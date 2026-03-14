WIRobotics geselecteerd voor de Physical AI Fellowship aangedreven door AWS, NVIDIA en MassRobotics

SEOUL, Zuid-Korea, 14 maart 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics heeft vandaag aangekondigd dat het is geselecteerd voor het tweede cohort van de Physical AI Fellowship, een virtueel programma aangedreven door Amazon Web Services (AWS) Startups en NVIDIA Inception dat high-potential robotics startups helpt bij het bouwen, verfijnen en schalen van fysieke AI-oplossingen.

ALLEX, WIRobotics’ humanoid robot (Photo courtesy of WIRobotics)

Na het succes van de eerste cohort in najaar 2025 brengt de cohort van 2026 negen veelbelovende fysieke AI-start-ups in de landbouw, de bouw en hernieuwbare energie, industriële automatisering, detailhandel en logistiek, robotica-data-infrastructuur, teleoperatie en humanoïde robotica-toepassingen samen.

De Physical AI Fellowship biedt praktische technische begeleiding, rekenkracht en marktintroductiemogelijkheden om teams te helpen veelbelovende prototypes te ontwikkelen tot betrouwbare, implementatiesin de praktijk. Fellows krijgen ondersteuning van wetenschappers en experts van het AWS Generative AI Innovation Center, AWS-credits en NVIDIA-bronnen, samen met toegang tot de faciliteiten van MassRobotics en het bredere netwerk in de robotica-gemeenschap.

Deze mogelijkheid zal het werk van WIRobotics ondersteunen om geavanceerde humanoïde robots te ontwikkelen die manipulatie met hoge mate van behendigheid combineren met AI-gedreven fysieke interactie voor omgevingen in de praktijk. Met AWS-credits en deskundige begeleiding, de fysieke AI-stack van NVIDIA en het testplatform en netwerk van MassRobotics zal WIRobotics zijn humanoïde roboticasystemen verfijnen en implementeren voor industriële, logistieke en service-applicaties in de praktijk, terwijl de prestaties in praktische omgevingen worden gevalideerd.

"We zijn vereerd dat WIRobotics is geselecteerd voor de Physical AI Fellowship als het enige humanoïde roboticabedrijf in de cohort", zei Yong-Jae Kim, co-CEO van WIRobotics. "Door humanoïde robotica-technologieën te combineren die mensachtige fysieke interactie mogelijk maken met onze AI-expertise, geloven we dat dit een zinvolle gelegenheid zal zijn om nieuwe mogelijkheden in Physical AI te verkennen."

Elke Fellow ontvangt $200.000 aan AWS-credits, geïntegreerde ondersteuning van de wetenschappers en ingenieurs van het AWS Generative AI Innovation Center (GenAIIC) en toegang tot cloudcomputing- en AI-technologieën van AWS, toegang tot NVIDIA's fysieke AI-stack, inclusief de NVIDIA Isaac-frameworks en NVIDIA Cosmos-wereldstandaardmodellen (plus gratis zelfstandige cursussen, hardware-/software kortingen en gereduceerde workshops onder leiding van instructeurs van NVIDIA Training) via het NVIDIA Inception-programma en ecosysteemondersteuning van MassRobotics.

De fellowship culmineert in showcases met hoge zichtbaarheid op AWS-, NVIDIA- en MassRobotics-evenementen, waaronder AWS re:Invent 2026.

Meer informatie over de Physical AI Fellowship vindt u op https://www.massrobotics.org

Over WIRobotics

WIRobotics (We Innovate Robotics) is een roboticabedrijf dat geavanceerde draagbare en humanoïde robots ontwikkelt die zijn ontworpen om de menselijke mobiliteit en fysieke mogelijkheden te verbeteren. Het eerste commerciële product van het bedrijf, een persoonlijke robot voor loopondersteuning aangedreven door een enkele motor, heeft commercieel succes behaald in Korea en heeft de afgelopen drie jaar vier CES Innovation Awards ontvangen.

Op basis van zijn expertise op het gebied van robotica-hardware, besturingssystemen en AI-gedreven interactie, ontwikkelt WIRobotics ALLEX, een humanoïde robotplatform voor algemene doeleinden dat is ontworpen voor toepassingen in de praktijk. Door middel van zijn geïntegreerde hand-arm systemen en manipulatiemogelijkheden met een hoge mate van behendigheid is ALLEX ontworpen om de volgende generatie Physical AI mogelijk te maken.

