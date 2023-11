WorkJam zet in op uitbreiding naar Benelux en DACH-regio's met Vluent Partnership

BERLIJN, WENEN en ZURICH, 16 november 2023 /PRNewswire/ -- WorkJam , 's werelds toonaangevende digitale frontlijnwerkplek, heeft aangekondigd dat het gaat samenwerken met het Duitse adviesbureau voor personeelsbeheer, Vluent om zijn verdere uitbreiding in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en de DACH-regio's (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) te vergemakkelijken. Als onderdeel van de overeenkomst zal Vluent ook een systeemimplementatiepartner worden om de naadloze implementatie van WorkJam te bevorderen. Zo kunnen klanten in verschillende sectoren sneller waarde creëren.

Met meer dan 15 jaar ervaring in workforce management en een bewezen netwerk van connecties in de Benelux en DACH-regio's heeft Vluent de expertise en aanwezigheid om de voortdurende expansie van WorkJam te ondersteunen.

WorkJam's Workforce Orchestration is al toegepast door een aantal van 's werelds grootste merken, waaronder American Eagle Outfitters, Avis, Chevron, Shell, TKMaxx en Worldwide Flight Services. Het ondersteunt hen met een breed scala aan operationele tools - waaronder communicatie, taakbeheer, het wisselen van ploegen en leren en ontwikkelen, waardoor de kloof tussen werknemers op uurbasis en werknemers in loondienst kleiner wordt. Als een van WorkJam's officiële partners zal Vluent de rol op zich nemen om de klanten in de regio te voorzien van de naadloze service, expertise en ervaring waar WorkJam bekend om is geworden.

Dennis Venema, CEO en oprichter van Vluent: "We zijn verheugd om samen te werken met WorkJam, nu zij blijven uitbreiden naar de bredere Europese markt, met name in de Benelux en DACH-regio's. De producten en waarden van het bedrijf sluiten perfect aan bij die van Vluent. Zo kunnen we extra waarde toevoegen aan ons bestaande klantenbestand en tegelijkertijd WorkJam ondersteunen bij het opbouwen van een sterke aanwezigheid in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Mark Williams, WorkJam Managing Director, EMEA, licht toe: 'We zijn erg blij om Vluent te verwelkomen als officiële reseller en systeemimplementatiepartner. Hun expertise in workforce management en uitgebreide kennis van werken binnen de Benelux en DACH-regio's maakte hen een duidelijke keuze voor onze uitbreiding naar deze markten

'Samen zullen Vluent en WorkJam ongelooflijke waarde leveren aan organisaties in de Benelux en DACH, waardoor bedrijven in verschillende sectoren sneller kunnen profiteren van een grotere betrokkenheid, productiviteit en retentie van frontlinieteams, wat de bedrijfsresultaten een boost zal geven.'

Over Vluent

Vluent is gevestigd in Duitsland en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van bedrijfsmodellen, processen, KPI-kaders en beleidsregels voor personeelsbeheer. Vluent werkt samen met geselecteerde partnerbedrijven die leiders zijn in hun segmenten om softwareoplossingen te verkopen, waaronder software voor personeelsbeheer, capaciteitsbeheer, software voor robotprocesautomatisering en software voor conversational analytics. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis van samenwerking met prestigieuze klanten, waaronder IKEA, FedEx, Telefonica en MediaMarkt. Het ondersteunt hen bij het verbeteren van de operationele efficiëntie en het bereiken van uitmuntendheid op alle niveaus van het personeelsbestand.

Over WorkJam

WorkJam werd in 2014 opgericht om het leven van eerstelijnswerkers te verbeteren. Als 's werelds toonaangevende digitale frontlijnwerkplek combineert WorkJam communicatie, taakbeheer, planningtools, leren en meer - dit alles met één app. Het is het enige complete en uniforme systeem dat is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop hoofdkantoren en hun frontlinies samenwerken, waardoor efficiëntie en productiviteit verhogen. De app is beschikbaar in meer dan 45 talen met inline vertalingen en helpt organisaties om taalbarrières te overbruggen en een meer inclusieve werkomgeving voor iedereen te scheppen. WorkJam introduceert Workforce Orchestration®. In 2023 werd WorkJam opgenomen in de TIME100 Most Influential Companies lijst, waarin bedrijven worden belicht die een buitengewone impact hebben over de hele wereld.