Zendure et Sunergy s'associent pour accélérer la gestion intelligente de l'énergie résidentielle aux Pays-Bas

's-HERTOGENBOSCH, Pays-Bas, 31 mai 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, le pionnier mondial du Plug-in-HEMS, a signé un protocole d'accord avec Sunergy, un pionnier néerlandais de l'énergie dynamique et de la gestion de l'énergie (SlimmeRik), afin de libérer tout le potentiel de la tarification dynamique de l'énergie grâce à des solutions intelligentes de stockage de l'énergie résidentielle.

Alors que le marché néerlandais de l'énergie s'oriente vers une utilisation plus souple et plus intelligente de l'énergie, la tarification dynamique de l'énergie (TDE) devient de plus en plus courante. En liant les tarifs de l'électricité aux fluctuations en temps réel, la TDE aide les ménages à optimiser leur consommation, à réduire leurs coûts et à maximiser la valeur de l'énergie solaire, en particulier avant la fin de la facturation nette en 2027 et le déploiement des tarifs en fonction de l'heure d'utilisation en 2029. Dans ce contexte, Zendure et Sunergy associent une technologie avancée de stockage de l'énergie à une expertise locale en matière de tarification dynamique et de gestion de l'énergie afin de favoriser une utilisation plus intelligente de l'énergie résidentielle aux Pays-Bas.

Du matériel aux solutions énergétiques complètes

Ce partenariat marque une étape importante dans la stratégie locale de Zendure aux Pays-Bas, évoluant d'un fournisseur de matériel à un partenaire énergétique offrant une solution complète qui intègre le stockage intelligent, les cas d'utilisation de l'énergie et les connaissances de l'écosystème local. Avec le soutien du partenaire local Natec, les deux parties amélioreront l'efficacité du stockage local, de la logistique, de l'assistance technique et de la distribution, renforçant ainsi la réactivité et l'exécution du service global sur le marché néerlandais.

« Les contrats dynamiques nécessitent un stockage intelligent pour débloquer une valeur réelle pour les utilisateurs de l'énergie solaire », a déclaré Bryan, PDG de Zendure. « Avec Sunergy, nous aidons les ménages néerlandais à valoriser chaque kilowattheure en transformant le stockage en un actif énergétique actif. »

Au cœur de cette collaboration se trouve le SolarFlow 2400 AC+ de Zendure, conçu pour s'intégrer de manière transparente aux systèmes photovoltaïques existants. Avec une conception plug-and-play à couplage AC, une sortie bidirectionnelle jusqu'à 2 400 W et une capacité extensible de 2,4 kWh à 16,8 kWh, il offre une solution de stockage flexible et évolutive.

Alimenté par une gestion de l'énergie pilotée par l'IA (ZENKI 2.0 et HEMS 2.0), le système déplace automatiquement l'utilisation de l'énergie entre les périodes de prix bas et de prix élevés, maximisant l'autoconsommation, réduisant les coûts d'électricité et améliorant le retour sur investissement pour les utilisateurs résidentiels de l'énergie solaire dans des environnements de tarification dynamique.

Construire l'avenir de l'énergie résidentielle intelligente grâce à l'expertise et à l'innovation locales

Sunergy apporte un avantage important en tant que précurseur sur le marché néerlandais de la tarification dynamique, avec une connaissance approfondie du comportement des consommateurs locaux, des mécanismes de tarification et des tendances en matière d'énergie. « Les propriétaires néerlandais de panneaux solaires souhaitent une plus grande autoconsommation et une plus grande indépendance énergétique avant la fin de la facturation nette », a déclaré Vincent van Rozendaal, fondateur et directeur général de Sunergy. « Avec Zendure, nous fournissons une solution complète alliant l'expertise locale et l'innovation. »

Au-delà du co-marketing, le partenariat jette les bases d'une collaboration à long terme, comprenant des programmes pilotes, des campagnes co-marquées, des études de cas basées sur des données et une distribution élargie. Ensemble, Zendure et Sunergy mettent en évidence un changement clair : le passage du stockage de l'énergie du statut d'énergie de secours à celui d'outil proactif d'optimisation de la consommation d'énergie à l'ère de la tarification dynamique, aidant les ménages à économiser davantage et à maximiser chaque kilowattheure.

À propos de Zendure

Fondé en 2017, Zendure est le pionnier mondial du Plug-in-HEMS basé dans les centres technologiques de la Silicon Valley, aux États-Unis, de la région de la Grande Baie en Chine, du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux ménages, en faisant progresser les technologies énergétiques les plus récentes. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie sur balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie de tous les jours.

À propos de Sunergy

Sunergy est un fournisseur d'énergie néerlandais pour les propriétaires de panneaux solaires et la force motrice de SlimmeRik, une plateforme de gestion de l'énergie indépendante de la marque qui aide les ménages à optimiser leur consommation d'énergie et à devenir plus indépendants sur le plan énergétique.

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