WEKA gaat samenwerken met NexGen Cloud rond democratisering AI

Het Hyperstack Platform van NexGen Cloud and AI Supercloud maken gebruik van de Data Platform Software van WEKA om snelle, betaalbare, duurzame en on-demand oplossingen te bieden voor AI -model training en inferentie

CAMPBELL, Californië, 31 januari 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), het AI-native data platformbedrijf, kondigde vandaag zijn samenwerking aan met NexGen Cloud, een duurzaam infrastructure-as-a-service provider in het Verenigd Koninkrijk, om de high-performance infrastructuurbasis te leveren voor zijn aankomende AI Supercloud, evenals de on-demand diensten aangeboden door Hyperstack, het GPUaaS-platform van NexGen Cloud.

NexGen Cloud streeft naar het aanbieden van duurzame high-performance computingoplossingen en heeft daarom een van de grootste GPU-vloten ter wereld gebouwd, volledig aangedreven door hernieuwbare energiebronnen. In september 2023 kondigde het bedrijf zijn plannen aan om een nieuwe AI Supercloud van $ 1 miljard te creëren met het oog op de democratisering van AI-innovatie door klanten betaalbare, on-demand toegang te bieden tot de meest krachtige grafische verwerkingseenheden (graphics processing units, GPU's).

Opkomst van de GPU Cloud

De explosieve groei van generatieve AI in het afgelopen jaar heeft geleid tot een extreem hoge vraag naar krachtige grafische verwerkingseenheden (GPU's) die nodig zijn als aansturing voor AI -model training en inferentie. Het verkrijgen van de nodige GPU's voor deze prestatie-intensieve workloads wordt steeds moeilijker nu de vraag groter is dan het aanbod. De geavanceerde GPU's die nodig zijn om AI-workloads op schaal te ondersteunen kunnen duur en complex zijn om te beheren, wat een onoverkomelijke barrière vormt voor heel wat bedrijven die hun enterprise AI-initiatieven willen invoeren en uitbreiden.

Tegelijk overstijgt de vraag naar public-cloudresources het beschikbare aanbod, waardoor veel bedrijven niet beschikken over een haalbare oplossing voor AI-initiatieven. Innovatieve leveranciers zoals NexGen Cloud zijn nu hun aanzienlijke middelen aan het opschalen om te voldoen aan de toenemende vraag naar data-infrastructuurdiensten die grootschalige workloads op het vlak van AI-model training en inferentie kunnen ondersteunen.

Volgens S&P Global Market Intelligence zullen het beperkte aanbod en de stijgende kosten van GPU's de belangrijkste redenen zijn waarom bedrijven GPU-cloudinfrastructuur gaan verkennen en toepassen voor hun AI-projecten. "Full-stack as-a-service businessmodellen voor generatieve AI zullen aan populariteit winnen," aldus John Abbott, Principal Research Analyst bij S&P Global Market Intelligence. "De alsmaar stijgende kosten voor AI-gebaseerde infrastructuur tempert het enthousiasme voor on-premises implementatie en creëren een voorkeur voor cloudtoepassing."1

Drijvende kracht achter de volgende wave van AI-innovatie De AI Supercloud-dienst van NexGen Cloud, die steunt op de meest recente geavanceerde GPU-hardware van NVIDIA, zal een betaalbare, on-demand, computerintensieve oplossing bieden voor bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden die innoveren op de snijlijn tussen cloud en AI. Het bedrijf koos voor het WEKA® Data Platform om de kritische software-infrastructuur te leveren die nodig is om de prestaties en efficiëntie van het nieuwe aanbod van versnelde computerdiensten te verbeteren.

"Toen we startten met de ontwikkeling van onze AI Supercloud-oplossing hebben we verschillende dataplatforms en parallelle oplossingen voor bestandssystemen bekeken. Door de extreme schaal- en prestatievereisten van de omgeving vielen andere leveranciers al snel uit de boot," aldus Chris Starkey, mede-oprichter en CEO van NexGen Cloud. "Het dataplatform van WEKA viel meteen op, niet enkel door zijn uitzonderlijke prestaties en lage latentie, maar ook door zijn vermogen om de efficiëntie van onze GPU-cloud te maximaliseren met een hardware-agnostische, innovatieve softwareoplossing. Het stelde ons in staat om bestaande hardware-investeringen te benutten en al onze clouddiensten zo efficiënt en duurzaam mogelijk van energie te voorzien, wat centraal staat in onze missie."

