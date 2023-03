Win Source rondt volledige digitale transformatie in 2023 af met nieuwe AI-gerichte strategie voor volgende groeifase

SHENZHEN, China, 10 maart 2023 /PRNewswire/ -- Niet-traditionele concurrenten krijgen de laatste jaren een steeds sterkere positie op de B2B-markt en winnen aan momentum als gevolg van de versnelde invoering van distributie-innovaties als antwoord op de uitdagingen van de wereldwijde pandemie. Inmiddels hebben de door de pandemie veroorzaakte verstoringen van de toeleveringsketen ook de marktdynamiek veranderd. Het is voor de mondiale distributeurs duidelijk geworden dat er dringend behoefte is aan een nieuw, gedigitaliseerd model om hun activiteiten te stroomlijnen, de flexibiliteit en veerkracht te vergroten om zo hun beperkingen te overwinnen, en de algehele klantenstratificatie te verbeteren.

Tegen deze achtergrond maakt Win Source ("het bedrijf"), de belangrijkste grensoverschrijdende online marktplaats voor elektronische componenten in Azië die door SourceToday is erkend als een van de Top 50 Electronics Distributors 2022, gebruik van zijn voordelen. Ook omarmt het geavanceerde technologie om zijn toeleveringsketens en bedrijfsmodel te innoveren om het voortouw te blijven nemen inzake distributie-innovaties. 2023 staat voor een nieuwe mijlpaal: het bedrijf heeft zijn leiderspositie in de sector verder verstevigd door het proces van digitale transformatie te voltooien en zijn capaciteiten te versterken om een one-stop, naadloos en vertrouwd online platform te creëren, aangedreven door ultramoderne gedigitaliseerde systemen die het aankooptraject gemakkelijker dan ooit maken.

Het proces van de digitale transformatie van Win Source omvat de bouw van een intelligent inkoopsysteem voor meer automatisering en een gestandaardiseerd beheer. Het vergemakkelijkt een uitgebreidere analyse en controle van de inkoopprestaties en helpt de transparantie in de toeleveringsketen te vergroten. Dit verbetert de algemene operationele efficiëntie in de toeleveringsketens.

Met het digitale beheersysteem van Win Source kan het bedrijf zijn opslagbeheer volledig digitaliseren. Daarbij worden digitale hulpmiddelen ingezet ter ondersteuning van voorraadaanvulling, routeplanning, gecentraliseerde distributie en belading. Het resultaat is een betere operationele en managementefficiëntie en lagere arbeidskosten.

De opslagoplossing wordt aangevuld met een nieuw kwaliteitscontrolesysteem met strenge testnormen en -apparatuur. Een team van ervaren on-site applicatie-ingenieurs controleert daarbij elk afzonderlijk product dat op het platform staat. Dit betekent dat alle onderdelen naar de afdeling kwaliteitscontrole van Win Source worden vervoerd voor kwaliteitscontrole en herkomstcontrole, voordat ze in de voorraad worden opgenomen en naar de eindklanten worden verzonden.

"Digitale transformatie is een speerpunt geworden voor de distributiesector. Het veranderde bedrijfslandschap, gevoed door COVID-19, heeft immers de uitdagingen en kansen blootgelegd die de distributeurs moeten aanpakken om relevant te blijven in de concurrentiestrijd. Als een van 's werelds beste online bestemmingen voor de inkoop en aankoop van hoogwaardige elektronische componenten, hebben we ons op de digitale transformatie voorbereid sinds 2007, toen we de eerste e-commerce marktplaats in Azië oprichtten voor de verkoop van veelgebruikte, out-of-market en moeilijk te vinden elektronische componenten. In de daaropvolgende zestien jaar bouwden we voort op onze voordelen als digital native company en ontwikkelden en verfijnden wij een digitale roadmap die ons in staat stelt te profiteren van de commerciële mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt," aldus Ethan Tsai, CEO van Win Source.

Een van de hoogtepunten van de innovaties van Win Source ligt in de integratie van big data en IT-technologie in zijn platform voor optimalisering van de inkoopervaring en supply chain-netwerken. Bovendien heeft het bedrijf een end-to-end kwaliteitscontrolesysteem opgezet, een digitaal beheersplatform dat de verwachtingen van de klant vastlegt en een intern supply chain-systeem dat samenwerkt met een reeks subsystemen voor verkoop, inkoop, opslag, logistiek en marketing om de e-marktplaats om te vormen tot een krachtig en efficiënt ecosysteem dat een eenvoudig aankoopproces en naadloze transacties mogelijk maakt.

Aangezien kunstmatige intelligentie een nieuwe toekomst belooft voor de bedrijfsvoering, pioniert Win Source nu met de ontwikkeling van AI-ondersteunde diensten en hulpmiddelen om zijn platform te upgraden. Deze strategie zal volgens de onderneming een boost geven aan haar vermogen om haar gebruikers en leveranciers een aangepaste en gestroomlijnde platformervaring te bieden. Ondertussen wil de onderneming ook het potentieel van AI-technologie verkennen om bredere data- en IoT-connectiviteit te bereiken, de transparantie, veiligheid en efficiëntie van het platform te verbeteren en de wrijvingspunten tussen downstream- en upstreamspelers weg te werken om zodoende een sterkere synergie in de hele industrieketen te bevorderen.

Over Win Source

Win Source, de grootste onlinewinkel voor elektronische componenten in Azië, is opgericht in 1999 en biedt een ruime selectie van zowel verouderde als gewone elektronische onderdelen. Sinds de oprichting heeft de onderneming erkenning gekregen van talrijke certificeringsinstellingen van derden, waaronder SourceToday, dat Win Source heeft opgenomen in de lijst van TOP-distributeurs voor de regio Azië-Pacific in 2022. In de Win Source's online winkel voor elektronische componenten hebben kopers toegang tot meer dan 1 miljoen elektronische componenten, en genieten ze een verzendingsdienst op de dag zelf en 365 dagen productgarantie.

Bijkomende informatie is te vinden op win-source.net en op Facebook , Twitter , YouTube en LinkedIn .

