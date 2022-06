Vayyar Imaging garante USD 108 milhões em financiamento da série E liderado pela Koch Disruptive Technologies

A nova rodada inclui os novos financiadores da Vayyar, GLy Capital Management e Atreides Management LP, juntamente com os investidores atuais, incluindo KDT, Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four e Claltech. Para apoiar no alcance a investidores na China, a Vayyar contratou a China International Capital Corporation Limited (CICC) como seu principal consultor financeiro.

Fundada com a missão de detectar câncer de mama em estágio inicial utilizando a tecnologia de radiofrequência, a Vayyar desde então expandiu seus negócios para o atendimento de saúde para idosos, além dos setores automotivo, de varejo, segurança pública, entre outros. A empresa fornece soluções impulsionadas por seu sistema em chip de ponta, pacote de software proprietário e algoritmos inovadores de aprendizado de máquina.

No setor automotivo, a Vayyar fabrica plataformas baseadas em radar de imagem 4D que transformam a segurança nos domínios de cabine, ADAS e motocicleta (ARAS). A plataforma ARAS da empresa está sendo produzida em massa para implementação em motocicletas do Piaggio Group, oferecendo segurança incomparável para os usuários de estrada mais sujeitos a risco do mundo. A Vayyar também garantiu contratos de fornecimento com montadoras do Japão e do Vietnã e está firmando compromissos com quase todos os outros OEM e fornecedores para cabine e ADAS.

No setor de atendimento a idosos, a empresa oferece o Vayyar Care, uma solução exclusiva de monitoramento remoto, integrada aos principais sistemas de atendimento de enfermagem do mundo, que protege a população idosa com detecção automática de quedas e dados que impulsionam a análise comportamental preditiva. A Vayyar assinou recentemente um acordo de joint venture com a HCH Ventures, subsidiária da Haier, alavancando sua tecnologia de atendimento a idosos para atender o mercado de "tecnologia prateada" de 4 trilhões de yuans (USD 625 bilhões) na China. A Vayyar também estabeleceu uma parceria em larga escala com a Amazon para monitoramento remoto de saúde, segurança e proteção.

"A KDT tem o prazer de ajudar a promover a visão da Vayyar de melhorar a saúde e a segurança da vida das pessoas em escala global", disse Brett Chugg, diretor administrativo sênior da KDT. "Sua tecnologia de imagem 4D está transformando os mercados médico, de casas inteligentes, de atendimento a idosos e automotivo aqui nos EUA e em todo o mundo. Esperamos ajudar a acelerar seu crescimento contínuo."

Depois de abrir novos escritórios em mais cinco territórios, incluindo Japão e China, a Vayyar continuará a expandir suas atividades em vários setores verticais e apresentará uma família de soluções de imagem viabilizadas por aprendizado de máquina que estão sendo integradas às principais empresas de construção inteligente, robótica, varejo e soluções de segurança pública.

"Estamos satisfeitos e orgulhosos por avançar nossa parceria com investidores atuais, incluindo a KDT, bem como financiadores adicionais que estão unindo forças conosco pela primeira vez", disse Raviv Melamed, cofundador e CEO da Vayyar Imaging. "Durante um período desafiador para a economia global, esta nova rodada de financiamento é forte respaldo à nossa missão e um claro voto de confiança na força de nossa tecnologia e na agilidade estratégica de nossa organização."

Com um forte pipeline de vendas e um portfólio de patentes de classe mundial, a Vayyar continuará consolidando sua liderança nas principais verticais, expandindo suas atividades em setores adicionais e aumentando sua presença física nas Américas, EMEA e na Ásia Oriental.

A Koch Disruptive Technologies (KDT) é uma empresa de investimento única, que faz parceria com empreendedores de princípios que estão construindo empresas transformadoras. A KDT oferece uma abordagem de investimento flexível e em vários estágios. A KDT trabalha com empresas que podem ajudar a Koch a transformar seus recursos, inovar os negócios atuais ou expandir para novas plataformas. A KDT é uma subsidiária da Koch Industries, uma das maiores empresas privadas do mundo, com faturamento estimado de mais de USD 125 bilhões e presença em mais de 70 países. A KDT ajuda seus parceiros a explorar todo seu potencial, trazendo todos os recursos e a rede da Koch para eles, estruturando soluções de capital exclusivas e adotando uma mentalidade de benefício mútuo e de longo prazo.

A Vayyar, líder global em radar de imagem 4D, fornece as plataformas de radar em chip mais avançadas do mundo para coletar dados essenciais da vida, oferecendo soluções para os setores de atendimento de saúde para idosos, automotivo, segurança, casa inteligente, robótica e muito outros, mantendo a privacidade o tempo todo. A missão da Vayyar é disponibilizar a próxima geração de tecnologia de sensoriamento com tamanho mínimo, e que seja acessível e versátil o suficiente para impactar a vida de todos, viabilizando um mundo mais seguro.

