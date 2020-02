Volvo Trucks lance une nouvelle génération de véhicules, centrés sur le conducteur

La demande croissante de transport exerce une pression sur la disponibilité de conducteurs qualifiés dans le monde entier. En Europe, par exemple, des estimations indiquent qu'environ 20 % des emplois de conducteurs sont vacants. Afin d'aider les clients à recruter et à conserver les meilleurs conducteurs, Volvo Trucks s'est attaché à développer de nouveaux véhicules pour en faire des outils de travail plus sûrs, plus efficaces et plus attractifs pour les conducteurs qualifiés.

« Les conducteurs qui utilisent leur véhicule de manière efficace et en toute sécurité constituent un atout précieux pour toute entreprise de transport. Une conduite responsable peut aider à réduire les émissions de CO2 et les coûts de carburant, tout en contribuant à réduire les risques d'accidents, de blessures et de temps d'arrêt imprévus. Nos nouveaux véhicules aideront les conducteurs à travailler de manière encore plus sûre et productive et donneront à nos clients des arguments de poids pour attirer les meilleurs conducteurs », poursuit Roger Alm.

Les différents véhicules de la gamme Volvo Trucks sont disponibles avec de nombreux modèles de cabine et peuvent être optimisés pour une large gamme d'applications. Pour les véhicules de transport longue distance, la cabine est souvent la deuxième maison du conducteur. Pour les véhicules de transport régional, elle sert souvent de bureau mobile, tandis que dans le secteur des activités de chantier, les véhicules sont des outils de travail robusteset pratiques. Par conséquent, la visibilité, le confort, l'ergonomie, le niveau sonore, la maniabilité et la sécurité ont été les points centraux du développement de tous les nouveaux modèles de véhicules. L'extérieur du véhicule a également été amélioré pour mettre en avant les propriétés des nouveaux véhicules et lui offrir un superbe look.

Une nouvelle cabine, offrant plus d'espace et une visibilité améliorée pour le Volvo FM et le Volvo FMX

Les nouveaux Volvo FM et Volvo FMX disposent d'une nouvelle cabine, ainsi que de la majorité des fonctions de l'afficheur des modèles FH et FH16. Leur volume intérieur a été agrandi d'un mètre cube, pour un meilleur confort et un plus grand espace de travail. Grâce aux plus grandes surfaces de vitrage, à une ligne de portière basse et à de nouveaux rétroviseurs, la visibilité est encore meilleure.

Tous les modèles sont équipés d'une nouvelle interface conducteur

L'espace conducteur dispose désormais d'une toute nouvelle interface dédiée aux informations et à la communication et destinée à faciliter la surveillance et la gestion des différentes fonctions du véhicule, créant ainsi moins de stress et de distraction. L'afficheur est entièrement numérique et son écran de 12 pouces permet au conducteur de choisir facilement les informations nécessaires à tout moment. Un écran secondaire supplémentaire de 9 pouces, à portée de main du conducteur, est disponible pour l'Infotainment, la navigation, les informations de transport et la surveillance par caméra. Les fonctions peuvent être commandées via des boutons sur le volant, par commande vocale ou via l'écran tactile et le panneau de commande de l'écran.

Des moteurs efficaces et des chaînes cinématiques alternatives

L'environnement et les économies de carburant sont des facteurs importants pour les entreprises de transport. Comme il sera impossible de prendre en charge tous les problèmes liés au changement climatique via une seule source d'énergie et que les différents secteurs et activités de transport nécessiteront diverses solutions, plusieurs types de chaînes cinématiques continueront à exister en parallèle dans un avenir proche.

Sur de nombreux marchés, dont la France, le Volvo FH et le Volvo FM sont disponibles avec un moteur au GNL conforme à la norme Euro 6, qui offre une efficacité énergétique et des performances équivalentes à celles des véhicules diesel de Volvo, mais avec un impact beaucoup plus faible sur le climat. Le moteur au gaz peut fonctionner au biogaz, ce qui réduit les émissions de CO2 jusqu'à 100 %, ou du gaz naturel qui réduit les émissions de CO2 de 20 % par rapport aux véhicules diesel équivalents de Volvo. Ces chiffres concernent les émissions du véhicule pendant son exploitation, du réservoir à la roue.

