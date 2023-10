ARTBIO kunngjør utnevnelsen av Nick Pullen, Ph.D., som Leder for forskning og utvikling

Utvidelse av ledelsen styrker muligheten til å utvikle en ny klasse alfa-radioligand-terapier

CAMBRIDGE, Mass. og OSLO, Norge og LONDON og BASEL, Sveits, 6. oktober 2023 /PRNewswire/ -- ARTBIO, Inc. (ARTBIO),et radiofarmasøytisk selskap i klinisk stadium som utvikler en ny klasse av alfa-radioligand-målrettede terapier (ART), kunngjorde i dag utnevnelsen av Nick Pullen, Ph.D., som Leder for forskning og utvikling. Dr. Pullen har over 20 års erfaring som leder innen biomedisinsk farmasi og har ledet medikamentforskning som omfatter flere genklasser, modaliteter og indikasjoner, inkludert onkologi, nevrovitenskap og immunologi I denne rollen vil Dr. Pullen være ansvarlig for å overvåke all innsats innen vitenskapelig forskning for å ytterligere utnytte ARTBIOs vitenskapelige tilnærming til radiofarmasøytika og fremme selskapets differensierte produktlinje.

«Vi er glade for å kunne ønske Nick velkommen på laget vårt i denne viktige tiden for ARTBIO. Nick har med seg et vell av svært relevant og verdifull ekspertise innen funn og utvikling av innovative terapier på tvers av flere sykdomsområder», sier Emanuele Ostuni, Ph.D., administrerende direktør i ARTBIO. «Jeg tror at denne brede erfaringen, i tillegg til hans engasjement for å formidle medisiner til pasientene, vil være et stort bidrag til å bygge opp vår R&D-strategi når vi utvikler produktlinjen vår innen alfa-radioligand-terapier basert på Pb212-isotopen.»

Før han startet i ARTBIO, fungerte Dr. Pullen som senior visepresident og forskningssjef ved Jnana Therapeutics. Der deltok han i serie B- og C-innsamlinger som til sammen samlet inn mer enn 150 millioner dollar; ledet et samarbeid med Roche som omfattet flere mål; bygget en prosjektlinje for funn; og satte i gang utviklingen av en førsteklasses SLC6A19 allosterisk hemmer for behandling av PKU. Før Jnana var Dr. Pullen visepresident for Integrative Sciences ved Celgene/BMS, og før det jobbet han i Pfizer i flere vitenskapelige lederstillinger. I begge selskapene var Dr. Pullen ansvarlig for vitenskapelig og strategisk ledelse for mange programmer innen medikamentforskning. Dr. Pullen mottok sin doktorgrad i GPKR-farmakologi ved University of Southampton i Storbritannia, og fullførte et postdoktorstipend ved Friedrich Miescher Institute i Basel i Sveits. Han er akkreditert med mer enn 50 fagfellevurderte publikasjoner, patenter og bokkapitler.

«Radiofarmasøytika er muligens en av de mest lovende nye tilnærmingene til tilpasset kreftterapi. Jeg er glad for at jeg får være med ARTBIO på dette tidspunktet i selskapets vekst, og koble den unike AlphaDirect™-teknologien og styrken til Pb212 med gjennomtenkt biologi og kjemi for å utvikle en bred portefølje av kreftmålrettede terapier som har potensial til å redefinere kreftbehandling», sier Dr. Pullen.

Om ARTBIO

ARTBIO er et klinisk stadium radiofarmasøytisk selskap som omdefinerer kreftomsorg ved å skape en ny klasse alfa-radioligand-behandlinger (ART-er). Den unike ARTBIO-tilnærmingen velger den optimale alfa-emitterende isotopen (Pb212) og tumorspesifikke mål for å skape svært målrettede terapier. Teknologien AlphaDirectTM fra dette selskapet, en ny metode for å isolere Pb212, muliggjør en distribuert produksjonstilnærming for sikker produksjon og levering av ART-er. ARTBIO utvikler tre programmer som for tiden er under utvikling, hvorav det viktigste, AB001, for tiden er i den første fasen av menneskelige forsøk ARTBIO er formet av en langvarig vitenskapelig arv med nesten hundre års banebrytende arbeid innen strålebehandling utført ved Universitetet i Oslo og Radiumhospitalet. For mer informasjon, besøk www.artbio.com , og følg oss på LinkedIn (@artbio-inc) og Twitter (@artbio_inc).

