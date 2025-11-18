ZoneCapture prend en charge le respect de la réglementation belge sur la facturation électronique, offrant une conformité sans faille avant 2026

La solution ERP de Zone permet aux entreprises belges de rester en conformité avec les exigences gouvernementales en matière de facturation électronique Peppol tout en automatisant les opérations financières.

NEW YORK, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Zone & Co , la principale plateforme d'opérations financières native ERP, a annoncé aujourd'hui que sa solution AP Automation prend désormais en charge la facturation électronique en Belgique, permettant aux entreprises de répondre aux nouvelles exigences de conformité du pays.

À partir du 1er janvier 2026, la Belgique exigera que toutes les factures B2B soient échangées par voie électronique via le réseau Peppol, dans le cadre d'une initiative plus large de l'UE en faveur de la conformité fiscale numérique. Grâce à cette mise à jour, les clients de Zone en Belgique peuvent envoyer et recevoir des factures électroniques conformes directement dans leur ERP, tout en conservant l'intégrité des données et l'automatisation de bout en bout.

ZoneCapture, qui traite des dizaines de millions de transactions chaque année, gère à la fois les factures électroniques et les documents PDF traditionnels au sein du même flux de capture, d'approbation et de rapprochement propre à l'ERP. Cela permet aux entreprises belges de se mettre en conformité sans modifier les flux de travail ou ajouter de nouvelles technologies, en réduisant le risque opérationnel, en minimisant les interventions manuelles et en garantissant l'efficacité.

La nouvelle capacité de facturation électronique de la Belgique élargit la suite de fonctions de conformité mondiale de Zone. En s'appuyant sur les solutions d'automatisation de l'AP de Zone, natives de l'ERP, les clients s'assurent :

support natif pour les mandats de la Belgique à travers le réseau Peppol, assurant une intégration sans faille. Conformité pour les audits : piste d'audit numérique immédiate, sécurisée et complète, rendant les contrôles fiscaux plus rapides et plus efficaces.

piste d'audit numérique immédiate, sécurisée et complète, rendant les contrôles fiscaux plus rapides et plus efficaces. Gestion unifiée des factures : les factures électroniques structurées et les PDF sont traités dans le cadre d'un flux de travail unique et familier.

les factures électroniques structurées et les PDF sont traités dans le cadre d'un flux de travail unique et familier. Aucune perturbation du flux de travail : les organisations peuvent maintenir leurs processus existants, évitant ainsi des reconversions coûteuses ou le déploiement de nouveaux systèmes.

les organisations peuvent maintenir leurs processus existants, évitant ainsi des reconversions coûteuses ou le déploiement de nouveaux systèmes. Opérations financières à l'épreuve du temps : ZoneCapture s'adapte à l'évolution des réglementations, ce qui permet aux équipes financières d'être prêtes à faire face à l'avenir.

« Alors que les gouvernements européens continuent de numériser les déclarations fiscales, les entreprises ont besoin de partenaires qui anticipent les changements réglementaires plutôt que d'y réagir », a déclaré Billie Miric, responsable mondial des produits chez Zone & Co. « L'extension de nos capacités de facturation électronique à la Belgique renforce notre mission qui consiste à fournir une solution financière entièrement automatisée à toutes les entreprises mondiales utilisant la plateforme Zone. »

La fonction de facturation électronique est disponible immédiatement pour les clients existants de Zone et peut être activée en contactant votre représentant Zone & Co pour une assistance à l'activation.

Pour en savoir plus, consultez le site

À propos de Zone & Co

Zone & Co est la plateforme d'opérations financières native ERP utilisée par plus de 4 000 entreprises dans le monde, dont Salesloft, Figma et Avalara. Conçue sur une architecture de plateforme unifiée, Zone connecte chaque flux de travail financier et applique l'intelligence intégrée pour fournir des résultats mesurables tels que des réservations 94 % plus rapides et une facturation 90 % plus efficace, permettant aux équipes financières de fonctionner de manière transparente aujourd'hui et de s'adapter en toute confiance à l'avenir.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur

