Zendure en Sunergy bundelen hun krachten om slim energiebeheer voor woningen in Nederland te versnellen.

's-HERTOGENBOSCH, Nederland, 31 mei 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, de wereldwijde pionier op het gebied van plug-and-play energiebeheersystemen voor woningen, heeft een MoU getekend met Sunergy, een toonaangevende Nederlandse leverancier van dynamisch energie- en energiebeheer (SlimmeRik), om het volledige potentieel van dynamische energieprijzen te ontsluiten via intelligente energieopslagoplossingen voor woningen.

Naarmate de Nederlandse energiemarkt verschuift naar een flexibeler en intelligenter energiegebruik, wordt dynamische energietarieven (DEP) steeds meer algemeen. Door elektriciteitstarieven te koppelen aan real-time schommelingen, helpt DEP huishoudens het verbruik te optimaliseren, kosten te verlagen en de opbrengst van zonne-energie te maximaliseren, vooral vóór het einde van de salderingsregeling in 2027 en de uitrol van tijdsafhankelijke tarieven in 2029. Tegen deze achtergrond combineren Zendure en Sunergy geavanceerde energieopslagtechnologie met lokale expertise op het gebied van dynamische prijzen en energiebeheer om een slimmer energiegebruik in Nederland te ondersteunen.

Van hardwareleverancier naar totaalpartner voor energieoplossingen

Dit partnerschap markeert een belangrijke stap in Zendures lokale strategie in Nederland. Het bedrijf evolueert van een hardwareprovider naar een allesomvattende energiepartner die slimme opslag, energiegebruiksgevallen en inzichten in het lokale ecosysteem integreert. Met de ondersteuning van lokale partner Natec zullen beide partijen de lokale opslag, logistiek, technische ondersteuning en distributie-efficiëntie verbeteren, waardoor het algehele reactievermogen en uitvoering van de diensten op de Nederlandse markt worden versterkt.

"Dynamische contracten vereisen slimme opslag om echte waarde voor zonne-energiegebruikers te ontsluiten", aldus Bryan, CEO van Zendure. "Samen met Sunergy helpen we Nederlandse huishoudens om elk kilowattuur waardevoller te maken door opslag om te zetten in een actieve energie-asset".

De kern van de samenwerking is Zendures SolarFlow 2400 AC+, ontworpen om naadloos te integreren met bestaande PV-systemen. Met een AC-gekoppeld plug-and-play-ontwerp, tweerichtingsopbrengst tot 2400 W en een uitbreidbare capaciteit van 2,4 kWh tot 16,8 kWh biedt het een flexibele en schaalbare opslagoplossing.

Met behulp van AI-gedreven energiebeheer (ZENKI 2.0 en HEMS 2.0) verschuift het systeem het energieverbruik automatisch tussen perioden met lage en hoge prijzen, waardoor het eigen verbruik wordt gemaximaliseerd, de elektriciteitskosten worden verlaagd en de ROI voor huishoudens met zonnepanelen in dynamische prijsomgevingen wordt verbeterd.

De toekomst van slim energiebeheer voor woningen opbouwen door middel van lokale expertise en innovatie

Sunergy biedt een sterk voordeel voor vroege instappers in de Nederlandse dynamische prijzenmarkt, met diepgaande inzichten in het gedrag van lokale consumenten, prijsmechanismen en energietrends. "Nederlandse huishoudens van zonnepanelen willen een hoger eigen verbruik en een grotere energie-onafhankelijkheid vóór het einde van de salderingsregeling", zei Vincent van Rozendaal, oprichter en CCO van Sunergy. Samen met Zendure leveren we een complete oplossing die lokale expertise combineert met innovatie."

Naast co-marketing legt het partnerschap de basis voor langdurige samenwerking, waaronder pilotprogramma's, co-brandingcampagnes, datagedreven casestudy's en uitgebreide distributie. Samen benadrukken Zendure en Sunergy een duidelijke verschuiving: energieopslag evolueert van back-upvermogen naar een proactief hulpmiddel voor het optimaliseren van energiegebruik in het tijdperk van dynamische prijzen, waardoor huishoudens meer kunnen besparen en meer uit iedere kilowattuur halen.

Over Zendure

Zendure, opgericht in 2017, is de wereldwijde pionier van plug-in-HEM's en is gevestigd in de technologische centra Silicon Valley, USA, de Greater Bay Area in China, Japan en Duitsland. Zendure heeft als missie het leveren van betrouwbare en betaalbare schone energie aan woningen door de nieuwste energietechnologie te ontwikkelen. Het revolutionaire SolarFlow-balkonenergieopslagsysteem transformeert zonlicht in een veilige, betrouwbare en veerkrachtige energiebron voor het dagelijkse leven.

Over Sunergy

Sunergy is een Nederlandse energieleverancier voor eigenaren van zonnepanelen en de drijvende kracht achter SlimmeRik, een merkonafhankelijk energiebeheerplatform dat huishoudens helpt om hun energieverbruik te optimaliseren en energieonafhankelijker te worden.

