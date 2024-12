UPVFab maakt deel uit van het project van de Europese Commissie om de productie van fotonische chips te leiden

De Valenciaanse entiteit doet mee aan het PIXEurope-project om proeffabrieken in gebruik te nemen voor de productie van hybride fotonische chips.

Het project wordt geleid door onderzoekers Pascual Muñoz en José Capmany, winnaars van de Jaume I Prijs voor Nieuwe Technologieën.

UPVfab maakt 10% van de totale financiering van het consortium van 400 miljoen euro vrij voor onderzoek naar deze componenten, die worden gebruikt in zelfrijdende voertuigen en de biomedische wetenschap.

Het project werft in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland personeel voor deze nieuwe fabriek in Valencia .

De wereldwijde markt voor fotonische chips groeit voortdurend en zal in 2023 naar schatting meer dan 1,5 biljoen euro bedragen.

VALENCIA, Spanje, 4 december 2024 /PRNewswire/ -- Het PIXEurope-consortium is door de Europese Commissie via het Chips-programma gekozen als de Europese pilotlijn voor fotonische chips. UPVfab zal ook aan het project deelnemen. Dit laboratorium behoort tot de Polytechnische Universiteit van Valencia, en is wereldleider in de ontwikkeling van deze ontwrichtende technologie. Het project omvat de installatie van een proeffabriek in Valencia voor de productie van deze onderdelen, die worden gebruikt in zelfrijdende voertuigen en de biomedische industrie.

UPVfab will mobilize close to 10% of the financing of the 400 million euros from PIXEurope, to establish the pilot plant in Valencia, and develop future hybrid chip technologies.

Het project wordt voor 50% medegefinancierd door de Europese Chips Joint Undertaking (Chips JU) en het Ministerie van Digitale Transitie. Het bedrijf wil de vijftig professionals die naar schatting voor het project nodig zijn, in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland werven.

Pascual Muñoz, directeur van UPVfab, legde uit dat PIXEurope "investeringen omvat in proeffabrieken, inclusief voor UPVfab, die zich richten op hybride fotonische chips, de volgende technologische sprong in geïntegreerde fotonica". Hij gaf aan dat bedrijven in deze faciliteiten productieprocessen kunnen ontwikkelen die vervolgens worden overgedragen aan de industrie.

De UPV mobiliseert bijna 10% van de 400 miljoen euro van de PIXEurope-financiering om de proeffabriek in Valencia op te zetten en toekomstige hybride chiptechnologieën te ontwikkelen.

Fotonica, een voortdurend groeiende markt

De groeiende vraag naar de behoeften van de digitale samenleving leidt tot een toename van de wereldmarkt voor fotonische geïntegreerde schakelingen, waarvan de productie in het komende decennium naar verwachting met meer dan 400% zal stijgen. Tegen het einde van dit decennium zal de wereldwijde fotonicamarkt naar verwachting meer dan 1,5 biljoen euro bedragen, een bedrag dat vergelijkbaar is met het hele jaarlijkse BBP van Spanje.

In deze context ontwikkelt de UPV sinds 2019 een samenwerkingslijn met het Instituut voor micro-elektronica van Barcelona (IMB-CNM) van de Spaanse Nationale Onderzoeksraad (CSIC). De UPV leidt en coördineert ook PIXSpain, het initiatief voor de ontwikkeling van de geïntegreerde fotonicasector in Spanje. Het is ook coördinator van het PIXSpain Competence Center, een knooppunt voor toegang tot PIXEurope-technologieën in Spanje, evenals voor opleiding, technologieoverdracht en toegang tot investeringsmogelijkheden.

José Capmany, een onderzoeker bij UPVfab en het Instituut voor Telecommunicatie- en Multimediatoepassingen, benadrukte dat dit project "een strategische kans is die O&O&I in uitmuntendheid en technologieoverdracht aanvult en tot doel heeft de portefeuille van gevestigde bedrijven bij UPVfab te vergroten".

Over UPVfab

UPVfab is een laboratorium van de UPV dat werkt aan de ontwikkeling van hybride fotonische chiptechnologie. Het is het enige hierin gespecialiseerde laboratorium in Spanje dat een doorslaggevende rol speelt in sectoren die wereldwijd van groot belang zijn, zoals de gezondheidszorg, de auto-industrie en telecommunicatie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570853/UPVfab.jpg