Vayyar Imaging haalt in Serie E wervingsronde onder leiding van Koch Disruptive Technologies 108 miljoen dollar aan financiering op

De nieuwe ronde omvat nieuwe beleggers in Vayyar, zoals GLy Capital Management en Atreides Management LP, naast bestaande investeerders als KDT, Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four en Claltech. Om beleggers in China beter te bereiken, heeft Vayyar de China International Capital Corporation (CICC) in de arm genomen als belangrijkste financieel adviseur.

Het bedrijf, dat werd opgericht met de visie om borstkanker in een vroeg stadium te detecteren met behulp van RF-technologie, heeft zijn activiteiten sindsdien uitgebreid naar ouderenzorg, de automobielindustrie, de detailhandel, openbare veiligheid en andere sectoren. Het bedrijf levert oplossingen die baseren op zijn toonaangevende systeem-op-chip, eigen software-stack en baanbrekende machine learning-algoritmen.

In de automobielsector produceert Vayyar 4D-gebaseerde beeldvormingsradarplatforms die de veiligheid zowel in de cabine, met behulp van geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) en op de motor (ARAS) transformeren. Het ARAS-platform van het bedrijf is in massaproductie voor implementatie op de brommers en motoren van de Piaggio Group, en levert uitzonderlijke veiligheid voor die weggebruikers die het meest gevaar lopen in het verkeer. Vayyar heeft ook leveringscontracten met autofabrikanten uit Japan en Vietnam afgesloten en werkt nauw samen met bijna elke andere OEM en leverancier zowel voor in de cabine als voor ADAS.

Op het gebied van ouderenzorg levert het bedrijf Vayyar Care, een unieke oplossing voor het monitoren op afstand dat geïntegreerd is met 's werelds toonaangevende meldsystemen voor verpleegkundigen. Het beschermt de ouderen onder ons met automatische valdetectie en met behulp van gegevens die een basis vormen voor voorspellende gedragsanalyses. Vayyar heeft onlangs een joint-venture-overeenkomst met Haier-dochteronderneming HCH Ventures ondertekend, waarbij zijn ouderenzorgtechnologie werd gebruikt om de zogenaamde 'silver tech'-markt in China, met een waarde van 4 biljoen yuan (625 miljard dollar) aan te spreken. Ook is Vayyar een grootschalige samenwerking met Amazon op het gebied van de bewaking van de gezondheid, de veiligheid en de beveiliging op afstand aangegaan.

"KDT is verheugd om de visie van Vayyar om de gezondheid en veiligheid van het leven van mensen wereldwijd te verbeteren, vooruit te helpen", aldus Brett Chugg, senior managing director van KDT. "Hun 4D-beeldvormingstechnologie transformeert de medische, smart home-, ouderenzorg- en automobielmarkten in de VS en over de hele wereld. We kijken ernaar uit om hun verdere groei te helpen versnellen."

Na het openen van nieuwe kantoren in vijf andere gebieden, waaronder Japan en China, zal Vayyar zijn activiteiten blijven uitbreiden in een groot aantal verticale sectoren en een familie van door machine learning-gestuurde beeldvormingsoplossingen introduceren, die vervolgens geïntegreerd kunnen worden met 's werelds toonaangevende oplossingen voor slimme bouw, robotica, retail en openbare veiligheid.

"We zijn verheugd en trots om onze samenwerking met bestaande investeerders, waaronder KDT, en ook met nieuwe investeerders die voor het eerst met ons samenwerken, te kunnen uitbreiden", aldus Raviv Melamed, medeoprichter en CEO van Vayyar Imaging. "In een uitdagende periode voor de mondiale economie vormt deze nieuwe financieringsronde een krachtige aanmoediging voor onze missie en een duidelijke stem van vertrouwen in de kracht van onze technologie en de strategische wendbaarheid van onze organisatie."

Met zijn sterke verkooporganisatie en eersteklas octrooienportefeuille zal Vayyar zijn leiderschap in de belangrijkste verticale markten blijven versterken, zijn activiteiten in andere sectoren blijven uitbreiden en zijn fysieke aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Oost-Azië blijven vergroten.

Over Koch Disruptive Technologies

Koch Disruptive Technologies (KDT) is een uniek beleggingsbedrijf dat samenwerkt met ondernemers met principes die transformerende bedrijven opbouwen. KDT levert een flexibele investeringsaanpak die uit meerdere fasen bestaat. KDT werkt samen met bedrijven die Koch kunnen helpen om zijn capaciteiten ingrijpend te wijzigen, om bestaande bedrijven te ontwrichten of om uit te breiden naar nieuwe platforms. KDT is een dochteronderneming van Koch Industries, een van de grootste particuliere bedrijven in de wereld, met een geschatte omzet van meer dan 125 miljard dollar en aanwezigheid in meer dan 70 landen. KDT helpt zijn partners om hun volledige potentieel te benutten door het volledige vermogen en het volledige netwerk van Koch voor hen in te zetten, door het structureren van unieke kapitaaloplossingen en het omarmen van een langetermijnvisie, gericht op wederzijds voordeel.

Over Vayyar Imaging

Vayyar, wereldwijd leider op het gebied van 4D-beeldvormingsradar, levert 's werelds meest geavanceerde radar-op-chip-platforms om de essentiële gegevens van het leven te verzamelen, en levert oplossingen voor ouderenzorg, de automobielindustrie, beveiliging, smart home, robotica en nog veel meer, waarbij de privacy te allen tijde behouden blijft. De missie van Vayyar is het leveren van de volgende generatie sensortechnologie die miniatuur, betaalbaar en veelzijdig genoeg is om iedereen te bereiken en een veiligere wereld mogelijk te maken.

