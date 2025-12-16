Zendure wint meerdere EUPD Research- en SolarProsumer Awards

DÜSSELDORF, 16 december 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, een toonaangevende innovator in zonne-energieoplossingen, heeft voor de cyclus 2025/26 meerdere prestigieuze onderscheidingen ontvangen van EUPD Research. Het bedrijf werd bekroond met twee SolarProsumer Awards in de categorieën Plug-in Solar en Plug-in Storage, evenals met het EUPD Research Top Innovation Seal op het gebied van energiemanagementsystemen (EMS).

Deze onderscheidingen benadrukken Zendure's sterke positie onder Europese prosumenten en bevestigen zijn leiderschap in gebruiksvriendelijke, intelligente energieoplossingen voor residentiële zonne-energie. Op basis van een onafhankelijke enquête onder Duitse prosumenten beoordelen de SolarProsumer Awards merkbekendheid, klantaanbevelingen en distributiekracht. Het winnen in beide categorieën plaatst Zendure onder de top PV-merken in Duitsland, erkend voor betrouwbare, eenvoudig te installeren systemen die voldoen aan de groeiende vraag naar flexibele zonne-oplossingen, vooral voor huurders en appartementbewoners.

Daarnaast ontving Zendure het EUPD Research Top Innovation Seal 2026 in EMS, toegekend voor Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. Deze erkenning onderstreept Zendure's innovatieleiderschap in meerdere Europese markten. De nieuwste oplossingen, waaronder de SolarFlow 2400 AC, SolarFlow 800 Pro en SolarFlow 800 Plus, zijn voorbeelden van slim energiemanagement dat de interactie tussen zonne-opwekking, batterijopslag en huishoudelijk verbruik optimaliseert. Door hardware-expertise te combineren met intelligente software stelt Zendure prosumenten in staat hun eigen verbruik te maximaliseren, elektriciteitskosten te verlagen en energieonafhankelijkheid te vergroten.

EUPD Research, een toonaangevend instituut voor hernieuwbare energie, baseert zijn onderscheidingen op gestructureerde methodologieën die marktgegevens, klantfeedback en deskundige beoordelingen combineren. Meerdere erkenningen in één cyclus bevestigen krachtig de technologische relevantie en marktpositie van Zendure.

"Het winnen van meerdere onderscheidingen van EUPD Research in hetzelfde jaar is een sterke bevestiging van onze strategie," zei Bryan Liu, CEO van Zendure. "Het toont aan dat onze focus op intelligente, eenvoudig te installeren oplossingen aanslaat bij zowel klanten als experts. Nu de vraag naar decentrale en gebruiksvriendelijke zonne-energie in Europa groeit, blijven wij ons inzetten om schone energie slimmer, toegankelijker en efficiënter te maken voor iedereen."

Over Zendure

Zendure werd opgericht in 2017 en is een toonaangevende innovator in zonne-energieoplossingen met vestigingen in Silicon Valley (VS), de Greater Bay Area (China), Japan en Duitsland. Zendure's missie is om betrouwbare en betaalbare schone energie te leveren aan huishoudens wereldwijd door de nieuwste EnergyTech te populariseren. Het revolutionaire SolarFlow-balkonopslagsysteem transformeert zonlicht in een veilige, betrouwbare en veerkrachtige energiebron voor het dagelijks leven.

