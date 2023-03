Win Source réalise une transformation numérique complète en 2023 avec une nouvelle stratégie orientée vers l'IA pour son prochain chapitre de croissance

SHENZHEN, Chine, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les entreprises concurrentes non traditionnelles se sont imposées plus fermement sur le marché B2B au cours des dernières années, gagnant en dynamisme grâce à l'adoption accélérée d'innovations en matière de distribution en réponse aux défis posés par la pandémie mondiale. Parallèlement, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement induites par cette pandémie ont également transformé le fonctionnement du marché, envoyant un avertissement retentissant aux distributeurs mondiaux : il est impératif d'adopter un nouveau modèle numérisé pour rationaliser leurs opérations, renforcer l'agilité et la résilience nécessaires pour surmonter les obstacles, et améliorer la stratification globale de la clientèle.

Dans ce contexte, Win Source (« l'entreprise »), la première place de marché transfrontalière en ligne pour les composants électroniques en Asie, classée parmi les 50 meilleurs distributeurs d'électronique 2022 par SourceToday, tire parti de ses avantages en matière de recours et adopte des technologies de pointe pour innover dans ses chaînes d'approvisionnement et son modèle d'entreprise afin de rester à la pointe des innovations dans le domaine de la distribution. 2023 marque une nouvelle évolution, puisque l'entreprise a consolidé sa position de leader dans le secteur en achevant son processus de transformation numérique, en renforçant ses capacités à créer une plateforme en ligne unique, sans heurts et fiable, alimentée par des systèmes numérisés de pointe qui rendent le parcours d'achat plus facile que jamais.

Le processus de transformation numérique de Win Source implique la création d'un système d'approvisionnement intelligent pour atteindre une plus grande automatisation et établir une gestion standardisée. Il facilite une analyse et un contrôle plus complets des performances en matière d'approvisionnement et contribue à accroître la transparence de la chaîne d'approvisionnement, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale de l'ensemble de ses circuits d'approvisionnement.

Le système de gestion numérique de Win Source permet à l'entreprise de numériser entièrement la gestion de ses entrepôts, en exploitant les outils numériques pour faciliter le réapprovisionnement des stocks, la planification des itinéraires, la distribution centralisée et le chargement. Il en résulte une plus grande efficacité opérationnelle et de gestion, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre.

Sa solution d'entreposage est complétée par un nouveau système de contrôle de la qualité doté de normes et d'équipements de test rigoureux, ainsi que par une équipe d'ingénieurs d'application expérimentés sur place qui vérifient chaque produit répertorié sur la plateforme. Concrètement, tous les composants sont transportés vers le service de test de qualité de Win Source pour une inspection de la qualité et une vérification de l'origine, avant de rejoindre l'inventaire et d'être expédiés entre les mains des clients finaux.

« La transformation numérique est devenue un enjeu majeur pour le secteur de la distribution, car l'évolution du paysage commercial provoquée par la COVID-19 a révélé les défis et les opportunités auxquels les distributeurs doivent faire face pour rester compétitifs. Figurant parmi les premières places de marché en ligne au monde pour l'approvisionnement en composants électroniques de haute qualité, nous nous préparons à la transformation numérique depuis 2007, date à laquelle nous avons créé la première place de marché en ligne d'Asie dédiée à la vente de composants électroniques couramment utilisés, retirés du marché et difficiles à trouver. Au cours des seize années suivantes, nous nous sommes servis de nos avantages en tant qu'entreprise numérique pour développer et affiner une feuille de route numérique qui nous permet de capitaliser sur les possibilités commerciales offertes par l'ère numérique », a déclaré Ethan Tsai, PDG de Win Source.

L'un des points forts des innovations de Win Source réside dans l'intégration du big data et de la technologie informatique à sa plateforme afin d'optimiser l'expérience d'achat et les réseaux de la chaîne d'approvisionnement. En outre, l'entreprise a mis en place un système de contrôle de la qualité de bout en bout, une plateforme de gestion numérique qui saisit les demandes des clients et un système de chaîne d'approvisionnement interne qui fonctionne en tandem avec une suite de sous-systèmes pour les ventes, l'approvisionnement, l'entreposage, la logistique et le marketing afin de transformer la place de marché électronique en un écosystème puissant et efficace qui permet un processus d'achat simple et des transactions sans faille.

Alors que l'intelligence artificielle promet un nouvel avenir pour les opérations commerciales, Win Source est aujourd'hui pionnière dans le développement de services et d'outils basés sur l'IA pour améliorer sa plateforme. La société estime que cette stratégie lui permettra d'accroître sa capacité à fournir une expérience personnalisée et rationalisée à ses utilisateurs et fournisseurs. Parallèlement, la société vise également à explorer le potentiel de la technologie de l'IA pour atteindre une connectivité plus étendue des données et de l'IoT, améliorant la transparence, la sécurité et l'efficacité de la plateforme, tout en réduisant les points de friction entre les acteurs en aval et en amont pour favoriser une synergie plus forte tout au long de la chaîne de l'industrie.

À propos de Win Source

Fondée en 1999, Win Source, la plus grande boutique en ligne de composants électroniques en Asie, propose une large sélection de pièces électroniques obsolètes et usuelles. Depuis sa création, la société a été reconnue par de nombreuses institutions de certification tierces, dont SourceToday, qui l'a classée parmi les meilleurs distributeurs d'Asie-Pacifique en 2022. Sur la boutique en ligne de composants électroniques de Win Source , les acheteurs peuvent accéder à plus d'un million de composants électroniques et bénéficier d'un service d'expédition le jour même et d'une garantie produit de 365 jours.

Contact

