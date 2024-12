Verwachtingen van afgestudeerden: Sopra Steria onthult een onderzoek naar hun carrière- en HR-aspiraties

Sopra Steria onthult, voor het tweede jaar op rij, een onderzoek naar de verwachtingen van afgestudeerden in de techniek met betrekking tot hun toekomstige banen en werkgevers.

De bevindingen benadrukken de interesse in AI, kwantumcomputing en groene IT-praktijken.

Sterke nadruk op de balans tussen werk en privé komt naar voren als een prioriteit.

PARIJS, 12 december 2024 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, een belangrijke speler in de Europese technologiesector, presenteert een onderzoek naar de ambities van pas afgestudeerden in engineering, IT en STEM in Europa en India. Het onderzoek bevestigt een sterke interesse in baanbrekende technologieën (AI, kwantumcomputers) en technologieën die het grotere goed dienen (ontwikkeld met een Groene IT-aanpak). Beleid dat de balans tussen werk en privé bevordert is zeer gewild.

De belangrijkste bevindingen van het internationale panel zijn onder andere:

Tech Graduates Expectations: Sopra Steria Reveals a Study on Their Career and HR Aspirations

De technologieën die de voorkeur genieten van jonge afgestudeerden hebben te maken met Kwantumcomputing (60%), gevolgd door Groene IT (54%) en Cloud (53%).

De top drie factoren die van invloed zijn op de keuze voor een baan zijn beloning (47%), carrièremogelijkheden (36%) en de balans tussen werk en privéleven (36%).

Louis-Maxime Nègre, dDirecteur Human Resources bij Sopra Steria Group, verklaart: "De resultaten van dit onderzoek illustreren het groeiende belang van disruptieve technologieën en maatschappelijke waarden in de aspiraties van jong technisch talent. Bij Sopra Steria zijn we ervan overtuigd dat technologische innovatie moet worden afgestemd op de bijdrage ervan aan het grotere goed. Daarom pleiten we voor verantwoorde kunstmatige intelligentie en integreren we Groene IT in onze waardeketen, waarbij we aan ons talent carrièrepaden op maat bieden. Onze missie is het creëren van hoogwaardige, duurzame en impactvolle digitale oplossingen".

Groene IT leidt in het internationale panel

In 2024 ziet 53% van de jonge afgestudeerden kwantumcomputing als het meest aantrekkelijke vakgebied, op de voet gevolgd door Groene IT (48%) en cloudcomputing (43%). In Frankrijk blijft AI echter het populairst, met 55% van de afgestudeerden die in dit domein willen werken.

