ARTBIO skaffer oppskalert finansiering i serie A-runde på $90 millioner for å videreutvikle pipeline og isotopteknologiutvikling for en ny klasse alfa-radioligand-behandlinger

Finansiering ledet av Third Rock Ventures og et ukjent helsefond, med betydelig investering også fra eksisterende investorer F-Prime Capital og Omega Funds

Nye midler vil bidra til å forsterke ARTBIOs beskyttede Pb212-isolasjonsteknologi AlphaDirect™ og dets distribuerte produksjonsnettverk, fremme utviklingen av programmet AB001 i klinikken for behandling av prostatakreft og fremme selskapets pipeline

Ledelsesteam utvidet med utnevnelser av radiofarmasøytiske eksperter, Philippe Dasse, Pharm.D.,og Daniel Rossetto

CAMBRIDGE, Mass., OSLO, Norge, LONDON og BASEL, Sveits, 7. des, 2023 /PRNewswire/ -- ARTBIO, Inc. (ARTBIO), et radiofarmasøytisk selskap som arbeider i klinisk fase som utvikler en ny klasse målrettede alfa-radioligand-behandlinger (ART-e), kunngjorde i dag en oppskalert finansiering i serie A-runde på $90 millioner ledet sammen med Third Rock Ventures og et ukjent helsefond. I tillegg deltok hovedstartinvestorene F-Prime Capital og Omega Funds i betydelig grad. Selskapets forrige startinvesteringsrunde på $ 23 millioner ble kunngjort i juni 2023.

Samtidig med avslutningen av serie A-runden har ARTBIO utnevnt bransjeveteranene Philippe Dasse, Pharm.D., som teknisk direktør og Daniel Rossetto som sjef og seniorvisepresident for forsyningskjede og ekstern produksjon. Philippe og Daniel vil i disse rollene lede utviklingen og utvidelsen av ARTBIOs unike distribuerte produksjonsnettverk for å bidra til selskapets kliniske pipeline.

«Vi er glade for støtten fra våre nye og spennende investorer, inkludert Third Rock Ventures, F-Prime Capital og Omega Funds. Disse gruppene har betydelig ekspertise på selskapsoppskalering og pipelineutvikling som vil være uvurderlig etter hvert som vi fortsetter å utvikle egne programmer og pipeline,» sa Emanuele Ostuni, Ph.D., Administrerende direktør hos ARTBIO. «Neste år vil være viktig for selskapet mens vi utvikler programmet vårt\, AB001, og hele vår pipeline, samtidig som vi videreutvikler et distribuert produksjonsnettverk med vår AlphaDirect™ -teknologi. Det å få Philippe og Daniel med i ARTBIO-teamet utvider også produksjonsekspertisen vår for å sikre effektiv produksjon og sømløs levering av våre nye Pb212 alfa-radioligand-behandlinger til pasienter.»

«Grunnarbeidet utført av det solide ekspertteamet hos ARTBIO har vist potensialet til alfa-radioligand-behandlinger og gir oss stor tro på at dette teamet kan revolusjonere dagens kreftbehandlingsparadigme,» sa Jeff Tong, partner hos Third Rock Ventures. «Ettersom ARTBIO er i en rask oppskaleringsfase, ser vi frem til å støtte veksten ved å ta i bruk ekspertisen vår til oppdaging, utvikling og drift.»

Utnevnelsene av Philippe og Daniel til ledelsesteamet styrker selskapets kapasitet i denne kritiske fasen. I Philippes rolle som teknisk direktør, vil han lede utviklingen av ARTBIOs beskyttede AlphaDirect™-teknologi og etablering av selskapets distribuerte produksjonsnettverk. Philippe var nylig sjef for teknisk drift for radioligand-behandlinger hos Novartis Oncology. Philippe var også den første ansatte hos Advanced Accelerator Applications in 2002, et selskap som ble ervervet av Novartis i 2018, og dekket et økt ansvar for å lede all teknisk drift før sin avgang.

«Jeg gleder meg til å bli en del av dette talentfulle og lidenskapelige teamet for å bygge den neste innovasjonsbølgen innen radiofarmasøytika ved å utvide plattformens grenser og skape et nytt produksjonsparadigme som drar veksler på mine tidligere opplevelser og tilpasser seg behovene til kortlevde alfa-emittere,» sa Dr. Dasse.

I Daniels rolle som sjef og seniorvisepresident for forsyningskjede og ekstern produksjon vil han lede an i å styrke selskapets forsyningskjedelogistikk og produksjonspartnerskap for å sikre en sømløs distribusjon av ART-er. Daniel har hatt en lang karriere innen farmasøytisk produksjon og var nylig global forsyningskjedesjef hos Advanced Accelerator Applications, Novartis. I denne rollen ledet Daniel et mangfoldig team for å skalere et høyhastighets og smidig internt og eksternt forsyningsnettverk for å levere den kliniske og kommersielle RLT-porteføljen som inkluderte PLUVICTO® for prostatakreftpasienter.

«Den sterke serie A-finansieringen er et tydelig tegn på den differensierte merverdien og potensialet til QARTBIO-plattformen og en anerkjennelse av de raske fremskrittene teamet har gjort,» sa Ted Love, M.D., ARTBIO-styreformann og Biotechnology Innovation Organizations (BIO) styreformann. «Vi er takknemlige for å tiltrekke oss investorer av så høy kvalitet og styremedlemmer hvis omfattende erfaring med legemiddeloppdagelse og -utvikling samt selskapsoppbygging vil være til god nytte for oss mens vi fortsetter å drive vår nye pipeline fremover.»

Om ARTBIO

ARTBIO er et klinisk stadium radiofarmasøytisk selskap som omdefinerer kreftomsorg ved å skape en ny klasse alfa-radioligand-behandlinger (ART-er). Den unike ARTBIO-tilnærmingen velger den optimale alfa-emitterende isotopen (Pb212) og tumorspesifikke mål for å skape svært effektive og målrettede terapier. Selskapets AlphaDirect™-teknologi, en Pb212-isolasjonsmetode som er den første i sitt slag, muliggjør en distribuert produksjonstilnærming for pålitelig produksjon og levering av ART-er. ARTBIO utvikler tre programmer som for tiden er under utvikling, hvorav det viktigste, AB001, for tiden er i den første fasen av menneskelige forsøk. ARTBIO er formet av en langvarig vitenskapelig arv med nesten hundre års banebrytende arbeid innen strålebehandling utført ved Universitetet i Oslo og Radiumhospitalet. For mer informasjon, besøk www.artbio.com, og følg oss på LinkedIn (@artbio-inc) og Twitter (@artbio_inc).