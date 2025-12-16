Zendure remporte plusieurs prix EUPD Research et SolarProsumer

DÜSSELDORF, Germany, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, innovateur de premier plan dans les solutions solaires, a reçu plusieurs distinctions prestigieuses de la part d'EUPD Research pour le cycle 2025/26. L'entreprise a été honorée de deux SolarProsumer Awards dans les catégories Plug-in Solar et Plug-in Storage, ainsi que du sceau EUPD Research Top Innovation dans le domaine des systèmes de gestion de l'énergie (EMS).

Ces distinctions mettent en évidence la solide position de Zendure auprès des prosommateurs européens et confirment son rôle de leader dans les solutions énergétiques intelligentes et centrées sur l'utilisateur pour le solaire résidentiel. Basés sur une enquête indépendante menée auprès des prosommateurs allemands, les SolarProsumer Awards évaluent la notoriété de la marque, les recommandations des clients et la force de distribution. Remporter les deux catégories place Zendure parmi les principales marques photovoltaïques en Allemagne, reconnues pour des systèmes fiables et faciles à installer, répondant à la demande croissante de solutions solaires flexibles, notamment pour les locataires et les résidents d'appartements.

En outre, Zendure a reçu le sceau EUPD Research Top Innovation 2026 dans le domaine EMS, attribué pour l'Allemagne, l'Autriche, la France et les Pays-Bas. Cette reconnaissance souligne le leadership de Zendure en matière d'innovation sur plusieurs marchés européens. Ses dernières solutions, dont le SolarFlow 2400 AC, le SolarFlow 800 Pro et le SolarFlow 800 Plus, illustrent une gestion énergétique intelligente, optimisant l'interaction entre la production solaire, le stockage par batterie et la consommation domestique. En combinant expertise matérielle et logiciels intelligents, Zendure permet aux prosommateurs de maximiser l'autoconsommation, de réduire les coûts d'électricité et d'accroître leur indépendance énergétique.

EUPD Research, institut de référence dans les énergies renouvelables, fonde ses distinctions sur des méthodologies structurées combinant données de marché, retours clients et évaluations d'experts. Obtenir plusieurs prix au cours d'un même cycle valide fortement la pertinence technologique et la position de marché de Zendure.

« Remporter plusieurs prix d'EUPD Research la même année est une confirmation forte de notre stratégie », a déclaré Bryan Liu, PDG de Zendure. « Cela montre que notre approche axée sur des solutions intelligentes et faciles à installer séduit à la fois les clients et les experts. Alors que la demande pour une énergie solaire décentralisée et conviviale croît en Europe, nous restons engagés à rendre l'énergie propre plus intelligente, plus accessible et plus efficace pour tous. »

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est un innovateur majeur dans les solutions solaires, implanté dans les pôles technologiques de la Silicon Valley (États-Unis), de la Greater Bay Area (Chine), du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux foyers du monde entier en démocratisant les dernières technologies EnergyTech. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2846596/PR_FR_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5684138/image_5017297_40348172_Logo.jpg