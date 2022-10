Univar Solutions étend son accord de distribution avec Arkema en Europe

L'accord porte sur les peroxydes organiques destinés aux clients des additifs pour caoutchouc et plastique en Belgique, en France et en Turquie

DOWNERS GROVE, Ill., 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (« Univar Solutions » ou « la Société »), un fournisseur mondial de solutions aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité, a annoncé aujourd'hui que la Société a étendu son autorisation avec Arkema pour distribuer ses peroxydes organiques réticulants en Belgique, en France et en Turquie, à partir du 1er janvier 2023. Ce nouvel accord vient s'ajouter au partenariat de distribution existant entre les deux sociétés, qui sert actuellement les clients des additifs pour caoutchouc et plastique sur les marchés de la réticulation au Portugal et en Espagne.

Univar Solutions Expands Distribution Agreement with Arkema in Europe

« Nous sommes ravis de développer notre relation avec Arkema et de mieux servir nos clients en Europe. En renforçant notre collaboration et en apportant ces solutions de peroxyde organique à une variété d'industries exigeantes et à haute performance, nous prouvons que nous sommes un partenaire précieux pour les clients et un partenaire fiable pour les fournisseurs », a déclaré Chris Fitzgerald, vice-président mondial de CASE, Rubber and Plastic Additives pour Univar Solutions. « Nous sommes convaincus que les clients bénéficieront de notre empreinte mondiale qui nous donne la possibilité de nous associer à des fournisseurs qui s'engagent également à construire une chaîne d'approvisionnement plus durable, tout en élargissant notre concentration sur les ressources dédiées aux marchés du caoutchouc et du plastique grâce à un solide soutien local et technique, et à une exécution commerciale ciblée. »

Luperox® et Retic® d'Arkema sont des peroxydes organiques utilisés dans la fabrication et le fonctionnement des installations industrielles. Ils sont essentiels pour la réticulation du caoutchouc et des élastomères afin d'augmenter leur résistance mécanique et leur résistance aux produits chimiques et aux intempéries. Ces gammes de peroxydes organiques peuvent contribuer à augmenter la productivité, à réduire les coûts de production et à optimiser la qualité des plastiques synthétisés (thermoplastiques et thermodurcissables).

Romuald de Haut de Sigy, président du groupe Additifs fonctionnels d'Arkema, a ajouté : « J'ai été impressionné par les équipes d'Univar Solutions ; leur dynamisme, leur structure, leur professionnalisme et leur connaissance du marché constituent une base solide pour la stratégie et la croissance. Je me réjouis des synergies que ce partenariat apportera à nos deux entreprises et à nos précieux clients. »

Consultez le site univarsolutions.com/rubber-and-plastic-additives pour en savoir plus sur la promotion de l'innovation et des solutions durables pour les additifs pour caoutchouc et plastique.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de base et de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des principaux producteurs mondiaux. Avec la plus grande flotte de transport privé et la plus grande force de vente technique du secteur, un savoir-faire logistique inégalé, une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, l'élaboration de formulations et de recettes et des outils numériques de pointe, la Société est en position idéale pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, bien nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site UnivarSolutions.com .

À propos d'Arkema

Arkema, premier producteur mondial de bis-peroxyde avec ses marques Luperox®, Vulcup® et Retic®, dispose d'une chaîne de production intégrée en Europe et aux États-Unis, depuis la substance active avec ses sites de Spinetta en Italie et de Franklin en Virginie, jusqu'à la formulation avec son centre d'excellence sur le site d'Agnani (Italie) et de multiples ateliers de formulation aux États-Unis, au Brésil, en Inde et en Extrême-Orient.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations relatives à des événements futurs et à nos intentions, opinions, attentes et prédictions pour l'avenir, qui sont des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent être indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et des hypothèses. Les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission contiennent une analyse détaillée de ces facteurs et incertitudes. Les facteurs potentiels qui pourraient affecter ces déclarations prospectives comprennent, entre autres : la propagation géographique ultime de la pandémie de COVID-19 ; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 ; les mesures qui pourraient être prises par les autorités gouvernementales pour traiter ou autrement atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 ; les impacts négatifs potentiels du COVID-19 sur l'économie mondiale et sur nos clients et fournisseurs ; l'impact mondial de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière ; d'autres fluctuations dans les conditions économiques générales, particulièrement dans la production industrielle et les demandes de nos clients ; des changements significatifs dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les activités de nos clients ; des pressions concurrentielles accrues, y compris suite à la consolidation des concurrents ; des changements significatifs dans le prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques ; nos niveaux d'endettement, les restrictions imposées par nos instruments de dette et notre capacité à obtenir des financements supplémentaires en cas de besoin ; le large éventail de lois et de réglementations auxquelles nous sommes soumis, y compris les lois et réglementations étendues en matière d'environnement, de santé et de sécurité ; une incapacité à intégrer les activités et les systèmes des sociétés que nous acquérons, y compris de Nexeo Solutions, Inc., ou de réaliser les avantages escomptés de telles acquisitions ; des perturbations potentielles de l'activité et des violations de la sécurité, y compris des incidents de cybersécurité ; une incapacité à générer un fonds de roulement suffisant ; des augmentations des coûts de transport et de carburant et des changements dans notre relation avec les fournisseurs tiers ; des accidents, des défaillances de sécurité, des dommages environnementaux, des problèmes de qualité et de responsabilité des produits et des rappels de produits ; des défaillances de livraison majeures ou systémiques impliquant notre réseau de distribution ou les produits que nous transportons ; des risques opérationnels pour lesquels nous pourrions ne pas être assurés de manière adéquate ; les litiges en cours et autres risques juridiques et réglementaires ; les défis associés aux opérations internationales ; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises ; la dépréciation potentielle du goodwill ; les responsabilités associées aux acquisitions, aux entreprises et aux investissements stratégiques ; les faits nouveaux négatifs affectant nos plans de retraite et les retraites multiemployeurs ; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de notre main-d'œuvre ; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous vous mettons en garde contre le fait que les informations prospectives présentées dans ce communiqué de presse ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. De plus, les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs comme « peut », « planifie », « cherche à », « fera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou de termes semblables. Toute information prospective présentée ici est formulée uniquement à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute information prospective pour refléter des changements d'hypothèses, la survenance d'événements imprévus ou autres, sauf si la loi l'exige.

