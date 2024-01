xTool's Allereerste Merkveiligheidscampagne Start met een Opmerkelijk Inruilprogramma

IRWINDALE, Californië, 21 januari 2024 /PRNewswire/ -- xTool, een toonaangevend merk op het gebied van lasersnijders en graveermachines, kondigt met enthousiasme de lancering aan van zijn allereerste merkcampagne met veiligheid als centrale thema, die begint op 18 januari 2024. De campagne, onder de noemer "Create Boldly, Protect Wisely" (Stoutmoedig Creëren, Verstandig Beschermen), weerspiegelt de onwankelbare toewijding van xTool aan het waarborgen van de gebruikersveiligheid bij het nastreven van creatieve inspanningen.

xTool erkent de groeiende interesse in laserapparatuur, samen met zorgen over mogelijke risico's zoals oververhitting, oogongemak en huidirritatie. xTool is toegewijd aan het zijn van een betrouwbaar merk, waarbij veiligheid en zorg prioriteit hebben, waardoor meer mensen met vertrouwen en veiligheid laserapparaten kunnen gebruiken om te creëren.

Vanaf 2024 zal xTool jaarlijks in januari een op veiligheid gerichte campagne lanceren. De campagne zal openlijk de veiligheidsprotocollen van xTool delen in productontwikkeling en merkdiensten, actief gebruikersfeedback verzamelen en directe, eerlijke antwoorden verstrekken.

Als onderdeel van de campagne van dit jaar start xTool een uitgebreid inruilprogramma voor open diodelasers, met als doel een veiligere, verbeterde creatieve ervaring te bieden voor liefhebbers van laserapparatuur. Van 18 januari tot 16 februari kunnen gebruikers van open diodelasers van elk merk deelnemen door aankoopbewijzen in te dienen op de officiële website van xTool om kortingsbonnen ter waarde van 100 €-500 € te ontvangen, die kunnen worden gebruikt voor upgrades naar elke xTool gesloten lasermachine.

Bovendien biedt xTool deelnemers de mogelijkheid om essentiële veiligheidsaccessoires op te eisen, zoals beschermende brillen en brandveiligheidsets. Deze verstrekking van veiligheidsuitrusting benadrukt de sterke nadruk van xTool op het belang van veiligheid bij het gebruik van laserapparatuur, en bevestigt hun toewijding aan het verhogen van veiligheidsnormen binnen de industrie.

xTool introduceert ook een 24-uurs noodcontactlijn ([email protected]) voor handige veiligheidsnazorgservice. Gebruikers kunnen contact opnemen voor hulp als ze veiligheidsproblemen of ongevallen tegenkomen bij het gebruik van xTool-producten.

Veiligheid staat centraal in het onderzoek en de ontwikkeling van xTool-producten. Het integreert functies zoals brandwerende behuizingen, laserfilterhoezen, branddetectiesensoren en noodstopschakelaars in zijn producten. Bovendien versterken uitgebreide veiligheidshandleidingen en zorgvuldige softwarebewaking de veiligheidsmaatregelen verder.

xTool is toegewijd aan het bevorderen van een veilige, creatieve omgeving in productontwerp, software en diensten. "We streven ernaar om de groei en ontwikkeling van elk idee te waarborgen", aldus Jasen Wang, CEO van xTool. "Met innovatie en zorg koesteren we een gemeenschap die creativiteit en gedeelde veiligheidsverantwoordelijkheid waardeert. We zijn er trots op normen te stellen voor een cultuur van verantwoordelijkheid en zorg."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2321596/xTool_Brand_Safety_Campaign.jpg