La célébration mondiale de la culture irlandaise prend vie dans toute l'île d'Irlande en ce jour de la Saint-Patrick

DUBLIN, 17 mars 2024 /PRNewswire/ -- À Dublin, des milliers de personnes ont profité de l'énergie et de l'enthousiasme du très apprécié festival de la Saint-Patrick. Un défilé a animé les rues de la ville à l'occasion de la fête nationale irlandaise, mettant ainsi à l'honneur les arts, la culture et le patrimoine irlandais.

La Saint-Patrick est célébrée dans le monde entier par les 70 millions de personnes qui revendiquent des liens avec l'Irlande. La musique et la danse irlandaises sont devenues des incontournables pour célébrer cette journée.

Dublin’s St Patrick’s Day parade animates the city streets as spring arrives on the island of Ireland. Courtesy of Tourism Ireland

À Dublin, le thème du festival national de la Saint-Patrick est SPRÉACH (étincelle en irlandais), porté par des valeurs de joie, de convivialité, de diversité et de durabilité. Le défilé emblématique a compté plus de spectacles et de participants que jamais auparavant. Avec un demi-million de spectateurs le long du parcours de cette année, le défilé comprenait 18 spectacles, 14 fanfares venues d'Irlande, d'Amérique du Nord et de France et plus de 4 000 participants.

Alors que le défilé de la Saint-Patrick de Dublin est sans aucun doute le plus grand et le plus célèbre, des défilés et des festivals sont organisés dans la plupart des villes à travers l'île d'Irlande.

Armagh, Belfast, Cork, Derry-Londonderry, Killarney, Waterford, Kilkenny, Enniskillen et Sligo ont toutes organisé des festivités à l'occasion de la Saint-Patrick au cours du week-end. Parmi les temps forts, citons un gigantesque jamboree à Limerick, où des groupes venus des États-Unis ont émerveillé les spectateurs, un parcours musical dans la ville médiévale de Kilkenny, des concerts aux chandelles à Killarney, une course urbaine à Belfast et un événement intitulé « Sunrise with St Patrick » au Home of St Patrick Festival, à Armagh, la capitale ecclésiastique de l'Irlande et où Saint Patrick a commencé sa mission.

Si la Saint-Patrick est le point culminant du calendrier social irlandais, animant toute l'île avec des défilés, de la musique et du vert à chaque coin de rue, c'est aussi le moment où la nature prend vie à travers l'île. Les visiteurs peuvent découvrir des paysages verdoyants, riches en faune et en flore, des festivals de randonnée, de magnifiques jardins abritant des collections florales, des pubs accueillants et un temps changeant qui apporte des arcs-en-ciel à profusion ! Des panoramas somptueux à retrouver partout, des villes aux côtes en passant par les paysages de montagne sauvages.

