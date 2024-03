Wereldwijde viering van Ierse cultuur komt tot leven op het eiland Ierland deze St Patrick's Day

DUBLIN, 17 maart 2024 /PRNewswire/ -- In Dublin genoten duizenden van de energie en opwinding van het populaire St Patrick's festival. Een kleurrijke optocht trok door de straten van de stad om op deze nationale feestdag de Ierse kunst, cultuur en erfgoed te vieren.

St Patrick's Day wordt over de hele wereld gevierd door de 70 miljoen mensen die aanspraak maken op banden met Ierland. Ierse muziek en dans zijn synoniem geworden met de viering van deze dag.

Dublin’s St Patrick’s Day parade animates the city streets as spring arrives on the island of Ireland. Courtesy of Tourism Ireland

In Dublin is het thema van het nationale St Patrick's Festival SPRÉACH of Spark in het Iers. Waarden als vreugde, gemeenschap, diversiteit en duurzaamheid staan hierbij centraal. De iconische parade had meer optochten en meer deelnemers dan ooit tevoren. Met een half miljoen toeschouwers langs de route telde de Parade dit jaar 18 optochten en showstukken, 14 muziekkorpsen uit heel Ierland, Noord-Amerika en Frankrijk en meer dan 4.000 deelnemers.

De meeste steden organiseren parades en festivals op het eiland Ierland, maar de St Patrick's Day parade in Dublin is ongetwijfeld de grootste en beroemdste.

Armagh, Belfast, Cork, Derry-Londonderry, Killarney, Waterford, Kilkenny, Limerick, Enniskillen en Sligo hielden allemaal St Patrick's Festivals tijdens het weekend. Hoogtepunten zijn onder andere een enorm evenement met fanfarecorpsen in Limerick. Bands uit de VS zijn dan een grote attractie voor de toeschouwers. Er is een muziekroute in de middeleeuwse stad Kilkenny, concerten bij kaarslicht in Killarney, een stadsloop in Belfast en een 'Zonsopgang met St Patrick' evenement in Armagh's Home of St Patrick Festival, de kerkelijke hoofdstad van Ierland waar St Patrick zijn missie begon.

St Patrick's Day is de belangrijkste gebeurtenis van de Ierse sociale kalender. Het hele eiland komt dan tot leven met parades, muziek en groen op elke hoek. Het is ook de tijd waarin de natuur volop gedijt over het hele eiland. Bezoekers kunnen genieten van groene landschappen vol flora en fauna met katoenwitte pasgeboren lammetjes die er rondlopen. Er zijn wandelfestivals, veel gezellige pubs en de prachtige tuinen zijn bezaaid met bloemencollecties. Het wisselvallige weer maakt dat vele regenbogen de steden, kusten en wilde berglandschappen in prachtige kleuren zetten!

www.ireland.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2364281/Tourism_Ireland.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2361664/Tourism_Ireland_Logo.jpg