De dataplatform-software van WEKA biedt ongeëvenaarde prestaties en schaal om grootschalige GPU-omgevingen efficiënt van gegevens te voorzien, om stagnerende datasilo's om te vormen tot dynamische datapijplijnen die naadloos datahongerige GPU's van gegevens voorzien, waardoor ze efficiënter, duurzamer, en tot 20x sneller werken. Met WEKA zorgt NexGen Cloud voor een betere klantervaring door een snellere toegang tot en verwerking van enorme hoeveelheden gegevens mogelijk te maken, ongeacht de bestandsgrootte, zodat de klant zijn inspanningen kan toespitsen op de algoritmes, in plaats van op het beheer van de onderliggende data-architectuur.

"Het WEKA Data Platform voorziet NexGen Cloud van de extreme snelheid en schaal die we nodig hebben om onze volgende generatie GPU-omgeving van energie te voorzien en alle soorten zakelijke klanten te helpen om hun meest veeleisende workloads op het vlak van AI model training en inferentie snel, op betaalbare wijze en duurzaam uit te voeren," aldus Starkey. "Tegelijkertijd is WEKA een ongelooflijke partner geweest. We hebben er alle vertrouwen in dat ze samen met ons zullen groeien en innoveren terwijl we ons Hyperstack- en AI Supercloud-aanbod blijven uitbreiden en ontwikkelen

"GPU-cloud providers zoals NexGen Cloud zullen een cruciale rol spelen in het versnellen van de volgende wave van AI-innovatie," aldus Jonathan Martin, President bij WEKA. "Het WEKA Data Platform helpt GPU's om op efficiënte wijze topprestaties te leveren, en zo het energieverbruik te verminderen en klanten een veel duurzamere manier te bieden om enterprise AI-workloadr te draaien - zelfs op extreme schaal. We zijn verheugd over onze samenwerking met NexGen Cloud om hun ambitieuze AI Supercloud op de markt te brengen en hen te helpen de toekomst aan te drijven met gedemocratiseerde toegang tot de meest krachtige GPU's ter wereld."

Ga voor meer informatie over het GPU-cloud aanbod van NexGen aangedreven door het WEKA Data Platform naar: https://www.weka.io/nexgencloud/. Bekijk hoe het WEKA Data Platform kan helpen uw GPU's te optimaliseren: https://www.weka.io/resources/solution-brief/get-the-most-out-of-your-gpus/.

Over NexGen Cloud

NexGen Cloud is een baanbrekende duurzame early-mover in Europa, die gespecialiseerd is in het bouwen van grootschalige high-performance computing (HPC) en GPU-infrastructuur die nodig zijn voor Artificiële Intelligentie (AI) en die gedemocratiseerde toegang biedt tot high-tier compute voor alle sectoren via zijn vlaggenschip-platform, Hyperstack. Sinds de oprichting in 2020 heeft NexGen Cloud een van de grootste GPU-vloten binnen het continent opgebouwd, versterkt door de eigendom van de meest gevraagde chips ter wereld, waaronder de veelgevraagde NVIDIA H100s, die on-demand beschikbaar zijn via Hyperstack. De missie van NexGen Cloud is de toegankelijkheid van versnelde computing wereldwijd democratiseren door een meer veilige, groene en betaalbare cloud te ontwikkelen. De visie van het bedrijf is om uit te groeien tot de meest toonaangevende leverancier van GPUaaS-oplossingen ter wereld en tegelijkertijd permanent toekomstige technologieën te ondersteunen en uit te breiden. Alle oplossingen van NexGen Cloud zijn gebouwd met het doel om drie van de belangrijkste bezorgdheden op huidige cloudmarkt aan te pakken - kosten, transparantie en toegankelijkheid. Ga voor meer informatie naar www.nexgencloud.com.

Over WEKA

WEKA is het AI-native data platformbedrijf dat de standaard zet voor AI-infrastructuur met de enige cloud- en hardware-agnostische software-oplossing voor prestatie-intensieve toepassingen binnen de sector. Het WEKA® Data Platform biedt ongekende prestaties op schaal. Het transformeert stagnerende gegevensopslagsilo's in dynamische datapijplijnen die enterprise AI, ML en GPU-workoads sneller en efficiënter laten werken en biedt naadloze datatoegang on-premises, in de cloud, aan de rand en in hybride en multicloud-omgevingen. WEKA helpt honderden van de meest toonaangevende bedrijven en onderzoeksorganisaties bij complexe data-uitdagingen en zo sneller te komen tot ontdekking, inzichten en resultaten - inclusief 11 van de Fortune 50. Ga voor meer informatie naar www.weka.io of volg op LinkedIn, X/Twitter, en Facebook.

Zie waarom WEKA voor het derde jaar op rij tot visionair werd benoemd in het Gartner® Magic Quadrant™ voor gedistribueerde bestandssystemen en objectopslag - lees het rapport.

WEKA en het WEKA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

1 Bron: S&P Global Market Intelligence, Tech Trend in Focus: AI Infrastructure and the GPU Explosion, oktober 2023.

