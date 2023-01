UltiMaker lance la S7 - Le nouveau produit phare de la série S d'imprimantes 3D

Le modèle S7 d'UltiMaker reprend les caractéristiques des imprimantes primées de la série S, en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités, notamment un gestionnaire d'air intégré et une plaque de construction flexible, qui permettent de franchir une nouvelle étape en matière de facilité d'utilisation et de fiabilité

BROOKLYN, N.Y. et UTRECHT, Pays-Bas, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- UltiMaker , un leader mondial de l'impression 3D de bureau, annonce aujourd'hui le lancement de la S7 UltiMaker® – la dernière-née de la série « S » d'imprimantes 3D, qui est la plus vendue de l'entreprise.

UltiMaker(R) S7

« Plus de 25 000 clients innovent chaque jour avec la S5 d'UltiMaker, ce qui fait de cette machine primée l'une des imprimantes 3D professionnelles les plus utilisées du marché », déclare Nadav Goshen, PDG d'UltiMaker. « Avec la S7, nous avons repris tout ce que nos clients aimaient dans la S5, et nous l'avons perfectionnée encore davantage. » La S7 d'UltiMaker présente une série de nouvelles fonctionnalités conçues pour faciliter l'utilisation et la fiabilité des impressions. Une nouvelle plaque de construction flexible facilite le retrait des impressions, et le gestionnaire d'air intégré filtre jusqu'à 95 % des UFP et améliore la régulation de la température. La S7 offre également une mise à niveau automatique avancée du lit pour une adhérence fiable de la première couche.

Le partenaire matériaux, igus – dont l'ambition est de fournir des plastiques pour la vie – a eu l'occasion de découvrir la S7 en avant-première, et de tester le système. Leur ingénieur en développement AM, Niklas Eutebach, déclare : « Nous avons pu constater que le nouveau système de mise à niveau du lit de la S7 nous aide vraiment à imprimer des pièces très précises ayant les propriétés mécaniques nécessaires en utilisant nos matériaux. »

Les progrès réalisés au niveau de la régulation de la température sur la S7 permettent aux utilisateurs de bénéficier du grand volume de construction de 330 x 240 x 300 mm, avec une précision fiable, de la première à la dernière couche d'impression. La plaque flexible permet également de retirer facilement les pièces après l'impression, ce qui réduit la main-d'œuvre et permet aux utilisateurs de se consacrer à d'autres tâches.

Luke Taylor, Directeur du marketing chez Polymaker – un fabricant de matériaux d'impression 3D haute performance - a également eu l'occasion de tester la S7 avec une application client réelle. Il s'agissait de l'impression d'un moule en fibre de carbone pour l'aileron d'une voiture de course. « Cette pièce atteint la taille maximum que l'on peut imprimer sur la S7 », explique-t-il. « Elle présente des angles vifs, et j'ai donc pensé que nous pourrions tester l'adhérence sur la nouvelle plaque flexible, et observer comment notre matériau CoPA se comporte avec une pièce aussi grande. Et les résultats ont été excellents ! »

La S7 sera compatible avec l'écosystème UltiMaker de plus de 200 matériaux et permettra une intégration parfaite avec le logiciel leader du secteur, UltiMaker Cura, une impression facile avec la plus vaste gamme de matériaux du marché et un accompagnement consacré à la réussite des clients. « Parmi tous les écosystèmes disponibles, celui d'UltiMaker est le plus complet », déclare M. Taylor.

Avec l'offre groupée S7 Pro Bundle, les utilisateurs peuvent également utiliser la S7 avec l'UltiMaker Material Station pour imprimer avec un maximum de six bobines avec un changement automatique de matériau et un contrôle de l'humidité.

« La S7 d'UltiMaker est un complément formidable à notre série d'imprimantes S », déclare M. Goshen, avant de conclure : « De plus en plus de clients utilisent l'impression 3D pour développer et innover leur activité, et notre objectif est de leur fournir une solution complète pour réussir. Avec la nouvelle S7, les clients peuvent s'installer et fonctionner en quelques minutes : gérer les imprimantes, les utilisateurs et les conceptions avec notre logiciel Digital Factory, améliorer leurs connaissances en matière d'impression 3D grâce à des formations en ligne sur UltiMaker Academy, et choisir parmi des centaines de matériaux et de plug-ins sur la place de marché UltiMaker Cura ».

Pour en savoir plus sur la S7, consulter le site https://ultimaker.com/s7

Note aux rédacteurs

Les médias sont invités à une démonstration virtuelle de la S7 d'UltiMaker qui aura lieu le 7 février. Pour vous inscrire, veuillez contacter Incus à l'aide des coordonnées indiquées ci-dessous.

À propos de UltiMaker

UltiMaker est un leader mondial du secteur de l'impression 3D dont la mission est d'accélérer l'adoption de la fabrication additive en fournissant un écosystème complet d'impression 3D de bureau composé de matériel, de logiciels et de matériaux. UltiMaker réunit deux des principales marques d'impression 3D de bureau –Ultimaker et MakerBot– dans le but de faire progresser la disponibilité de solutions d'impression 3D accessibles et faciles à utiliser pour n'importe quelle application, tout en inspirant l'industrie vers un état futur de fabrication responsable et durable.

