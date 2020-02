Volvo Trucks lancerer en ny generation af tunge lastbiler med chaufføren i fokus

En forventet stigende efterspørgsel på transport lægger pres på tilgængeligheden af kvalificerede chauffører over hele verden. Undersøgelser viser, at f.eks. i Europa er 20 % af alle chaufførjob ubesatte. For at hjælpe kunderne med at rekruttere og fastholde de bedste chauffører har Volvo Trucks fokuseret stærkt på at udvikle de nye lastbiler, så de er mere sikre, effektive og attraktive arbejdsredskaber for kvalificerede chauffører.

"Chauffører, der håndterer deres lastbil sikkert og effektivt, er et uvurderligt aktiv for enhver transportvirksomhed. Ansvarlig kørselsadfærd kan hjælpe med at reducere CO2-emissionerne og brændstofomkostningerne såvel som at reducere risikoen for ulykker, kvæstelser og ikke planlagt nedetid. Vores nye lastbiler vil hjælpe chaufførerne med at arbejde på en endnu mere sikker og produktiv måde og give vores kunder stærkere argumenter, når de konkurrerer om at tiltrække de bedste chauffører," fortsætter Roger Alm.

De forskellige lastbilmodeller i Volvo Trucks' sortiment fås med mange forskellige førerhusmodeller og kan optimeres til en lang række anvendelser. I fjerntransportlastbiler er førerhuset ofte chaufførens andet hjem. I lastbiler til regional transport fungerer det ofte som et mobilt kontor, mens lastbilerne til anlægskørsel er robuste, praktiske arbejdsredskaber. Derfor var udsyn, komfort, ergonomi, støjniveau, manøvredygtighed og sikkerhed fokusområder i udviklingen af de nye lastbilmodeller. Lastbilens ydre er også blevet opgraderet til at afspejle de nye lastbilers egenskaber og skabe et flot overordnet design.



Nyt førerhus, der tilbyder mere plads og forbedret udsyn – Volvo FM og Volvo FMX

Den nye Volvo FM og Volvo FMX har et splinternyt førerhus såvel som mange af de samme funktioner i instrumentdisplayet som deres større Volvo-modstykker. Deres indvendige volumen er øget med op til en kubikmeter, hvilket giver bedre komfort og mere arbejdsrum. Udsynet er nu endnu bedre på grund af større ruder, en sænket dørlinje og nye spejle.

Alle modeller er udstyret med en ny grænseflade til chaufføren

Chaufførens område har nu en helt ny grænseflade til information og kommunikation, der har til formål at gøre det lettere at få et overblik over og styre de forskellige funktioner, hvilket skaber mindre stress og distraktion. Instrumentdisplayet er fuldt ud digitalt med en 12" skærm, der gør det nemt for chaufføren at vælge de nødvendige oplysninger til enhver tid. Inden for let rækkevidde af chaufføren er der et supplerende 9" sidedisplay til rådighed, der leverer infotainment, navigation, transportoplysninger og kameraovervågning. Funktionerne kan styres via knapper på rattet, via stemmestyring eller via touchscreen og displayets kontrolpanel.

Effektive motorer og alternative drivliner

Både miljø og økonomi er vigtige faktorer for transportvirksomheder. Da der ikke vil være en enkelt energikilde, der kan løse alle klimaproblemer, og da forskellige transportsegmenter og -opgaver vil kræve en række forskellige løsninger, vil der fortsat i den nærmeste fremtid komme til at eksistere flere typer drivliner parallelt.

På mange markeder, herunder Danmark, fås Volvo FH og Volvo FM med den Euro 6-kompatible gasdrevne LNG-motor, der tilbyder brændstofeffektivitet og ydeevne på niveau med Volvos tilsvarende diesellastbiler, men med en langt lavere klimapåvirkning. Gasmotoren kan køre på enten biogas, hvilket reducerer CO2 med op til 100 % eller naturgas, der reducerer CO2-emissionerne med op til 20 % sammenlignet med Volvos tilsvarende diesellastbiler. Dette gælder for emissioner fra køretøjet under brug, også kaldet fra tank til hjul.

