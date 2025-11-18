ZoneCapture ondersteunt het Belgische e-factureringsmandaat en zorgt voor moeiteloze naleving in de aanloop naar 2026

De ERP-gebaseerde oplossing van Zone stelt Belgische bedrijven in staat om te blijven voldoen aan de Peppol e-facturatievereisten van de overheid en tegelijkertijd hun financiële operaties te automatiseren.

NEW YORK, 18 november 2025 /PRNewswire/ -- Zone & Co , het toonaangevende ERP-native platform voor financiële operaties, heeft vandaag aangekondigd dat haar AP Automation oplossing nu e-facturatie in België ondersteunt, waardoor bedrijven kunnen voldoen aan de nieuwe compliance-eisen van het land.

Vanaf 1 januari 2026 zal België eisen dat alle B2B-facturen elektronisch worden uitgewisseld via het Peppol-netwerk, als onderdeel van een bredere EU-stimulans voor digitale naleving van de belastingwetgeving. Met deze update kunnen Zone-klanten in België naadloos e-facturen versturen en ontvangen die aan de voorschriften voldoen, rechtstreeks vanuit hun ERP, met behoud van volledige gegevensintegriteit en end-to-end automatisering.

ZoneCapture, waarmee jaarlijks tientallen miljoenen transacties worden verwerkt, beheert zowel e-facturen als traditionele PDF-documenten binnen dezelfde ERP-gebaseerde vastleggings-, goedkeurings- en afstemmingsstroom. Dit stelt Belgische bedrijven in staat om compliance te bereiken zonder workflows te veranderen of nieuwe technologie toe te voegen. Het vermindert operationele risico's, minimaliseert handmatige interventie en garandeert efficiëntie.

De nieuwe Belgische mogelijkheid voor e-facturatie breidt het pakket functies voor wereldwijde compliance van Zone uit. Door gebruik te maken van de ERP-gebaseerde AP-automatiseringsoplossingen van Zone, zorgen klanten voor:

Naleving: Native support voor Belgische mandaten via het Peppol-netwerk, met een naadloze integratie.

Native support voor Belgische mandaten via het Peppol-netwerk, met een naadloze integratie. Gereedheid voor audits: Onmiddellijk, veilig en volledig digitaal audittraject, waardoor belastingcontroles sneller en efficiënter verlopen.

Onmiddellijk, veilig en volledig digitaal audittraject, waardoor belastingcontroles sneller en efficiënter verlopen. Uniform factuurbeheer: Gestructureerde e-facturen en PDF's worden verwerkt via één vertrouwde workflow.

Gestructureerde e-facturen en PDF's worden verwerkt via één vertrouwde workflow. Geen verstoring van de workflow: Organisaties kunnen hun bestaande processen handhaven en dure omscholing of de uitrol van nieuwe systemen vermijden.

Organisaties kunnen hun bestaande processen handhaven en dure omscholing of de uitrol van nieuwe systemen vermijden. Toekomstbestendige financiële activiteiten: ZoneCapture past zich aan de veranderende regelgeving aan, zodat financiële teams voorbereid zijn op de toekomst.

"Nu Europese overheden doorgaan met het digitaliseren van belastingrapportage, hebben bedrijven partners nodig die anticiperen op veranderingen in de regelgeving in plaats van erop te reageren", zegt Billie Miric, wereldwijd hoofd Producten bij Zone & Co. "De uitbreiding van onze e-facturatiemogelijkheden naar België versterkt onze missie om een volledig geautomatiseerde financiële oplossing te leveren voor elk wereldwijd bedrijf dat op het Zone-platform draait."

De e-factureringsfunctie is onmiddellijk beschikbaar voor bestaande Zone-klanten en kan worden ingeschakeld door contact op te nemen met uw Zone & Co accountvertegenwoordiger voor activeringsondersteuning.

Ga voor meer informatie naar www.zoneandco.com

Over Zone & Co

Zone & Co is het ERP-native platform voor financiële activiteiten waarop meer dan 4.000 bedrijven wereldwijd vertrouwen, waaronder Salesloft, Figma en Avalara. Zone is gebouwd op een uniforme platformarchitectuur en verbindt alle financiële workflows met elkaar. Het maakt gebruik van ingebouwde intelligentie om meetbare resultaten te leveren, zoals 94% snellere boekingen en 90% efficiëntere facturering. Hierdoor kunnen financiële teams vandaag de dag naadloos werken en vol vertrouwen opschalen naar de toekomst.

Ga voor meer informatie naar: www.zoneandco.com of volg ons op LinkedIn .

Contact: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2067133/Zone_co_on_light_Logo.jpg