando outras tarefas.

Luke Taylor, gerente de marketing da Polymaker – produtora de materiais de impressão 3D de alto desempenho – também teve a chance de testar a S7 com uma aplicação real do cliente, imprimindo um molde de fibra de carbono para o spoiler de um carro de corrida. "Esta peça é quase tão grande quanto você pode imprimir na S7", explica ele. "Ela tem alguns cantos afiados, então pensei que poderíamos testar a adesão à nova placa flexível e ver como nosso material de CoPA funciona com uma peça tão grande. E os resultados foram ótimos!"

A S7 será compatível com o ecossistema UltiMaker de mais de 200 materiais e oferece integração perfeita com o software líder do setor, o UltiMaker Cura, imprimindo facilmente com maior variedade de materiais do mercado e suporte dedicado ao sucesso do cliente. "De todos os ecossistemas que estão disponíveis, o ecossistema UltiMaker é o mais abrangente", afirma Taylor.

Com o S7 Pro Bundle, os usuários também podem emparelhar a S7 com a UltiMaker Material Station para imprimir com até seis bobinas com troca automática de material e controle de umidade.

"A UltiMaker S7 é uma adição fantástica à nossa Série S de impressoras", disse Goshen, concluindo: "À medida que mais clientes estão usando a impressão 3D para crescer e inovar seus negócios, nosso objetivo é fornecer a eles uma solução completa para serem bem-sucedidos. Com a nova S7, os clientes podem configurar e executar em minutos: gerenciar impressoras, usuários e designs com nosso software Digital Factory, aprimorar seus conhecimentos de impressão 3D com cursos de e-learning na UltiMaker Academy e escolher entre centenas de materiais e plug-ins usando o UltiMaker Cura Marketplace."

