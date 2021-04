Wereldwijde leverancier van ERP-oplossingen BST Global kondigt merkevolutie aan

BST Global onthult nieuwe missie, logo en website als onderdeel van het rebranding-initiatief.

TAMPA, Florida, 6 april 2021 /PRNewswire/ -- BST Global onthulde op 1 april haar vergaande plannen voor merkevolutie, waarin een nieuwe missie, logo en website worden geïntroduceerd. Deze maand viert de wereldwijde leverancier van ERP-oplossingen 50 jaar van successen en continue evolutie, zowel op het gebied van bedrijfsfocus als productontwikkeling waarmee ze de grootste uitdagingen van haar AEC-klanten zijn aangegaan. Deze rebranding markeert de volgende fase in de vooruitgang van het bedrijf, in lijn met haar nieuwe mission statement: We helpen onze klanten de wereld te veranderen, project voor project.

BST Global heeft een nieuw logo gecreëerd dat werd ontwikkeld uit eerdere versies. Het nieuwe logo behoudt het idee van een wereldbol met een abstracte twist. Het bevat tevens twee belangrijke initialen: "C" en "B." Deze initialen eren de oprichter van het bedrijf, Carlos A. Baldor Sr., die gedurende bijna 50 jaar met veel visie en leiderschap het bedrijf leidde en in augustus 2020 overleed. Dit logo is een blijk van waardering voor zijn toewijding en gedrevenheid, en brengt hulde aan zijn enorme passie, vriendelijkheid en onbegrensde vrijgevigheid.

"Onze klanten veranderen de wereld, project voor project. Het is onze missie om hen te helpen dit te bereiken. Ons nieuwe merk vertegenwoordigt de beste elementen van ons verleden, heden en ambitieuze toekomst." zegt Javier A. Baldor, bestuursvoorzitter van BST Global.

Om de merkevolutie onder de aandacht te brengen heeft BST Global een nieuwe website geopend. De website belicht alle nieuwe merkelementen, informatie over aanstaande evenementen en productintroducties, inzichten vanuit kennisleiderschap en meer. Ook zijn posts op social media geplaatst onder de hashtag #BrandNewBST als onderdeel van de introductiecampagne.

OVER BST GLOBAL

BST Global ontwerpt, ontwikkelt en implementeert projectgebaseerde ERP-oplossingen specifiek voor 's werelds toonaangevende architecten, ingenieurs en adviesbureaus over de hele wereld. Meer dan 120.000 professionals in zes continenten en 65 landen vertrouwen elke dag op de oplossingen van BST Global om hun projecten, middelen, financiën en klantenrelaties succesvol te beheren. Met een ongeëvenaarde kennis van de industrie, dient BST Global als betrouwbare partner voor haar trouwe klanten en blijft zij in de voorhoede van de innovatie om haar producten te laten evolueren ten voordele van het grote geheel.

