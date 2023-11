WorkJam s'engage à s'implanter au Benelux et dans la région DACH grâce à son partenariat avec Vluent

BERLIN, VIENNE et ZURICH, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- WorkJam , le premier espace de travail numérique de première ligne au monde, a annoncé son prochain partenariat avec la société allemande de conseil en gestion des ressources humaines, Vluent , afin de faciliter la poursuite de son expansion au Benelux — Belgique, Pays-Bas et Luxembourg — et dans la région DACH — Allemagne, Autriche et Suisse. Dans le cadre de cet accord, Vluent deviendra également partenaire de mise en œuvre du système afin d'assurer le déploiement transparent de WorkJam et d'accélérer le délai de rentabilisation pour les clients dans tous les secteurs.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans la gestion des effectifs et un réseau éprouvé de relations au Benelux et dans la région DACH, Vluent possède l'expertise et la présence nécessaires pour soutenir l'expansion continue de WorkJam.

L'orchestration de la main-d'œuvre de WorkJam a déjà été adoptée par certaines des plus grandes marques mondiales, notamment American Eagle Outfitters, Avis, Chevron, Shell, TKMaxx, et Worldwide Flight Services, que WorkKam soutient avec une large gamme d'outils opérationnels, y compris la communication, la gestion des tâches, les changements de postes et l'apprentissage et le perfectionnement, qui contribuent à réduire les écarts entre les travailleurs horaires et les travailleurs salariés. En tant que l'un des partenaires officiels de WorkJam, Vluent aura pour mission de fournir aux clients de la région le service, l'expertise et l'expérience sans faille pour lesquels WorkJam est devenu célèbre.

Dennis Venema, directeur général et fondateur de Vluent, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à WorkJam alors qu'ils continuent à se développer sur le marché européen, en particulier au Benelux et dans la région DACH. Les produits et les valeurs de l'entreprise s'harmonisent parfaitement avec ceux de Vluent, ce qui nous permet d'apporter une valeur ajoutée à notre clientèle existante tout en aidant WorkJam à établir une forte présence en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. »

Mark Williams, directeur général de WorkJam pour la région EMEA, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Vluent en tant que revendeur officiel et partenaire de mise en œuvre du système. Leur expertise en matière de gestion des effectifs et leur connaissance approfondie du marché du travail au Benelux et dans la région DACH ont fait d'eux un choix évident pour notre expansion sur ces marchés.

Ensemble, Vluent et WorkJam apporteront une valeur ajoutée incroyable aux organisations du Benelux et de la région DACH, permettant aux entreprises de tous les secteurs de bénéficier plus rapidement d'un engagement, d'une productivité et d'une fidélisation accrus des équipes de première ligne, stimulant ainsi les résultats commerciaux. »

À propos de Vluent

Basée en Allemagne, Vluent est spécialisée dans le développement de modèles opérationnels, de processus, de cadres d'indicateurs clés de performance et de politiques de gestion des ressources humaines. Vluent travaille avec des entreprises partenaires sélectionnées qui sont leaders dans leurs segments pour vendre des solutions logicielles, y compris des logiciels de gestion des effectifs, des logiciels de gestion des capacités, des logiciels d'automatisation des processus robotiques et des logiciels d'analyse conversationnelle. L'entreprise a toujours travaillé avec des clients prestigieux, tels que IKEA, FedEx, Telefonica et MediaMarkt, pour les aider à améliorer leur efficacité opérationnelle et à atteindre l'excellence à tous les niveaux de la main-d'œuvre.

À propos de WorkJam

WorkJam a été fondée en 2014 pour améliorer la vie des travailleurs de première ligne. En tant que premier espace de travail numérique de première ligne au monde, WorkJam combine la communication, la gestion des tâches, les outils de planification, l'apprentissage et plus encore — le tout sur une seule application. Il s'agit du seul système complet et unifié conçu pour révolutionner la façon dont les sièges et leur personnel de première ligne travaillent ensemble, en stimulant l'efficacité et la productivité. Disponible dans plus de 45 langues avec des traductions en ligne, l'application aide les organisations à surmonter les barrières linguistiques et à créer un environnement de travail plus inclusif pour tous. WorkJam présente Workforce Orchestration®. En 2023, WorkJam a été nommée dans la liste TIME100 des entreprises les plus influentes qui met en lumière les entreprises qui ont un impact extraordinaire à travers le monde.