Volvo Trucks introduceert nieuwe generatie zware trucks

"We zijn echt trots op deze grote toekomstgerichte investering. Ons doel is om de beste zakenpartner van onze klanten te zijn door hen nog concurrerender te maken en hen te helpen de beste chauffeurs aan te trekken in een markt die steeds moeilijker wordt", zegt Roger Alm, President van Volvo Trucks.

Een verwachte groeiende vraag naar transport zet de beschikbaarheid van bekwame chauffeurs wereldwijd onder druk. In Europa tonen schattingen bijvoorbeeld aan dat ongeveer 20% van alle vacatures voor chauffeurs niet kunnen worden ingevuld. Volvo Trucks wil klanten helpen bij het werven en behouden van de beste chauffeurs. Daarom ligt de focus op de ontwikkeling van nieuwe trucks die veiliger, efficiënter en aantrekkelijker zijn voor gekwalificeerde chauffeurs.

"Chauffeurs die veilig en efficiënt met hun truck omgaan, zijn van onschatbare waarde voor elk transportbedrijf. Verantwoord chauffeursgedrag kan helpen bij een reductie van de CO 2 -uitstoot en de brandstofkosten en een verminderd risico op ongevallen, letsel en ongeplande stilstand. Onze nieuwe trucks helpen chauffeurs om nog veiliger en productiever te werken en geven onze klanten sterkere argumenten in de concurrentiestrijd om de beste chauffeurs", vervolgt Roger Alm.

De nieuwe Volvo-truckmodellen zijn verkrijgbaar in verschillende cabinevarianten en kunnen worden geoptimaliseerd voor een breed scala aan toepassingen. In trucks voor internationale transporten is de cabine vaak het tweede huis van de chauffeur. Bij regionale transporten dient de truck vaak als mobiel kantoor, terwijl trucks in de bouw robuuste, praktische werktuigen zijn. Daarom vormden zicht, comfort, ergonomie, geluidsniveau, wendbaarheid en veiligheid belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van alle nieuwe truckmodellen. Het exterieur van de truck is ook opgewaardeerd om de eigenschappen van de nieuwe trucks te weerspiegelen en een aantrekkelijk ontwerp te creëren.

Nieuwe cabine biedt meer ruimte en verbeterd zicht

De nieuwe Volvo FM en Volvo FMX hebben een gloednieuwe cabine en veel van dezelfde instrumentendisplayfuncties als hun grotere Volvo-tegenhangers. Hun binnenvolume is met maximaal een kubieke meter vergroot, voor meer comfort en werkruimte. Het zicht is nu nog beter dankzij grotere ramen, een verlaagde deurlijn en nieuwe spiegels.

Nieuwe chauffeursinterface

Het dashboard heeft nu een volledig nieuwe interface voor informatie en communicatie. Chauffeurs kunnen gemakkelijker overzichten maken en verschillende functies beheren, wat minder stress en afleiding veroorzaakt. Het instrumentendisplay is volledig digitaal, met een 12-inch scherm waarmee de chauffeur op elk gewenst moment eenvoudig de benodigde informatie kan kiezen. Binnen handbereik van de chauffeur bevindt zich een extra 9-inch secundair display voor infotainment, navigatie, transportinformatie en camerabewaking. De functies kunnen worden bediend via knoppen op het stuur, met spraakbesturing of via het touchscreen en het bedieningspaneel van het display.

Efficiënte motoren en alternatieve aandrijflijnen

Zowel duurzaamheid en zorg voor het milieu als financiële haalbaarheid zijn belangrijke factoren voor transportbedrijven. Omdat er niet één enkele energiebron is die alle problemen van klimaatverandering aanpakt, en omdat verschillende transportsegmenten en opdrachten een verscheidenheid aan oplossingen vereisen, zullen er in de nabije toekomst verschillende typen aandrijflijnen parallel blijven bestaan.

Zo zijn de Volvo FH en Volvo FM ook verkrijgbaar met een LNG-motor. De brandstofefficiency en prestaties van deze motor zijn vergelijkbaar met die van gelijkwaardige Volvo-trucks op diesel, maar hebben een veel lagere klimaatimpact. De motor werkt op vloeibaar biogas, waardoor de CO 2 -uitstoot tot 100% wordt verlaagd, of op vloeibaar aardgas waarbij de CO 2 -uitstoot met 20% afneemt in vergelijking met equivalente Volvo-trucks op diesel. Hierbij gaat het om de uitstoot tijdens het gebruik van het voertuig, ook wel tank-to-wheel genoemd.

Klik hier voor de film op YouTube over de nieuwe generatie

Klik hier voor de hoge resolutie-afbeeldingen

U kunt er op vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons. Ons privacy statement vindt u hier. Wilt u liever geen berichten meer ontvangen? Neem dan contact met ons op en we zullen uw gegevens verwijderen.

Film- en fotomateriaal is verkrijgbaar via Volvo Trucks' beeldenbank https://images.volvotrucks.com. Daarnaast is filmmateriaal te vinden op http://www.youtube.com/user/VolvoTrucks.

www.volvotrucks.nl

Over Volvo Trucks

Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en veeleisende klanten. Het bedrijf biedt een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van ruim 2.100 servicepunten in meer dan 130 landen. Volvo-trucks worden in 14 landen geassembleerd. In 2019 leverde Volvo wereldwijd meer dan 131.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, construction equipment en aandrijfsystemen voor scheepvaart en industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en service. Het werk van Volvo Trucks is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1095719/Volvo_Trucks_New.jpg

Charles Engelaar

Volvo Trucks,

Telefoon: +06-51-42-71-51

Email: charles.engelaar@volvo.com

Cynthia van't Hoff

Volvo Trucks Nederland

Telefoon: +06-22-30-24-61

Email: cynthia.van.t.hoff@volvo.com





SOURCE Volvo Trucks