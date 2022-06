Vayyar Imaging varmisti Koch Disruptive Technologiesin vetämän 108 miljoonan dollarin E-sarjan rahoituksen

Uudessa rahoituskierroksessa ovat mukana Vayyaria ensimmäistä kertaa tukevat GLy Capital Management ja Atreides Management LP sekä joukko nykyisiä sijoittajia, kuten KDT, Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four ja Claltech. Tavoittaakseen sijoittajia Kiinasta Vayyar valitsi China International Capital Corporation Limitedin (CICC) johtavaksi taloudelliseksi neuvonantajaksi.

Vayyaria perustettaessa visiona oli havaita varhaisen vaiheen rintasyöpä RF-teknologian avulla, minkä jälkeen yhtiö on laajentanut liiketoimintaansa vanhustenhoidon, autoteollisuuden, vähittäiskaupan ja yleisen turvallisuuden aloille, sekä muille aloille. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja, joiden voimanlähteenä ovat sen huipputason järjestelmäpiirit, omat ohjelmistopaketit ja mullistavat koneoppimisalgoritmit.

Autoalalla Vayyar valmistaa 4D-kuvantamistutkapohjaisia alustoja, jotka mullistavat turvallisuuden matkustamo-, ADAS- ja moottoripyörä-ARAS-aloilla. Yhtiön ARAS-alusta on massatuotannossa ja tarkoitettu käytettäväksi Piaggio-konsernin moottoripyörissä. Se tarjoaa erinomaista turvallisuutta maailman riskialttiimmille tienkäyttäjille. Vayyar on myös varmistanut toimitussopimukset autovalmistajien kanssa Japanissa ja Vietnamissa, ja sen yhteistyö on edistynyt lähes kaikkien muiden OEM-valmistajien ja toimittajien kanssa sekä matkustamo- että ADAS-järjestelmien alueella.

Vanhustenhoitoon yhtiö tarjoaa Vayyar Caren, ainutlaatuisen etäseurantaratkaisun, joka on integroitu maailman johtaviin sairaanhoitajan kutsujärjestelmiin. Se suojelee ikääntyvää väestöä automaattisella putoamistunnistuksella ja tiedoilla, jotka ohjaavat ennakoivaa käyttäytymisen analysointia. Vayyar allekirjoitti äskettäin yhteisyrityssopimuksen Haierin tytäryhtiön HCH Venturesin kanssa ja hyödyntää vanhustenhoitoteknologiaansa Kiinan 4 miljardin juanin (625 mrd USD) senioriteknologian markkinoilla. Vayyar on myös solminut Amazonin kanssa laajamittaisen kumppanuuden etänä tapahtuvan terveys-, turvallisuus- ja turvavalvonnan alueella.

"KDT tukee mielellään Vayyarin visiota ihmisten terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi maailmanlaajuisesti", sanoi Brett Chugg, KDT:n vanhempi toiminnanjohtaja. "Vayyarin 4D-kuvantamisteknologia mullistaa lääketieteen, älykotien, vanhustenhuollon ja autoteollisuuden markkinat täällä Yhdysvalloissa ja ympäri maailman. Autamme mielellämme yritystä jatkuvan kasvun nopeuttamisessa."

Avattuaan uusia toimistoja viidelle uudelle alueelle, kuten Japaniin ja Kiinaan, Vayyar jatkaa toimintansa laajentamista monille eri aloille ja ottaa käyttöön koneoppimiseen perustuvan kuvantamisratkaisuperheen, joka on integroitu maailman johtaviin älykkäisiin rakennus-, robotiikka-, vähittäiskauppa- ja turvallisuusratkaisuihin.

"Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että voimme edistää kumppanuuttamme nykyisten sijoittajien, kuten KDT:n, sekä muiden tukijoiden kanssa, jotka yhdistävät voimansa kanssamme ensimmäistä kertaa", sanoi Raviv Melamed, Vayyar Imaging -yhtiön perustajajäsen ja toimitusjohtaja. "Maailmantalouden haastavana aikana tämä uusi rahoituskierros antaa vahvan tuen tehtävällemme ja osoittaa selkeää luottamusta teknologiamme vahvuuteen ja organisaatiomme strategiseen ketteryyteen."

Vahvalla myyntiputkellaan ja maailmanluokan patenttivalikoimallaan Vayyar vakiinnuttaa edelleen johtoasemaansa ydinaloilla, laajentaa toimintaansa uusille aloille sekä lisää fyysistä läsnäoloaan Amerikoissa, Euroopan ja Lähi-idän alueella ja Itä-Aasiassa.

Koch Disruptive Technologies

Koch Disruptive Technologies (KDT) on ainutlaatuinen sijoitusyhtiö, joka tekee yhteistyötä muutoshakuisia yrityksiä rakentavien periaatteellisten yrittäjien kanssa. KDT tarjoaa joustavan, monivaiheisen lähestymistavan sijoituksiin. KDT työskentelee yritysten kanssa, jotka voivat auttaa Kochia muuntamaan valmiuksiaan, disruptoimaan innovaatioillaan olemassa olevia yrityksiä tai laajentamaan toimintaansa uusille alustoille. KDT on Koch Industries -yhtiön tytäryhtiö. Emoyhtiö on yksi maailman suurimmista yksityisomistuksessa olevista yhtiöistä. Sen liikevaihdon arvioidaan ylittävän 125 miljardia dollaria, ja se toimii yli 70 maassa. KDT auttaa kumppaneitaan hyödyntämään koko potentiaaliaan tuomalla mukaan Kochin täyden kapasiteetin ja verkoston, rakentamalla ainutlaatuisia pääomaratkaisuja ja omaksumalla molemminpuolisen pitkän aikavälin hyödyn mukaisen ajattelutavan.

Vayyar Imaging

Vayyar, maailman johtava 4D-kuvantamistutkatoimittaja, tarjoaa maailman edistyneimmät tutkapiirialustat, jotka keräävät elämän olennaisia tietoja ja tarjoavat ratkaisuja vanhustenhoito-, autoteollisuus-, turvallisuus-, älykoti-, robotiikka- ja monella muulla sektorilla. Samalla ratkaisu turvaa yksityisyyden joka hetkenä. Vayyarin tehtävänä on tarjota seuraavan sukupolven anturiteknologiaa, joka on miniatyyrikokoista, edullista ja riittävän monipuolista voidakseen vaikuttaa kaikkien elämään ja mahdollistaakseen turvallisemman maailman.

Lisätietoja vayyar.com -verkkosivustolla.

Video https://mma.prnewswire.com/media/1831083/Vayyar_Series_E.mp4

SOURCE Vayyar Imaging