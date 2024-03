Vantage Markets wint de felbegeerde Global "Best CFD Broker" Award voor 2024

PORT VILA, Vanuatu, 29 februari 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage") is vereerd met de prestigieuze prijs "Best CFD Broker, Global" bij de Global Brand Awards 2024. Deze onderscheiding is een bevestiging van Vantage's inspanningen en toewijding aan uitmuntendheid en innovatie in de Contracts for Difference (CFD) handelsindustrie.

Vantage Markets Clinches Coveted Global “Best CFD Broker” Award for 2024

Global Brands Magazine (GBM) is een toonaangevend blad dat bekend staat om zijn nieuwsartikelen en opiniestukken over bekende merken over de hele wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en reikt een reeks awards uit aan uitmuntende bedrijven in verschillende sectoren.

De Global Brand Awards 2024, nu in zijn 12e jaar, is bedoeld als bekroning voor uitmuntendheid in sectoren zoals forex en fintech. Vantage werd eerder al uitgeroepen tot "Best Affiliate Program - Global" en "Best Forex Affiliate Program - Global" in 2023, als erkenning voor de vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt met de groei van zijn partnerprogramma.

Marc Despallières, Chief Strategy and Trading Officer, Vantage, sprak zijn oprechte dank uit aan GBM voor hun voortdurende erkenning. "Deze prijs is niet alleen een bewijs van de toewijding van ons bedrijf. Het is een erkenning van de onvermoeibare inspanningen van ons ongelooflijke team en ik wil mijn diepste waardering uitspreken voor ons Vantage-team voor hun harde werk, passie en toewijding. Zonder hen was deze prestatie niet mogelijk geweest."

Vantage blijft voorop lopen op het gebied van innovatie en lanceerde onlangs diverse initiatieven om de handelservaring van klanten te verbeteren. Deze omvatten een vernieuwing van de website om gebruikers een meer intuïtieve en gestroomlijnde interface te bieden, en de lancering van de merkvideo "Reborn a Trader" om de grootste uitdagingen aan te pakken waarmee CFD-handelaren vandaag de dag worden geconfronteerd.

Despallieres zegt dat Vantage zich blijft inzetten om de trends in de sector voor te blijven en te voldoen aan de veranderende behoeften van hun klanten. "Onze oprechte dank gaat uit naar onze gewaardeerde klanten. Uw vertrouwen en steun zijn de hoeksteen van ons succes en we zijn echt dankbaar dat we u van dienst mogen zijn," zegt hij.

Over Vantage Vantage (of Vantage Markets) is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een flexibele en krachtige service voor het verhandelen van Contracts for Difference (CFD's- producten, waaronder Forex, Grondstoffen, Indexen, Aandelen, ETF's en Obligaties.

Met meer dan 13 jaar marktervaring is Vantage meer dan een makelaar, maar biedt een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om in te spelen op handelsmogelijkheden. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

http://www.vantagemarkets.com/

