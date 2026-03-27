Uppsala als eerste ter wereld met IQ-toerisme

Reistrends zoals slowcation, coolcation, set-jetting, noctourism en bleisure, zijn de afgelopen jaren allemaal ontstaan als alternatieven voor wat reizigers traditioneel motiveert. Met IQ-toerisme hoopt Uppsala te laten zien waarom nieuwsgierigheid en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

"We beschouwen het als een beweging, waarbij reizen steeds meer draait om betekenis, context en nieuwe invalshoeken, in plaats van simpelweg ervaringen af te vinken. Uppsala beschikt over alle voorwaarden om een bestemming te zijn voor dit soort reiziger", zegt Helena Bovin, Head of Marketing bij Destination Uppsala.

Het initiatief is een internationale en nationale bestemmingscampagne die tot doel heeft meer nieuwsgierige reizigers naar Uppsala te trekken en de aantrekkingskracht van de stad te versterken.

"We willen dat nieuwsgierigheid de reden is om hierheen te reizen. Met IQ-toerisme zetten we ervaringen en fenomenen met inhoud, perspectief en diepgang in de kijker. Dit is een verschuiving van het consumeren van een bestemming naar het laten bijdragen van die bestemming aan ontdekken, reflecteren en persoonlijke ontwikkeling", zegt Helena Bovin van Destination Uppsala. "Ervaringen die uitgroeien tot verhalen om te vertellen."

Met een van de oudste universiteiten van Europa en een geschiedenis vol pioniersgeest is Uppsala al eeuwenlang een centrum voor ideeën, kennis en vernieuwend denken. Een plek waar generaties onderzoekers, studenten en denkers op zoek zijn gegaan naar antwoorden en nieuwe vragen hebben gesteld. Vandaag komt die academische traditie samen met een levendige cultuurtoeristische sector. IQ-toerisme bundelt ervaringen uit de hele stad.

Zo kun je als bezoeker bijvoorbeeld:

met codewoorden boekentips ontgrendelen in een onafhankelijke boekhandel

een historische gebeurtenis verkennen die misschien nooit heeft plaatsgevonden, maar wel haar sporen heeft nagelaten

je eigen parfum creëren, waarbij elk ingrediënt bijdraagt aan een verhaal

een miniatuurwereld ontdekken die zich in het volle zicht in de stad verschuilt

even pauzeren bij een gespecialiseerde koffiebranderij, waar het gesprek minstens zo belangrijk is

Deze en nog veel meer zijn opgenomen in een zogeheten overzichtslijst, samen met zo'n zestig andere ervaringen, plekken en fenomenen: van baanbrekend onderzoek en geschiedenis tot hedendaagse innovaties, cultuur, gastronomie en ambacht. Dit is slechts een selectie van alles wat Uppsala te bieden heeft, met nieuwe inzichten, nieuwe kennis en nieuwe perspectieven.

Het initiatief omvat ook een rode torenkijker die ergens in de stad zal worden geplaatst. De locatie ervan zal gedurende het jaar veranderen, en het zal niet gericht zijn op de meest gefotografeerde plekken, maar juist op details, fenomenen en verhalen die anders onopgemerkt zouden blijven.

De campagne omvat bovendien video's met een humoristische insteek en content die zowel via digitale als fysieke kanalen wordt ingezet, evenals verspreiding via de pers, eigen en externe socialemediakanalen en commerciële mediakanalen. De campagne wordt zowel binnen als buiten Zweden gelanceerd.

